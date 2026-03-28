Olej napędowy poniżej 8 zł/l. Najnowsze prognozy cen paliw

Po tygodniach podwyżek przyszły tydzień może przynieść ulgę dla kierowców. Według portalu e-petrol.pl prognozy na najbliższe dni przedstawiają się następująco (na okres 30 marca – 5 kwietnia 2026):

Pb98 : 6,59 – 6,79 zł/l

: 6,59 – 6,79 zł/l Pb95 : 5,99 – 6,19 zł/l

: 5,99 – 6,19 zł/l ON (diesel): 7,39 – 7,60 zł/l

(diesel): 7,39 – 7,60 zł/l LPG: 3,73 – 3,86 zł/l

Dla porównania, średnie ceny paliw w Polsce na dzień 25 marca 2026 r. wynosiły:

Pb98 : 7,89 zł/l

: 7,89 zł/l Pb95 : 7,14 zł/l

: 7,14 zł/l ON : 8,69 zł/l

: 8,69 zł/l LPG: 3,64 zł/l

Baryłka ropy w dół – co wpłynęło na ceny?

Cena baryłki ropy na dzień 28 marca 2026 r. wynosi około 104,32 dolara. Jak informuje money.pl, ostatnie spadki są związane z deklaracjami Europy i Japonii dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa transportu przez Cieśnina Ormuz – kluczowy punkt dla globalnych dostaw surowca.

Liderzy państw europejskich, w tym Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, zapowiedzieli współpracę w celu zabezpieczenia szlaków transportowych. Jeszcze niedawno cena baryłki sięgnęła 113,10 dolarów.

Pakiet CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej” Rząd obniża ceny paliw na święta

Na niższe prognozy cen paliw wpłynęła również zapowiedź premiera Donald Tusk. Chodzi o obniżenie podatku VAT (z 23% do 8%), akcyzy (do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli o 29 groszy na benzynie i 28 groszy na oleju napędowym) oraz ustanowienie limitu cen paliw na stacjach. Wprowadzony zostanie także podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych, tak aby nikt nie zarabiał na kryzysie kosztem obywateli.

Jeśli wprowadzenie zmian zaakceptują parlament i prezydent, to jeszcze przed Wielkanocą ceny na stacjach spadną o ok. 1,2 zł na litrze każdego paliwa – zapowiedział premier. "Jestem przekonany, że wszystkie organy władzy państwowej, których zaangażowanie jest niezbędne w tym procesie, zrozumieją znaczenie tych zmian i że nie będziemy musieli czekać na odpowiednie decyzje i podpis" – dodał szef rządu.

Źródła:

e-petrol.pl, cenypaliw.pl, money.pl