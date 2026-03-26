Od 1 kwietnia 2026 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań przysługujących z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych – wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanego 16 marca br. w "Monitorze Polskim". Zaktualizowane stawki będą obowiązywać do 31 marca 2027 r. i obejmą zarówno osoby poszkodowane, jak i członków rodzin zmarłych ubezpieczonych.

Zobacz również

Ile wyniosą nowe odszkodowania [stawki]

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. będą wynosiły:

  • za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pracownik otrzyma 1 781 zł,
  • za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych pracownik otrzyma 1 781 zł,
  • z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego pracownik otrzyma 31 162 zł,
  • z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty pracownik otrzyma 31 162 zł,
  • jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, odszkodowanie dla małżonka lub dziecka będzie przysługiwało w wysokości 160 264 zł,
  • jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko, odszkodowanie będzie przysługiwało w wysokości 80 132 zł,
  • jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, odszkodowanie będzie przysługiwało w wysokości 160 264 zł oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
  • jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, odszkodowanie będzie przysługiwało w wysokości 160 264 zł oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
  • jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości 31 162 zł,
  • jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości 80 132 zł oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 marca 2026 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie od dnia 1 kwietnia 2026 r. do dnia 31 marca 2027 r.

Zobacz również