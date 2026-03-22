Cena mieszkania poza jego metrażem jest wypadkową wielu elementów. Wzrost ten może mieć charakter kaskadowy. Podwyżka jednego istotnego składnika ceny, który pojawia się kilkakrotnie zmienia finalną wartość metra kwadratowego w sposób odczuwalny. Takim przykładem jest paliwo-najpierw surowce muszą zostać dowiezione do producenta, gotowy wyrób do hurtowni, a z niej do sklepu i wreszcie na plac budowy. W tym przykładowym, uproszczonym łańcuchu dostaw czterokrotnie jest potrzebna benzyna, ropa lub gaz do transportu. Również paliwo jest niezbędne przy wykonaniu usługi wybudowania mieszkania-pracownicy muszą zostać dowiezieni codziennie na plac budowy albo trzeba im zrekompensować coraz wyższe koszty dojazdu. Dodatkowo nie wszystkie maszyny korzystają z energii elektrycznej.

Koszt zakupu gruntu

Jeśli deweloper chce rozpocząć inwestycję w dużej aglomeracji powinien liczyć się z tym, że cena gruntu może stanowić aż ¼ wartości metra kwadratowego gotowego mieszkania. Coraz częstsze jest zjawisko budowania osiedli mieszkaniowych tuż za granicami administracyjnymi dużych miast, niejako w szczerym polu bez jakiejkolwiek infrastruktury nawet dróg, nawet bez sklepu czy komunikacji publicznej. Takie lokale są odczuwalnie tańsze

Ograniczona ilość dostępnych gruntów

W miastach brakuje terenów inwestycyjnych. Uzyskuje się je przez dogęszczanie istniejącej zabudowy czy niejako wykrawanie działek z terenów zielonych i rekreacyjnych. Takie działania powodują protesty mieszkańców. Inna możliwość to rozbiórka dotychczasowego budynku aby na jego miejsce postawić nowy z większą ilością lokali lub rewitalizacja zabudowań fabrycznych czy magazynowych - mieszkania w takich miejscach są zazwyczaj droższe od nowych w podobnej lokalizacji.

Rosnące koszty budowy

Poza ceną zakupu nieruchomości zwyżkują pozostałe składniki składające się na wartość metra kwadratowego mieszkania. W ostatnich latach znacznie wzrosły ceny materiałów budowlanych - ok. 50 % od 2021 roku. Wciąż drożeją energia elektryczna. Rośnie płaca minimalna przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości wykwalifikowany pracowników. Oczekują oni coraz wyższego wynagrodzenia.

Mieszkanie jako inwestycja

Dodatkowo zakup mieszkania jest traktowany jako inwestycja. Trzymanie posiadanych środków na lokacie bankowej nie gwarantuje dużego zysku. Lokal nie tylko rośnie na wartości z uwagi na upływ czasu, ale można go wynająć. W przypadku dobrej lokalizacji i odpowiedniego standardu najbardziej korzystny jest najem krótkoterminowy.

W inny sposób jako inwestycję traktują zakup mieszkania tzw. flipperzy. Nabywają lokale do remontu, które po odświeżeniu jak najmniejszym kosztem odsprzedają po wyższej cenie. Takie działania podnoszą ceny lokali w okolicy.