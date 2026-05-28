Mniej młodych-dorosłych, którzy nie pracują i porzucili edukację

Wskaźnik NEET opisuje osoby, które nie pracują i nie uczestniczą w dalszej edukacji ani szkoleniach w konkretnych grupach wiekowych. Według najnowszych badań Eurostatu, w 2025 r. 11 proc. młodych dorosłych w wieku 15–29 lat w państwach członkowskich UE nie pracowało, nie uczyło się ani nie uczestniczyło w szkoleniach.

Dla tej grupy wiekowej UE wyznaczyła cel, aby średni unijny odsetek tych osób spadł do 9 proc. do 2030 roku. Cały czas istnieją jednak różnice między krajami. Odsetek młodych dorosłych należących do grupy NEET był prawie 4 razy wyższy w Rumunii (19,2 proc.) niż w Holandii (5,3 proc.).

Z biegiem czasu przejście z edukacji do pracy stało się bardziej złożone. Młodzi ludzie częściej zmieniają pracę, a stabilizacja na rynku pracy, z wyboru lub z konieczności, zajmuje im więcej czasu. Coraz częściej studenci szkół policealnych podejmują pracę w niepełnym wymiarze godzin lub sezonowo, aby uzupełnić swoje dochody. Co więcej, coraz częściej młodzi pracujący ludzie wracają do nauki lub szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji. W rezultacie proces przejścia z edukacji do pracy stał się mniej przejrzysty – oceniają autorzy badania.

Ponadto, w 2025 roku 12,5 proc. młodych ludzi w wieku 15–19 lat w UE było zatrudnionych i uczyło się, korzystając z tego bardziej elastycznego przejścia z edukacji do pracy. Odsetek ten wzrósł do 22,5 proc. wśród osób w wieku 20–24 lat, po czym nieznacznie spadł w starszych grupach wiekowych: do 17,8 proc. w grupie wiekowej 25–29 lat i 13,6 proc. w grupie wiekowej 30–34 lata.

Jednak jak wygląda przynależność do grupy NEET? Według badań wzrasta wraz z wiekiem. Najniższy procent, bo 5,3 proc., wynosił odsetek osób w grupie wiekowej 15-19 lat.

Wskaźnik NEET w UE i jej krajach w 2025 r.

W krajach UE zaobserwowano duże zróżnicowanie w 2025 r. pod względem wskaźników NEET dla grupy 15-29 lat. Część państw już osiągnęła cel długoterminowy na rok 2025 r.

Najniższe wskaźniki, już poniżej docelowego poziomu 9 proc., odnotowano w/na:

Holandii (5,3 proc.),

Szwecji (5,9 proc.),

Słowenii (7,6 proc.),

Czechach (8 proc.),

Portugalii (8 proc.),

Irlandii (8,1 proc.),

Malcie (8,5 proc.),

Luksemburgu (8,8 proc.),

Danii (8,9 proc.).

Część państw jest blisko osiągnięcia celu już teraz. Wśród nich jest Polska, której wskaźnik NEET wyniósł w 2025 r. 9,2 proc. To także: Niemcy (9,5 proc.) i Belgia (9,8 proc.),

W 10 krajach w 2025 r. odnotowano wskaźnik NEET przekraczający średnią UE wynoszącą 11 proc. Najwyższe wskaźniki odnotowano we/w:

Włoszech (13,3 proc.),

Grecji (13,6 proc.),

Bułgarii (13,8 proc.),

Rumunii (19,2 proc.).

Całkowity udział młodzieży NEET zmniejszył się w UE o 4,2 punktu procentowego (pp) między 2015 a 2025 r. Wśród państw UE największą spadek liczby osób NEET między 2015 a 2025 r. odnotowano we Włoszech (-12,4 pp) i Grecji (-10,5 pp). Jednak od 2015 r. odnotowano wzrost wskaźnika NEET w 3 krajach: Niemczech (+1,0 pp), Luksemburgu (+1,2 pp) i Austrii (+1,6 pp).

Badanie: wykształcenie i płeć mają znaczenie

W 2025 r. wskaźnik NEET wśród młodych ludzi w wieku 15–29 lat w UE wynosił 12,8 proc. wśród osób o niskim poziomie wykształcenia (wykształcenie niższe niż podstawowe, podstawowe lub gimnazjalne). Poziom 11 proc. osiągnął wśród osób o średnim poziomie wykształcenia (wykształcenie średnie lub policealne), a 8 proc. wśród osób o wysokim poziomie wykształcenia (wykształcenie wyższe).

Widoczna jest też różnica między płciami w odniesieniu do odsetka młodych dorosłych, którzy nie pracowali, nie uczyli się ani nie uczestniczyli w szkoleniach. W 2025 r. 12 proc. młodych kobiet w wieku 15–29 lat w UE stanowiły osoby NEET, podczas gdy wśród młodych mężczyzn odsetek ten był o 2,1 punktu procentowego niższy i wynosił 9,9 proc.

Istnieje szereg czynników, które mogą wyjaśniać lukę płciową. Na przykład uwarunkowania społeczno-kulturowe lub presja, które zazwyczaj kładą większy nacisk na rolę kobiet w rodzinie i na rolę mężczyzn w utrzymywaniu rodziny poprzez pracę – wyjaśniają autorzy raportu.

W miarę jak młode kobiety się starzeją, coraz częściej nie pracują, nie kształcą się ani nie uczestniczą w szkoleniach

W 2025 roku były 2 kraje, w których odsetek młodych kobiet NEET był co najmniej o 7 pp wyższy niż odpowiedni odsetek młodych mężczyzn. Największą różnicę zaobserwowano w Rumunii (11,2 pp), a następnie w Czechach (7,4 pp). Jednak 3 kraje miały wyższy wskaźnik NEET wśród mężczyzn niż kobiet, ale w znacznie mniejszym stopniu: Estonia, Finlandia i Belgia.

Analiza 3 różnych grup wiekowych młodych ludzi (15–19, 20–24 i 25–29 lat) pokazuje, że luka płciowa w UE dotycząca młodych dorosłych NEET rośnie razem z wiekiem.

W najmłodszej grupie wiekowej mężczyźni mieli wyższy odsetek NEET niż kobiety, i różnica ta wyniosła 0,5 pp. W kolejnej grupie wiekowej, 20–24 lata, nastąpiła zmiana i wskaźnik NEET wśród młodych kobiet jest wyższy niż wskaźnik dla mężczyzn (o 0,6 pp). Wśród osób w wieku 25–29 lat luka między płciami pogłębiła się do 6 pp.