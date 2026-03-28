Przyczyny wzrostu bezrobocia

Hasło najwyższego od lat bezrobocia 6 % wydaje się być nośne natomiast należy zastanowić się co jest przyczyną tego stanu rzeczy. W pierwszej kolejności wskazać należy, że powodem tego zjawiska jest zmiana metodologii i przepisów co ułatwiło zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Powyższy wskaźnik dotyczy bezrobocia rejestrowanego. Na jego wysokość ma wpływ kilka czynników:

wahania związane z porami roku - zimą jest zawsze mniej pracy;

mniejsza ilość bezrobotnych rozpoczynających programy aktywizacyjne;

mniejsza ilość rekrutacji pracowników przy jednoczesnym wzroście zwolnień grupowych – w 2025 roku o 9 % więcej niż rok wcześniej;

zmiana przepisów – przede wszystkim możliwość rejestracji rolników mających więcej niż 2 ha ziemi i ich rodzin, opcja kontaktu z urzędem pracy poza miejscem zameldowania i ułatwieniu w utrzymaniu statusu bezrobotnego (kontakt z urzędem jest wystarczający raz na trzy miesiące w tym zdalnie).

Bezrobotni vs bierni zawodowo

Należy również rozróżnić osoby bierne zawodowo od bezrobotnych. Pierwsi z nich to tacy którzy nie pracują, ale i pracy nie szukają. Bezrobotni są natomiast zainteresowani uzyskaniem zatrudnienia. Bierni zawodowo mogą albo stać się bezrobotnymi albo pracującymi. Do tej grupy w przedziale wiekowym 15-89 lat zaliczają się osoby uczące i podnoszące kwalifikacje zawodowe, chorzy albo niepełnosprawni, wykonujący obowiązki rodzinne (np. opieka nad dziećmi), emeryci i renciści.

Wynagrodzenia pod presją

W poprzednim miesiącu przeciętne miesięcznie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9.135,69 zł co daje roczny wzrost na poziomie 6,1 %. Płace rosną niemniej jednak nie tak odczuwalnie jak w latach 2023-2024 kiedy odnotowano znacznie wyższą inflacje. Należy rozróżnić realny wzrost przeciętego wynagrodzenia od podwyżki. Jest to procentowa zmiana średniej płacy brutto, pomniejszona o inflacje, wskazująca na siłę nabywczą pensji. Zgodnie z wyliczeniem poczynionym przez Główny Urząd Statystyczny realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2026 roku wyniósł 5,5 %. Dodatkowo trzeba zauważyć dysproporcję w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Zakładając że średnia miesięczna płaca to 100 %, panowie zarabiali ok. 103 % a panie ok. 96 %.

Wnioski dla pracowników

Wzrost bezrobocia nie jest tak duży jakby wynikało ze wskaźnika procentowego niemniej jednak da się zauważyć iż pracowników poszukuje się mniej a jednocześnie więcej zwalnia. Biorąc pod uwagę również mniejszych podwyżkach należy się liczyć z tym, że osoby aktywnie poszukujące pracy mogą mieć mniej ofert do wyboru za mniejszą płacę. Tym samym rynek pracy staje się bardziej rynkiem pracodawcy niż pracownika.