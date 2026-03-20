Dokładnie rok temu, bo 19 marca 2025 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zasiłek macierzyński za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. To nawet 15 dodatkowych tygodni urlopu dla rodziców wcześniaków. Kto może z niego skorzystać?

Czym jest uzupełniający urlop macierzyński?

Uzupełniający urlop macierzyński to dodatkowy urlop dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie lub wymagających dłuższej hospitalizacji po porodzie. Wprowadzono go po to, by zrekompensować czas, gdy dziecko przebywało w szpitalu, a rodzice nie mogli w pełni korzystać ze „standardowego” urlopu macierzyńskiego.

Za czas przebywania na uzupełniającym urlopie macierzyńskim rodzicowi przysługuje zasiłek macierzyński wynoszący 100 procent podstawy zasiłku. Długość urlopu zależy od tego, jak długo dziecko przebywało w szpitalu po porodzie. Co do zasady odpowiada on okresowi tej hospitalizacji (z pewnymi limitami), tak aby rodzic mógł realnie spędzić więcej czasu z dzieckiem już w domu.

Przykład Jeżeli dziecko przyszło na świat przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z wagą do 1000 g, to urlop wynosi maksymalnie do 15 tygodni. Gdy dziecko urodziło się później, ale przed końcem 37 tygodnia ciąży i z masą powyżej 1000 g, to urlop trwa maksymalnie 8 tygodni.

Komu przysługuje uzupełniający urlop macierzyński?

Z zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać zarówno matka jak i ojciec, gdy dziecko urodzi się przedwcześnie lub o czasie, ale wymaga hospitalizacji po narodzinach:

gdy dziecko urodzi się przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g,

gdy dziecko przyjdzie na świat po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g,

gdy dziecko urodzi się po ukończeniu 37. tygodnia ciąży i wymaga pobytu w szpitalu po porodzie co najmniej przez 2 kolejne dni, licząc od 5. do 28. dnia po porodzie.

Z dodatkowego urlopu skorzystało już 5 tysięcy rodziców

Jak przekazał ZUS, do tej pory z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego skorzystało ponad 5 tysięcy polskich rodziców. Tylko do końca ubiegłego roku 3,9 tys. osób pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu. W 2026 roku od początku stycznia do końca lutego świadczenie otrzymywało 1,7 tys. osób.

Dane te pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaty realizowali zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i pracodawcy.