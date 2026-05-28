Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia

Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa skierowana do osób po 60. roku życia, której celem jest ułatwienie codziennego życia poprzez dostęp do szerokiej gamy zniżek i ofert specjalnych. Posiadacze karty mogą korzystać m.in. z tańszych usług medycznych, ulgowych wejściówek do kin, teatrów i muzeów, a także rabatów w sanatoriach oraz przy codziennych zakupach.

Program jest systematycznie rozwijany, a liczba miejsc i instytucji honorujących kartę stale się zwiększa. Jakie konkretnie korzyści daje jej posiadanie?

Ogólnopolska Karta Seniora - tańsze zakupy, usługi medyczne i rehabilitacyjne

Ogólnopolska Karta Seniora to program przeznaczony dla osób powyżej 60. roku życia, który ma na celu umożliwienie korzystania z różnych usług i produktów w niższych cenach. Dzięki niej seniorzy zyskują dostęp do zniżek w tysiącach punktów w całej Polsce, w tym m.in. w sklepach, placówkach medycznych, gabinetach rehabilitacyjnych, a także w instytucjach kultury, hotelach, sanatoriach, ośrodkach wypoczynkowych oraz restauracjach.

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora jest dostępna dla wszystkich osób, które ukończyły 60. rok życia, niezależnie od poziomu dochodów, stanu zdrowia czy aktywności zawodowej. Mogą z niej korzystać zarówno emeryci, jak i osoby nadal pracujące.

Karta nie zawiera danych osobowych jej posiadacza – widnieje na niej jedynie indywidualny numer przypisany uczestnikowi programu, zapisany w formularzu zgłoszeniowym. Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy okazać kartę w miejscu honorującym program i wybrać odpowiednią ofertę.

Zniżki w sanatoriach i uzdrowiskach z Ogólnopolską Kartą Seniora

Obecnie Ogólnopolska Karta Seniora honorowana jest w 78 sanatoriach i uzdrowiskach na terenie całej Polski. Obiekty te najczęściej oferują rabaty na pobyty oraz zabiegi lecznicze, a także umożliwiają korzystanie z dodatkowych usług w niższych cenach, takich jak:

zakup kosmetyków w sklepach przy uzdrowiskach,

opłaty za parking,

usługi gastronomiczne,

wypożyczenie kijków do nordic walking,

wejścia do stref basenowych i saun.

Aktualna lista współpracujących sanatoriów oraz szczegółowe informacje o dostępnych zniżkach znajdują się na stronie programu Ogólnopolskiej Karty Seniora i są regularnie aktualizowane oraz rozszerzane.

Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora zapewnia osobom po 60. roku życia dostęp do szerokiej gamy zniżek, które mają wspierać codzienne funkcjonowanie i zachęcać do aktywności. Do programu przystąpiło już ponad 5300 punktów w całej Polsce, a liczba partnerów nadal systematycznie rośnie.

Poza sanatoriami i uzdrowiskami rabaty obejmują także inne obszary, m.in.:

– zniżki w 2560 sklepach różnych branż, usługi medyczne – tańszą rehabilitację, wizyty u specjalistów, zabiegi stomatologiczne oraz okulary korekcyjne,

– tańszą rehabilitację, wizyty u specjalistów, zabiegi stomatologiczne oraz okulary korekcyjne, gastronomię – 849 restauracji i kawiarni oferujących preferencyjne ceny,

– 849 restauracji i kawiarni oferujących preferencyjne ceny, noclegi – 595 obiektów zapewniających rabaty na pobyt,

– 595 obiektów zapewniających rabaty na pobyt, usługi kosmetyczne i fryzjerskie – promocje w salonach urody,

– promocje w salonach urody, kulturę i rozrywkę – tańsze bilety do teatrów, muzeów, domów kultury oraz na wydarzenia artystyczne.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora nie jest skomplikowane i nie wiąże się z dużą liczbą formalności. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie glosseniora.pl, a następnie wysłać go pocztą na wskazany adres.

Dokumenty można również pobrać ze stron internetowych gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” albo odebrać je bezpośrednio w wybranych urzędach wspierających tę inicjatywę.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Aby otrzymać Kartę Seniora, należy opłacić składkę członkowską, której wysokość zależy od okresu ważności karty:

35 zł – za kartę ważną 12 miesięcy,

– za kartę ważną 12 miesięcy, 50 zł – za kartę ważną przez 2 lata.

Z opłaty zwolnione są osoby zamieszkujące gminy uczestniczące w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, ponieważ koszt karty pokrywany jest przez samorząd. Obecnie w inicjatywie bierze udział 360 miast i gmin, a ich aktualna lista dostępna jest na stronie glosseniora.pl.