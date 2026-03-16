Co z podatkiem katastralnym i od pustostanów?

Domański na poniedziałkowej konferencji pytany, czy rząd rozważa wprowadzenie podatku od pustostanów oraz podatku od posiadania większej liczby mieszkań, odpowiedział, że nie. - Jeśli chodzi o podatek katastralny czy podatek od pustostanów, to rząd w tej chwili nie prowadzi takich prac - powiedział minister. Zwrócił uwagę, że niektóre z tych obszarów regulują podatki i opłaty lokalne, nad którymi władztwo mają samorządy.

Legislacyjna ofensywa reformująca obszar budownictwa mieszkaniowego

Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski dodał, że ambitny plan zakłada przyjęcie do grudnia 2026 r. kilkunastu ustaw reformujących obszar budownictwa mieszkaniowego. Dotyczyłoby to m.in. kwestii związanych z finansowaniem, zmian dotyczących zarządzania gruntami pod budownictwo mieszkaniowe, jak i instytucji odpowiadających za ten obszar. - Chcielibyśmy żeby rok 2027 był wolny od dyskusji na temat ustaw mieszkaniowych (...). Szukamy bardzo szerokiego porozumienia ponad politycznego nad tymi rozwiązaniami mieszkaniowymi - dodał.