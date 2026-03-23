Paliwa i energia elektryczna

Na cenę mieszkania jak wielu produktów i usług wpływa wiele wartości, które obecnie rosną. Bardzo istotne to koszt paliwa i energii elektrycznej. Zwiększenie ceny paliwa podwyższa wartość produktu na kilku etapach jego wytworzenia i fakt ten staje się mocno odczuwalny. Sytuacje geopolityczna na Bliskim Wschodzie gdzie odbywa się wydobycie ropy i gazu jest aktualnie mocno niepewna - nie wiadomo w jakim kierunku się rozwinie. Również koszt energii elektrycznej staje się coraz większym obciążeniem, nawet dla gospodarstw domowych.

Koszt związany z zatrudnieniem pracowników

Rośnie też koszt pracy przejawiający się w coraz wyższej kwocie płacy minimalnej, ale i konieczności podwyżek z uwagi na zwyżkę cen podstawowych produktów i usług. Aby zatrzymać wysoko wykwalifikowanych fachowców z uprawieniami np. w zakresie obsługi dźwigów należy im zapewnić dobre warunki pracy i benefity. Pracowników na budowę należy również dowieźć (paliwo) z miejsca ich zakwaterowania (najem).

Materiały budowlane

Systematycznie od kilku lat zwyżkują też ceny materiałów budowlanych. Należy pamiętać również, że przepisy prawa nakładają na inwestorów coraz więcej wymogów które powinny zostać spełnione aby uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie na użytkowanie np. w zakresie docelowej zeroemisyjności. Takie działania nie tylko podwyższają cenę za metr budynku, ale mogą powodować zmniejszenie powierzchni użytkowej lokali w budynku co również wpłynie finalnie na koszt zakupu mieszkania.

Pomoc Państwa-preferencyjny kredyt

Istnieje kilka programów pomocowych Państwa związanych z budownictwem. Dwa z nich wskazują na progi kwotowe pomocy-pierwszy z nich "Bezpieczny kredyt 2 %" - do 500 tys. a dla małżonków lub gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko-600 tys. Należy wskazać ,iż w Warszawie to średnia cena kawalerki. Program ten można połączyć z drugą ofertą Banku Gospodarstwa Krajowego „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Wtedy suma gwarancji oraz wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. oraz 20 % całkowitej kwoty wydatków, na które był udzielony kredyt. Tym samym realna pomoc Państwa z uwagi na ciągły wzrost ceny staje się coraz mniejsza. Należy pamiętać również, że koszt wykończenia lokalu w średnim standardzie to ok. 2.000,00 zł za m.kw. , konieczna jest również rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Wnioski

Mając na względzie coraz większe koszty życia w ostatnich latach w szczególności podwyżki cen żywności, usług czy artykułów przemysłowych mimo rosnących zarobków coraz mniej osób będzie stać na własne mieszkanie, nawet gdy rodzinie z dwójką dzieci oboje dorośli zarabiają średnią krajową. Należy pamiętać też o gorzej opłacanych osobach np. w administracji państwowej i samorządowej. Osoby takie jednocześnie nie kwalifikują się do uzyskania mieszkań ze środków publicznych, więc skazani są na najem na warunkach rynkowych.

Wszystko wskazuje na to, że na zakup mieszkania będzie stać coraz mniej osób-coraz dłużej trzeba pracować na jeden metr kwadratowy. Większym zainteresowaniem będą cieszyły się te z rynku wtórnego-albo wykończone pod klucz-aby umożliwić szybsze zamieszkanie przy jednoczesnej rezygnacji z wynajmowanego lokum i brak potrzeby zainwestowania sił oraz środków w dostosowanie pomieszczeń pod swoje potrzeby. Nabywca wtedy gotowy produkt bez obawy o kolejne podwyżki cen usług i materiałów niezbędnych do wykończenia mieszkania.

Na ceny lokalu może mieć wpływ również polityka pracodawców szczególnie publicznych w zakresie mieszkań służbowych. I tak w garnizonie warszawskim brakuje funkcjonariuszy Policji bo wynagrodzenie nie pozwalają na utrzymanie się w stolicy. Zapewnienie zakwaterowanie policjantów wraz z rodzinami w mieszkaniach zaoferowanych przez gminę zdejmie z takich osób ciężar finansowy najmu czy rat kredytu czyniąc służbę w Warszawie jako miasta o wysokich kosztach życia możliwą do zaakceptowania. Podobne pomysły ma samorząd jeśli chodzi o nauczycieli proponując lokalu tam gdzie jest niedobór kadry, na czas zatrudnienia.