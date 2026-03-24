Na wstępie uspokajamy: ING Bank Śląski nie zamierza z automatu blokować klientom dostępów do ich środków zgromadzonych na kontach ani uniemożliwiać korzystania z bankowości internetowej. Daje jednak swoim klientom możliwość, by sami taką funkcję włączyli. Po co? By zapobiec ewentualnemu wyłudzeniu pieniędzy.

Ograniczanie dostępu do Mojego ING. Nowa funkcja dla klientów banku

ING Bank Śląski to jeden z największych banków w Polsce, obecny na naszym rynku od lat 90. Wyróżnia się silnym nastawieniem na bankowość internetową i mobilną: aplikacja Moje ING należy do najczęściej używanych. Pozwala nie tylko na dostęp do konta bankowego w smartfonie, lecz także wykonywanie przelewów i inwestowanie. Teraz, oprócz możliwości zablokowania karty klienci otrzymują coś jeszcze: nową funkcję blokady konta.

ING Bank Śląski właśnie poinformował o tym, że rozszerza katalog funkcji bezpieczeństwa. Nowa blokada konta na minimum 2 godziny ma zapobiec wyłudzeniom pieniędzy klientów. To oni sami mogą zdecydować o włączeniu blokady, wystarczy zalogować się do bankowości i włączyć funkcję „Ograniczanie dostępu do Mojego ING”.

Może z niej korzystać każdy, kto posiada konto we wspomnianym banku i obawia się, że mógł paść ofiara oszustwa, a jego środki są zagrożone. Powodów takiej sytuacji może być kilka: nierozważne kliknięcie w link przesłany za pomocą komunikatora, maila czy rozmowa z osobą, która najprawdopodobniej podszywała się pod pracownika banku i wyłudziła informacje o dostępie do konta.

Jak działa funkcja blokady konta w ING?

Jak na swojej stronie internetowej informuje bank, funkcja pozostaje włączona przez co najmniej 2 godziny (wcześniej można odblokować dostęp tylko „przez użycie silnego faktora autoryzacyjnego, np. klucza U2F” lub w placówce. Nie ma możliwości zrobienia tego przez infolinię ani aplikację Moje ING.

Po włączeniu funkcji na co najmniej 2 godziny (lub do momentu jej wyłączenia, o czym decyduje klient):

nie można wykonywać przelewów ani płatności BLIK (dotyczy to również posiadacza konta, który włączył funkcję blokady),

nie można wziąć pożyczki ani kredytu w ING,

klient zostaje wylogowany ze wszystkich urządzeń i sesji, poza obecną.

Funkcja umożliwia również czasowe zablokowanie kart i zastrzeżenie dowodu tożsamości.

Jak długo działa blokada?

Funkcja blokady włączana jest na minimum 2 godziny. Po tym czasie można samodzielnie wyłączyć tryb ograniczenia dostępu lub zdecydować o tym, by pozostawić bankowość w trybie ograniczenia. Po wyłączeniu blokady można zdecydować też o odblokowaniu kart i cofnięciu zastrzeżenia dokumentów.

Które funkcje bankowości działają w trybie ograniczonego dostępu?

Funkcja ma zapobiegać wyłudzeniu środków, dlatego uniemożliwia zarówno wykonywanie przelewów jak i zmiany dostępów do bankowości (np. zmianę numeru telefonu). Można za to sprawdzić saldo konta, historię transakcji, nadchodzące płatności czy zgłosić reklamację.