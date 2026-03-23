Dlaczego Ałmaty wyprzedzają Londyn?

Tradycyjna mapa światowego biznesu przez dekady narzucała czytelny podział ról: wizjonerskie technologie rodziły się w Dolinie Krzemowej, kapitał płynął z londyńskiego City, a rynki wschodzące pełniły rolę adaptatorów gotowych rozwiązań. Jednak ostatnie lata przyniosły istotne przetasowanie w tej hierarchii. Historia Freedom Holding Corp., której fundamenty wyrastają z Ałmaty, rzuca wyzwanie temu porządkowi. Kazachstan, dotychczas kojarzony głównie z bogactwami naturalnymi, staje się poligonem doświadczalnym dla zaawansowanych ekosystemów cyfrowych. To właśnie tam, z dala od nasyconych i silnie uregulowanych rynków Zachodu, powstała przestrzeń do budowy rozwiązań, które dziś konkurują o uwagę inwestorów na amerykańskim Nasdaq.

To przesunięcie punktu ciężkości innowacji jest efektem zmieniającej się dynamiki globalnej gospodarki. W regionach takich jak Azja Centralna, gdzie brakowało wielowarstwowej, skostniałej infrastruktury bankowej, przedsiębiorcy mogli pozwolić sobie na przeskoczenie kilku etapów ewolucji finansowej jednocześnie. Dla europejskiego obserwatora sukces firmy wywodzącej się ze stepów Azji to jasny sygnał, że monopol geograficzny na nowoczesność dobiegł końca, a kolejna rewolucja w sektorze fintech może nadejść z kierunku, który dotychczas pozostawał w analitycznym martwym polu.

Koniec z legacy systems. Budowa nowoczesnego fintechu od podstaw

W dojrzałych gospodarkach europejskich czy amerykańskich, rozwój fintechów często przypomina przebudowę zabytkowej kamienicy – każda nowa usługa musi zostać zintegrowana z liczącymi dziesięciolecia systemami bankowymi, skomplikowanymi regulacjami i skostniałymi procesami, określanymi mianem legacy systems. Freedom Holding Corp. przyjęła odmienną strategię, wynikającą z lokalnej specyfiki rynków postsowieckich na początku drugiej dekady XXI wieku. Zamiast walczyć z istniejącą, niewydolną infrastrukturą, firma zaczęła tworzyć własne fundamenty od zera. To podejście pozwoliło na uniknięcie technologicznego długu i zbudowanie nowoczesnego domu maklerskiego, który od pierwszego dnia był projektowany z myślą o inwestorze detalicznym i pełnej cyfryzacji procesów.

Freedom SuperApp: Cyfrowy ekosystem finansowy w jednej aplikacji

Kluczem do sukcesu okazało się zrozumienie, że na rynkach wschodzących innowacja nie polega wyłącznie na stworzeniu atrakcyjnej aplikacji, ale na wykreowaniu całego ekosystemu usług, które wcześniej po prostu nie istniały. Freedom nie czekała, aż rynek kapitałowy w regionie dojrzeje samoistnie; zamiast tego aktywnie go współtworzyła, oferując edukację inwestycyjną, bezpośredni dostęp do giełd światowych oraz autorskie narzędzia transakcyjne.

Współczesny konsument usług finansowych coraz rzadziej chce korzystać z rozproszonych narzędzi, preferując platformy, które integrują całe jego życie gospodarcze w jednym miejscu. Freedom Holding Corp. odpowiedziało na ten trend stworzeniem Freedom SuperApp, a więc rozwiązania, które wykracza daleko poza ramy tradycyjnej bankowości mobilnej. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp nie tylko do rachunków bieżących czy przelewów, ale także do zaawansowanych usług maklerskich, ubezpieczeń oraz kredytów hipotecznych i konsumenckich. Taka centralizacja usług w jednym interfejsie pozwala na radykalne skrócenie ścieżki klienta: od momentu uświadomienia sobie potrzeby finansowej do jej pełnej realizacji mija często zaledwie kilka minut.

Dlaczego grupa finansowa inwestuje w telekomunikację?

Decyzja Freedom Holding Corp. o wejściu w sektor telekomunikacyjny poprzez projekt Freedom Telecom może wydawać się na pierwszy rzut oka ruchem egzotycznym dla grupy finansowej. Jednak w nowoczesnej gospodarce cyfrowej granica między usługami finansowymi a infrastrukturą przesyłu danych staje się coraz bardziej płynna. Inwestując w sieci szerokopasmowe i nowoczesną łączność, firma nie szuka jedynie nowej gałęzi przychodów, lecz buduje fizyczny fundament, na którym opierają się jej wszystkie operacje chmurowe. W regionach o dynamicznym wzroście, gdzie stabilność i szybkość łącza internetowego bezpośrednio przekładają się na jakość doświadczeń użytkownika korzystającego z aplikacji bankowej czy giełdowej, kontrola nad „ostatnią milą” staje się potężnym atutem strategicznym.

Z perspektywy europejskich rynków, gdzie branża telekomunikacyjna jest dojrzała i oddzielona od sektora bankowego, taki model integracji pionowej budzi zainteresowanie jako próba stworzenia całkowicie niezależnego środowiska operacyjnego. Posiadanie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej pozwala grupie na optymalizację kosztów transmisji ogromnych zbiorów danych, lepsze zabezpieczenie procesów autoryzacji oraz, co najważniejsze, uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców usług sieciowych.

Sygnał do globalnych inwestorów

Obecność Freedom Holding Corp. na giełdzie Nasdaq to nie tylko sukces wizerunkowy. Grupa musiała przejść rygorystyczny proces weryfikacji modelu biznesowego przez najbardziej wymagający rynek kapitałowy świata. Notowanie w Nowym Jorku nakłada na spółkę obowiązek pełnej przejrzystości, raportowania według amerykańskich standardów oraz poddania się nadzorowi tamtejszych regulatorów. Dla firmy wywodzącej się z Azji Centralnej, regionu często postrzeganego przez pryzmat ryzyk politycznych i braku transparentności, wejście na główny parkiet USA stało się „paszportem wiarygodności”. Sygnał wysłany do globalnych inwestorów był jasny: model ekosystemu cyfrowego z Ałmaty jest skalowalny, bezpieczny i gotowy na rywalizację z zachodnimi gigantami.

Ambicje te nie kończą się jednak na samym statusie spółki publicznej. Ekspansja struktur operacyjnych, w tym dynamiczny rozwój biur w Nowym Jorku i Europie, pokazuje, że Freedom Holding zamierza pełnić rolę mostu kapitałowego. Strategia ta opiera się na udostępnianiu niszowych dotąd rynków wschodzących inwestorom z Zachodu, a jednocześnie oferowaniu lokalnym klientom z Azji bezproblemowego dostępu do największych giełd świata.

O Freedom24

Freedom24 to broker giełdowy łączący europejskich klientów z głównymi międzynarodowymi rynkami kapitałowymi. Korzystając z własnej platformy, oferuje inwestorom dostęp do szerokiej gamy akcji, funduszy ETF, obligacji korporacyjnych i rządowych oraz opcji na akcje z USA na rynkach amerykańskich, europejskich i azjatyckich.

Freedom24 posiada licencję CySEC i działa w ramach regulacyjnych MiFID II, obsługując wszystkie państwa UE/EOG, z fizyczną obecnością w 10 krajach. Freedom24 jest europejską spółką zależną Freedom Holding Corp., międzynarodowej grupy finansowej działającej w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji Środkowej, notowanej na giełdzie Nasdaq. Platforma Freedom24 jest dostępna dla użytkowników z Polski od 2021 r., a biuro przedstawicielskie w Warszawie oferuje im wsparcie w języku polskim.

Więcej informacji na https://freedom24.com/

