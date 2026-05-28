Forsal logo

Paczkomaty InPost kluczowym partnerem logistycznym nowej platformy zakupowej TikTok Shop w Polsce

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 17:17
Polski InPost lider logistyki, został głównym partnerem nowej platformy TikTok Shop. Ten sojusz zmieni rynek e-commerce w Polsce.
Polski InPost lider logistyki, został głównym partnerem nowej platformy TikTok Shop. Ten sojusz zmieni rynek e-commerce w Polsce./Forsal.pl
Grupa InPost, lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, została kluczowym partnerem logistycznym TikTok Shop w Polsce. Wraz z uruchomieniem TikTok Shop w Polsce 15 czerwca 2026 roku, klienci nowej platformy zakupowej będą mogli korzystać z sieci 29 000 maszyn Paczkomat InPost jako domyślnej opcji dostawy – szybkiej, wygodnej i dostępnej 24/7.

InPost liderem e-commerce

Nawyki zakupowe Polaków ewoluują w szybkim tempie, a pojawienie się TikTok Shop na polskim rynku wyznacza kolejny etap tej transformacji. Projekt jest skierowany głównie do najmłodszych konsumentów, millenalsów i generacji Z. Opiera się o wzór discovery e-commerce, czyli model, w którym odkrywanie produktów i zakup odbywają się w oparciu o bazujące na zainteresowaniach użytkownika rekomendacje i w obrębie jednej aplikacji, dynamicznie zyskuje na znaczeniu wśród polskich konsumentów, szczególnie wśród millenialsów i zetek. InPost, jako marka bliska tym pokoleniom, naturalnie wpisuje się w ten ekosystem.

InPost rozpoznawalna polska marka

InPost jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek wśród polskich konsumentów i liderem rynku logistycznego, więc nie jest zaskoczeniem, że stajemy się naturalnym partnerem dla każdego nowego podmiotu, chcącego zaistnieć w polskim e-commerce. Rynek ten nieustannie się zmienia i właśnie to sprawia, że ta branża jest tak ekscytująca. - Wejście TikTok Shop na polski rynek to dla nas wyraźny sygnał, że ekosystem e-commerce dojrzewa i oferuje konsumentom coraz więcej możliwości. Nowe kanały sprzedaży to nowe możliwości dla kupujących, a to jest dokładnie kierunek, który wspieramy. Kibicujemy TikTok Shop i cieszymy się, że możemy być częścią tej zmiany – mówi Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost.

InPost polski mistrz ostatniej mili

TikTok gromadzi w Polsce ponad 14,2 miliona aktywnych użytkowników, z których już co drugi twierdzi, że odkrywa nowe produkty i marki właśnie na tej platformie. Wejście TikTok Shop na polski rynek oznacza, że droga od inspiracji do zakupu staje się krótsza niż kiedykolwiek wcześniej. InPost zapewnia ostatni, kluczowy element tej podróży – pewną i wygodną dostawę bezpośrednio do maszyn Paczkomat w pobliżu domu, pracy czy szkoły. Razem z polskim systemem płatności Blik, paczkomaty i kurierzy InPost.

Problem pierwszej i ostatniej mili w zakupach e-commerce w Polsce możemy uznać zatem za systemowo rozwiązany. Kolejne kroki to ewolucja i skalowanie systemu zgodnie z oczekiwaniami konsumentów. A to InPost rozumie lepiej niż dobrze. Dziś współpraca z TikTok Shop oferującą polskim MŚP przedsiębiorcą ekspozycję na krajowy i europejski rynek e-commerce to nie jedyna nowość. Internet właśnie obiega viral z walizką InPostu typu C w paczkomacie, która rzuca rękawicę tanim liniom lotniczym i mierzeniu i dopłacie do bagażu,. I to już na samym początku sezonu letniego. Wysyłanie bagażu za 50 lub 100 złotych, to duża zmiana w systemie bagażu podróżnego i patent. Wyzwanie rzucone między innymi kolejnemu innowatorowi, linii RyanAir. Ale kto pamięta ,,patent’’ z metalową płytką w kopertach, z przed niemal ćwierć wieku, ten wie, że InPost tradycyjnie podejmuje wyzwania tworzenia prostych rozwiązań zmieniających codzienne życie konsumentów. Kiedyś w kwestii listów , a dziś internetowych zakupów.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPaczkomaty InPost kluczowym partnerem logistycznym nowej platformy zakupowej TikTok Shop w Polsce »
Tematy: e-commercezakupyInPostsprzedaż
Powiązane
TikTok Shop platforma, która ma ambicję zamienić sprzedaż polskich MŚP w Europejski e-commerce
Rewolucja w zakupach przez smartfona. TikTok Shop, platforma, która połączy sprzedaż od MŚP z pokoleniami Millenialsów i Gen Z
Zobacz
|
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
bon dla seniora
400 zł dla seniora. Ostatnie dni na złożenie wniosku o bon dla seniora
Niebezpieczna gra w kosmosie. Rosyjskie satelity osaczyły polskiego ICEYE
Niebezpieczna gra w kosmosie. Rosyjskie satelity osaczyły polskiego ICEYE
USA, Donald Trump, Kuba, inwazja
USA szykują atak na kolejne państwo? Pentagon przygotowuje grunt pod inwazję
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj