Wycofanie z największego rynku świata

Czeska marka należąca do Volkswagen Group zakończy sprzedaż samochodów w Chinach najpóźniej do połowy 2026 r. – wynika z informacji agencji Reuters. Po tym terminie działalność zostanie ograniczona do usług serwisowych i obsługi posprzedażowej.

Decyzja jest efektem gwałtownego spadku sprzedaży. Jeszcze kilka lat temu Skoda sprzedawała w Chinach ok. 300 tys. aut rocznie, natomiast w 2025 r. było to już tylko 15 tys. egzemplarzy. Udział tego rynku w globalnej sprzedaży spadł do 3,3 proc.

Spadki europejskich marek w Chinach

Problemy Skody wpisują się w szerszy trend spadków sprzedaży europejskich producentów w Chinach, gdzie rośnie znaczenie lokalnych firm i elektromobilności. Coraz więcej chińskich marek rozwija sprzedaż także w Europie.

Spadki notuje cała Grupa Volkswagen, w tym marki premium, takie jak Audi i Porsche. Na razie jednak tylko Skoda zdecydowała się na wycofanie z rynku.

Strategia: Indie i Azja Południowo-Wschodnia

Skoda zapowiada koncentrację na innych rynkach rozwijających się, przede wszystkim w Indiach oraz krajach Azji Południowo-Wschodniej. W Indiach sprzedaż marki przekroczyła w 2025 r. 70,5 tys. samochodów. Najważniejszym rynkiem dla Skody pozostaje Europa. W 2025 r. producent dostarczył globalnie 1,04 mln aut.