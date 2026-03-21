Niedopuszczenie pracownika do pracy

Jeśli pracodawca stwierdzi podczas kontroli trzeźwości czy gdy ustalenia te poczyni wezwana Policja, iż zatrudniony znajduje się pod wypływem alkoholu powinien bezwzględnie nie dopuścić pracownika do pracy. Nie ma znaczenia czy jest to stan po spożyciu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila czy w stanie nietrzeźwości powyżej 0,5 promila. Należy pamiętać, że pracodawca musi odsunąć bezwzględnie pracownika od pracy niezależenie od całokształtu okoliczności sprawy, przebiegu zdarzenia, wyniku pomiaru czy zajmowanego stanowiska i miejsca pracy niezależnie czy jest to kierowca u którego urządzenie pomiarowe stwierdziło 0,9 promila czy archiwista pracujący sam w magazynie z wynikiem 0,2 promila. Należy pamiętać że każdy człowiek na ilość spożytego alkoholu reaguje inaczej co do zasady i też w zależności od stanu psychofizycznego danego dnia. Wspomnianego archiwistę gdyby pracodawca mimo przeprowadzonych badań dopuścił do pracy mógłby zasłabną, uderzyć się głowę, czy zwyczajnie się potknąć co byłoby wypadkiem przy pracy. Wtedy pracodawca poniósłby odpowiedzialność za powyższe zdarzenie.

Protokół z kontroli trzeźwości

Gdy pomiaru nie sporządzania policja pozostawiająca stosowny dokument, pracodawca powinien sporządzić protokół z kontroli trzeźwości. Należy pamiętać, że protokół ten sporządza się jedynie gdy wynika badania jest pozytywny.

Protokół z kontroli trzeźwości powinien zawierać następujące elementy:

datę, miejscowość, godziny badania oraz uzyskane wyniki,

nazwa, model i numer urządzenia oraz informację o dacie jego kalibracji,

imię i nazwisko pracownika którego dotyczy badanie,

którego dotyczy badanie, nazwę pracodawcy np. XYZ Sp. z o.o.

lokalizacja badania np. zakład produkcyjny nr 1, warsztat nr 5

imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej badanie,

imiona i nazwiska oraz podpisy świadków, w miarę możności co najmniej dwóch najlepiej nie będących w jakiejkolwiek relacji służbowej z badanym aby zadbać o ich maksymalną bezstronność,

podpis badanego.

Ważne jest aby w gdy wynika badania jest pozytywny przeprowadzić co najmniej jeszcze jedną kontrolę trzeźwości za ok. 15 min.

Odmowa podpisania protokołu z kontroli trzeźwości przez pracownika

Może się zdarzyć, że pracownik odmówi podpisania protokołu z niekorzystnej dla niego kontroli trzeźwości. Wtedy należy sporządzić oświadczenie zawierające:

imię i nazwisko badanego,

informację, że pracownik został zapoznanych z wynikiem badania i odmówił podpisania protokołu,

został zapoznanych z wynikiem badania i odmówił podpisania protokołu, imiona i nazwiska przeprowadzającego badanie oraz świadków, a także ich podpisy.

Konsekwencje dla pracownika

Pracownik może być ukarany karą nagany lub upomnienia a także dodatkowo karą pieniężną w wysokości maksymalnie jednodniowego wynagrodzenia.

Poważniejszą sankcją jest rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia szczególnie jeśli pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości.

Pracodawca podejmując decyzję jakie konsekwencje poniesie pracownik powinien mieć przede wszystkim na uwadze:

stanowisko na którym jest zatrudniony,

dotychczasowych przebieg pracy,

wynika badania.