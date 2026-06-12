Przelot F-35 nad Polską. Policzyliśmy koszt lotu trzech myśliwców. Ta kwota zwala z nóg

O szczegółach planowanej operacji poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na antenie TVN24. Prezentacja maszyn w locie to element oficjalnego wdrożenia wielozadaniowych samolotów F-35A do polskiej armii. Pierwsze trzy egzemplarze dotarły do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 22 maja.

W piątek patrz w niebo. Nad Polską pojawią się trzy myśliwce F-35

Rankiem w dniu uroczystości piloci polskich F-35 przelecą nad trzema miastami. Przeloty zaplanowano następująco:

około godz. 9.45 formacja ma być widoczna nad Westerplatte w Gdańsku .

. około godz. 10.10 samoloty mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej.

na wysokości Cytadeli Warszawskiej. około godz. 10.35 przelot ma zakończyć się nad Krakowem; formacja ma być widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

W ceremonii mają uczestniczyć m.in. prezydent Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedziano także obecność podsekretarza stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomasa DiNanno. Zaproszenie otrzymał również m.in. były szef MON Mariusz Błaszczak, który w 2020 roku podpisywał kontrakt na samoloty.

Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35 wraz z pakietem szkoleniowym i zapasem silników 31 stycznia 2020 roku. Wartość kontraktu wynosi 4,6 mld dol. W strukturach Sił Zbrojnych RP samoloty te otrzymały oficjalną nazwę "Husarz".

Do tej pory w zakładach Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie wyprodukowano 13 maszyn dla Polski. Zgodnie z harmonogramem do końca bieżącego roku w kraju ma znaleźć się łącznie 14 myśliwców. W 2027 roku zaplanowano dostawę kolejnych 12 sztuk, natomiast do końca 2029 roku wszystkie zakontraktowane dostawy zostaną ostatecznie sfinalizowane.

Policzyliśmy koszt lotu trzech F-35 nad Polską. Kwota robi wrażenie

Maszyny spędzą w powietrzu prawie 2 godziny. Nie jest tajemnicą, że eksploatacja myśliwców F-35 wiąże się z wysokimi kosztami. Wojsko podkreśla, że tego typu loty mają również charakter szkoleniowy i wpisują się w proces budowania pełnej gotowości operacyjnej nowych myśliwców.

Według szacunków opartych na danych amerykańskiego GAO, jedna godzina lotu F-35 to wydatek rzędu 34–42 tys. dolarów, czyli około 130–170 tys. zł. Znaczną część tej kwoty pochłania samo paliwo (F-35 zużywa około 5600 litrów na godzinę lotu). W efekcie piątkowy przelot trzech myśliwców będzie kosztował od 500 do nawet 700 tys. zł.

Kiedy F-35 będą bronić polskiego nieba? Wojsko ujawnia kluczowe terminy

Głównymi miejscami stacjonowania polskich F-35 będą 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W obu ośrodkach trwa obecnie dostosowywanie infrastruktury naziemnej, co obejmuje między innymi instalację zaawansowanych symulatorów misji.

Osiągnięcie zdolności operacyjnych przez nowe myśliwce będzie realizowane etapami. W latach 2027–2028 planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej, która umożliwi wykonywanie podstawowych zadań, takich jak misje typu air policing oraz patrolowanie przestrzeni powietrznej. Z kolei w 2030 roku samoloty mają uzyskać pełną gotowość operacyjną do działania w pełnym spektrum potencjalnego konfliktu zbrojnego.