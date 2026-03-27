Stare, niepotrzebne i zepsute smartfony można wyrzucić do kontenera na elektrośmieci, jednak można je też odstąpić z zyskiem. Sieć Orange Polska oferuje odkupienie zepsutych urządzeń. W zamian rozdaje bony na zakupy, które można wykorzystać na zakup nowego smartfona.

Orange daje minimum 40 zł za każdy stary telefon

Szacuje się, że Polacy mają w domach ponad pół miliona nieużywanych urządzeń elektronicznych. W tym także smartfony, które wymieniamy dość często. Zazwyczaj powodem jest potrzeba posiadania urządzenia o lepszych parametrach lub dlatego, że stare przestało działać. Teraz stary smartfon, zamiast chować na dnie szuflady, można wymienić na bon na zakupy nowego urządzenia w Orange.

Pieniądze wydawane są w formie elektronicznego bonu, który może mieć wysokość:

od 20 zł (za telefon, który w ogóle się nie włącza),

40 zł za dowolny stary telefon, który da się włączyć,

wyższą niż 40 zł.

Klient może otrzymać więcej za nowszy smartfon w nieco lepszym stanie i z lepszymi parametrami, bo takie urządzenia wyceniane są drożej i także podlegają odkupowi.

Chcesz sprzedać stary telefon? Jest jeden warunek

By pozbyć się starego telefonu można zrobić to online (wystarczy zalogować się na konto w Orange i wybrać opcję odkupu online) lub udać się do dowolnego salonu sieci Orange.

Wygodną opcją może być skorzystanie z wyceny online. Elektroniczny bon klient otrzyma jeszcze przed wysyłką swojego urządzenia i może z niego skorzystać w ciągu 60 dni. Orange odkupuje zarówno działające jak i zupełnie niesprawne telefony, jednak warunkiem jest to, by każdy egzemplarz posiadał czytelny numer IMEI widoczny na obudowie lub wewnątrz urządzenia. Tylko telefony z tym numerem mogą zostać odkupione.

Jeśli smartfon przyniesiony do salonu nie spełni wymogów (sieć nie zapłaci za telefony ze spuchniętą baterią), można bezpłatnie oddać go do pojemnika na elektrośmieci.

Ile telefonów można sprzedać? Są limity

Oferta pozbycia się starych niedziałających urządzeń w zamian za bony wydaje się kusząca. Obowiązuje jednak limit dotyczący telefonów o niskiej wartości. Maksymalnie można w ten sposób pozbyć się jedynie 9 sztuk.

Oferta obowiązuje do wyczerpania puli bonów lub do 31 maja 2026 roku.