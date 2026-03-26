Od 1 kwietnia 2026 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań przysługujących z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych – wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanego 16 marca br. w "Monitorze Polskim". Zaktualizowane stawki będą obowiązywać do 31 marca 2027 r. i obejmą zarówno osoby poszkodowane, jak i członków rodzin zmarłych ubezpieczonych.

Ile wyniosą nowe odszkodowania [stawki]

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. będą wynosiły:

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pracownik otrzyma 1 781 zł,

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych pracownik otrzyma 1 781 zł,

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego pracownik otrzyma 31 162 zł,

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty pracownik otrzyma 31 162 zł,

jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, odszkodowanie dla małżonka lub dziecka będzie przysługiwało w wysokości 160 264 zł,

jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko, odszkodowanie będzie przysługiwało w wysokości 80 132 zł,

jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, odszkodowanie będzie przysługiwało w wysokości 160 264 zł oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,

oraz z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, odszkodowanie będzie przysługiwało w wysokości 160 264 zł oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,

oraz z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości 31 162 zł,

jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości 80 132 zł oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.