Nowelizacja zakłada wprowadzenie w CEIDG zintegrowanego wniosku, który zastąpi osobne formularze składane do urzędu skarbowego, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu rejestracja działalności ma odbywać się w pełni elektronicznie w jednym miejscu.

W systemie publikowane będą również informacje o spółkach cywilnych z udziałem przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Wprowadzony zostanie także ustandaryzowany wzór umowy spółki cywilnej do wykorzystania w procesie zawierania umowy spółki.

Prezydent podpisał ustawę o elektronizacji CEIDG. Koniec papierowych wniosków

Nowelizacja przewiduje stopniowe odejście od papierowej formy składania dokumentów. Od 1 listopada 2026 r. wnioski o rozpoczęcie działalności będzie można składać wyłącznie elektronicznie. Od 1 listopada 2028 r. obowiązek ten obejmie także pozostałe wnioski, m.in. o zawieszenie, wznowienie czy zakończenie działalności. Nowe przepisy umożliwią również zakładanie firmy za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Automatyzacja i aktualizacja danych

Zmiany przewidują usprawnienie wymiany danych między rejestrami publicznymi, tak aby część informacji była aktualizowana automatycznie, bez udziału przedsiębiorcy. Dane adresowe w CEIDG będą dostosowywane do rejestru TERYT (Krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju) , a wpisy mają być uzupełniane o brakujące informacje.

Większość przepisów wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy. Możliwość składania wniosków przez aplikację mObywatel zacznie obowiązywać po 7 dniach od publikacji.