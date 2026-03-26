Nadzwyczajne posiedzenie rządu

Dzisiaj, w czwartek o godz. 18, odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, na którym rząd podejmie decyzje ws. obniżenia cen paliw. Premier Donald Tusk poinformował, że rząd przygotował obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. i obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy.

Reklama

Ponadto na czas stosowania obniżonych stawek VAT i akcyzy zostanie wprowadzona maksymalna cena detaliczna na paliwa, ustalana każdego dnia. Będzie ona ustalana przez ministra energii na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych.

Przygotowywane jest też rozwiązanie dotyczące podatku od nadmiarowych zysków tzw. windfall tax dla koncernów naftowych, które osiągają korzyści z wysokich cen ropy naftowej.

Sejm zajmie się propozycjami rządu obniżającymi ceny paliw

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że już w czwartek wieczorem zbierze się konwent seniorów, który zdecyduje o rozszerzeniu programu trwającego posiedzenia Sejmu o proponowane przez rząd rozwiązania. Te ustawy mają być procedowane od godz. 20.30 do godz. 22.

Czarzasty dodał także, że do przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusza Cichonia została skierowana prośba o zwołanie posiedzenia komisji w trybie pilnym. Komisja przygotuje rządowe projekty do drugiego czytania, które nastąpi w piątek o godz. 9.30. Z kolei trzecie czytanie nastąpi o godz. 11.30.

Kancelaria Sejmu pozostaje w kontakcie z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Może ona zwołać posiedzenie Senatu na piątek, aby ustawy obniżające ceny paliw mogły zostać podpisane w piątek i przekazane prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.