Inflacja w krajach Unii Europejskiej

Najbardziej stabilne są ceny w Danii-rosną jedynie o 0,5 %. Wskaźnik ten jest prawie dwa razy wyższy na Cyprze, a w Czechach wynosi 1 %. Poniżej średniej są również Francja, Belgia i Włochy, a w jej granicach oscylują Luxemburg i Niemcy. Podobny wskaźnik inflacyjnych jak Polska ma Irlandia, nieco wyższy Słowenia. Inflacja rzędu 4 % występuje w Chorwacji i Słowacji, a najwyższa jest powyżej 8 % w Rumunii. Inflacja w strefie Euro jest niższa o kilka dziesiątych procenta niż w całej Unii Europejskiej.

Pozostałe kraje Europy

Szwajcaria szczyci się minimalną inflacją wynoszącą 0,1 %. Jej poziom w Wielkiej Brytanii to ponad 3 %. Natomiast im dalej na wschód kontynentu, a następnie na południe wskaźnik ten jest wyższy-Białoruś ok. 6 %, podobnie Rosja, Ukraina ponad 7. Niechlubnym rekordzistą jest Turcja ze stopą inflacji ponad 30 %. Jest to spowodowane odczuwalnym, ciągłym wzrostem cen produktów żywnościowych, przemysłowych i usług co jednocześnie wymusza znaczną podwyżkę płacy minimalnej. Dodatkowo gospodarka Turcji jest mocno uzależniona od importu surowców niezbędnych do produkcji energii.

Azja

W Tajlandii i Brunei inflacja ma wartość ujemną (deflacja) poniżej jednego punktu procentowego, a w Iraku powyżej. Na drugim końcu skali znajduje się ogarnięta wojna Syria ok. 12 %, niewiele więcej Liban i Kazachstan, aż wreszcie Iran ok. 45 %. Na taki poziom inflacji w ostatnim z wymienionych krajów składa się wiele czynników-sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie, izolacja międzynarodowa, gospodarka cechująca się niegospodarnością i korupcją, przerost sektora publicznego przy jednoczesnym brakiem inwestycji prywatnych, rezygnacja przed kilku lat z dopłat do importu żywności i leków przez państwo.

Ameryka

I tutaj jest kraj – Kostaryka - w którym zaobserwowano deflacje w wysokości ponad 2,5 %. Natomiast przeszło 10 % inflację ma Surinam, nieco wyższą Kuba, blisko 20 % Boliwia, ponad 30 % Argentyna. Ten wysoki wskaźnik wynika ze stałego deficytu budżetowego i dodruku pieniądza, przy braku dyscypliny finansowej oraz zmiany klimatyczne powodujące susze co ogranicza ilość płodów rolnych na eksport. Stawka procentowa inflacji w Stanach Zjednoczonych jest tożsama z tą w Polsce.

Hiperinflacja

Inflacja w Wenezueli wynosi ok. 600 % i stanowi hiperinflację (wzrost ceny powyżej 50 % miesięcznie ) Takie zjawisko występujące od wielu lat prowadzi do zubożenia społeczeństwa i paraliżu gospodarki. Hiperinflacje spowodowały poważne błędy państwa w zarządzaniu gospodarką-dodruk pieniądza celem sfinansowania deficytu budżetowego, kontrola cen i kursu walutowego a co za tym idzie utrata zaufania do waluty co doprowadziło do dolaryzacji gospodarki czyli wprowadzenie innej jednostki monetarnej jako waluty alternatywnej-w tym przypadku dolara amerykańskiego.

Dodatkowo państwo upaństwowiło (nacjonalizowało) wiele podmiotów gospodarczych co wpłynęło na ich zdolności produkcyjne co w rezultacie zmusiło do importu na który nie było obcej waluty. Również z powodu braku inwestycji i złego zarządzania spadał produkcja w publicznym podmiocie zajmującym się wydobyciem i eksportem ropy naftowej stanowiącej główny filar gospodarki tego kraju.

Pozostałe kontynenty

W Afryce wartości są zróżnicowane, również ujemne. W Sudanie Południowym to ponad 100 procent. Australia i Oceania ma wskaźnik inflacji od 0 do 3,8 % w największym kraju regionu.