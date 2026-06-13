Anthropic wyłącza swoje najlepsze modele AI po wydaniu zakazu przez rząd USA związanego z kontrolą eksportu

Firma poinformowała, że otrzymała nakaz w czwartek wieczorem (czasu USA) i natychmiast go wykonała, jednocześnie publicznie kwestionując zasadność podjętej decyzji.

Wśród ekspertów branży krążą różne niepokojące wersje tła całej sprawy, w tym jedna mówiąca o elementach walki konkurencyjnej między największymi firmami AI z USA.

Dyrektywa rządu USA blokuje modele AI

W oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej Anthropic poinformował, że rząd Stanów Zjednoczonych wydał dyrektywę zobowiązującą firmę do wstrzymania dostępu do modeli Fable 5 i Mythos 5 dla wszystkich obcokrajowców, „niezależnie od tego, czy przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych, czy poza nimi, w tym obcokrajowców będących pracownikami Anthropic".

Ponieważ firma nie jest w stanie natychmiastowo odróżnić użytkowników krajowych od zagranicznych na swoich platformach, wyłączyła oba modele dla wszystkich klientów. Axios poinformował, że sekretarz handlu Howard Lutnick wysłał list do dyrektora generalnego Anthropic, Dario Amodeia, informując, że modele te zostaną objęte kontrolą eksportu. Dostęp do wszystkich pozostałych modeli Anthropic pozostaje bez zmian.

Spór o jailbreak w modelu AI

Obawy rządu dotyczą zgłoszonej metody omijania klasyfikatorów bezpieczeństwa modelu Fable 5. Anthropic poinformował, że otrzymał jedynie „słowne doniesienia o potencjalnym, wąskim i nieuniwersalnym jailbreaku, polegającym w zasadzie na prośbie do modelu o przeanalizowanie określonej bazy kodu i naprawienie wszelkich błędów w oprogramowaniu".

Firma stanowczo odrzuciła te zarzuty, stwierdzając, że po przeanalizowaniu wspomnianej techniki okazało się, że jej wyniki są „powszechnie dostępne w innych modelach", w tym w GPT-5.5 firmy OpenAI.

Anthropic dodał również, że nie otrzymał żadnych informacji o jailbreaku, który „doprowadził do szkodliwego rezultatu", i określił działania rządu mianem „nieporozumienia".

Zdarzenie to następuje po oświadczeniu badacza działającego pod pseudonimem „Pliny the Liberator", który kilka dni wcześniej twierdził, że zdołał ominąć klasyfikatory bezpieczeństwa modelu Fable 5 i opublikował systemowy prompt tego modelu na GitHubie.

Szerokie konsekwencje blokowania dostępu do modeli AI

Fable 5 został uruchomiony zaledwie 9 czerwca, jako publiczna wersja modelu klasy Mythos firmy Anthropic, z nowymi zabezpieczeniami blokującymi odpowiedzi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i biologii.

Mythos 5, jego odpowiednik bez ograniczeń, był dostępny wyłącznie dla zweryfikowanych rządowych specjalistów ds. cyberobrony.

Anthropic ostrzegło, że gdyby standardy zastosowane wobec jej modeli zostały wdrożone w całej branży, „de facto wstrzymałoby to wdrażanie wszelkich nowych modeli przez wszystkich czołowych dostawców".

Firma poinformowała, że pracuje nad przywróceniem dostępu i zobowiązała się do udostępnienia szczegółów technicznych w ciągu 24 godzin.

Dla biznesów opierających swoją działalność o Claude to raczej chusteczka na otarcie łez.

Brak dostępu do modelu, równy jest brakowi dostępu do oprogramowania produkcyjnego, zatrzymania wykonywania projektów dla klienta czyli realne straty finansowe.

Jeśli mniej lub bardziej oficjalnie potwierdzi się wersja, że powodem blokady były działania konkurencji, to znaczy, że rynki i firmy na całym świecie mają duży problem. Gigantyczne ryzyko, gdy na rynku dostawcą podstawowej technologii dla pozostałych branż, powstał oligopol głównych dostawców, firm amerykańskich, uzależnionych od arbitralnych decyzji administracji USA.

Dla nas Europejczyków to sygnał, żeby jak najszybciej połączyć wysiłki i przekierować środki na wspólny skalowalny projekt, który zapewni nam niezależność od dostawców pozornie konkurujących ze sobą. Mamy jako UE na to zasoby, które wystarczy dobrze zorganizować i pokierować.