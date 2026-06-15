Dla Polskich sprzedawców e-commerce TikTok Shop otwiera dostęp do ekosystemu, który w Unii Europejskiej obejmuje już ponad 100 tys. sprzedawców oraz blisko 100 mln użytkowników na rynkach, gdzie usługa jest już dostępna. Współpraca z Blik oraz InPost daje pole do szybkiego odmienienia obrazu krajowego e-commerce.

TikTok Shop rozpoczyna działalność nie tylko w Polsce.

Równolegle z Polską w 2026 roku TikTok Shop rozszerza obecność w Europie, debiutując w Austrii, Belgii, Holandii. Jest już obecny w Hiszpanii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Teraz użytkownicy TikToka mogą kupować produkty ulubionych marek, sprzedawców i twórców bezpośrednio w aplikacji TikTok. I tu jest sedno. Można scrollować i kupować w jednym ciągu. Zakupy wyglądają tak: użytkownik ogląda film na TikToku, klika w guzik i otwiera kartę widzianego produktu.

Kilka kolejnych klików i płacąc np. Blik zamawia rzecz do paczkomatu InPost. Może też wybrać inne formy płatności lub dostawy, ale powiedzmy wprost, obie wymienione usługi to najczęściej wskazywane i używane przez nas usługi. Dla ponad 75% z nas to pierwsze wskazanie gdy jesteśmy pytani o płacenie i dostawy zakupów w internecie.

TikTok od dawna jest miejscem, w którym użytkownicy nie tylko oglądają treści, ale także aktywnie szukają inspiracji zakupowych. Skalę odkrywania napędzanego przez społeczność pokazuje ponad 34 miliony filmów opublikowanych na platformie pod hashtagiem #TikTokMadeMeBuyIt.

Proste jak zakupy na TikToku

Wraz z wprowadzeniem TikTok Shop w Polsce użytkownicy będą mogli kupować produkty ulubionych marek, sprzedawców i twórców bezpośrednio w aplikacji na cztery sposoby:

Filmy w kanale „Dla Ciebie” - treści w zakładce „Dla Ciebie” z oznaczonymi produktami widocznymi na filmie. Kliknięcie w produkt przekierowuje użytkownika do jego karty w aplikacji, gdzie może zapoznać się ze szczegółami i sfinalizować zakup.

Zakupy LIVE - transmisje sprzedażowe na żywo, które pozwalają prezentować produkty i ich zastosowanie oraz odpowiadać na pytania użytkowników w czasie rzeczywistym. Umożliwiają też zakup w trakcie oglądania transmisji.

Prezentacja produktów - możliwość przeglądania produktów, czytania opinii i dokonywania zakupu z poziomu profilu ulubionej marki. Firmy mogą tworzyć własne kolekcje produktów na swoich profilach.

ShopTab - przestrzeń zakupowa w aplikacji. Firmy mogą tu prezentować produkty, a klienci łatwo je wyszukiwać i odkrywać oferty promocyjne. Rekomendacje pojawiają się poprzez listy produktów i treści zakupowe, a klienci mogą zarządzać zamówieniami w jednej zakładce.

Od pierwszego dnia obecności TikTok Shop w Polsce na platformie dostępne będą produkty zarówno dużych marek, jak i lokalnych firm.

Wśród sprzedawców znajdą się przedstawiciele różnych kategorii - m.in. modowej, beauty i lifestyle - w tym takie marki jak beBIO Cosmetics, Carpatree, Modivo, L’Oréal, Eveline Cosmetics, Everybody London czy Cafe Słodziak.

Koszty dla marki obecności w kanale sprzedaży TikTok Shop

Standardowa prowizja wynosi 9% (oraz 7% w kategorii elektronika), zgodnie ze standardami rynkowymi dla platform e-commerce. Jednak dla wszystkich firm, które jako pierwsze dołączają do TikTok Shop, przez pierwsze 90 dni obowiązuje promocyjna stawka prowizji w wysokości 2%.

Ma ona wspierać rozwój biznesu, ułatwić sprzedawcom wejście do ekosystemu i zachęcić ich do wypróbowania nowych możliwości sprzedaży.

Nowe możliwości dla twórców w TikTok Shop

Aplikacja rozwija również możliwości monetyzacji dla twórców. Dzięki rozbudowanej sieci afiliacyjnej mogą oni promować produkty marek w swoich materiałach i otrzymywać prowizję od wygenerowanej sprzedaży. Platforma buduje tym samym ekosystem współpracy pomiędzy markami a twórcami, w którym rekomendacje powstają w sposób naturalny i autentyczny, w oparciu o zaufanie społeczności.

Do programu afiliacyjnego TikTok Shop dołączają zweryfikowani twórcy, którzy spełniają określone wymagania takie jak aktywne konto i liczba obserwujących na poziomie minimum 1,5 tys. Dzięki temu marki mogą współpracować z twórcami, którzy realnie wpływają na decyzje zakupowe swoich odbiorców.

Polska marka w całej Europie z jedną platformą TikTok Shop

Wraz z uruchomieniem TikTok Shop w Polsce lokalni sprzedawcy zyskają również możliwość sprzedaży w innych krajach Unii Europejskiej, w których dostępny jest TikTok Shop, dzięki rozwiązaniu „Sell Across Europe”.

Jeden proces rejestracji pozwoli firmom docierać do klientów na wielu rynkach europejskich, lokalizować opisy produktów oraz korzystać z sieci twórców afiliacyjnych działających na różnych rynkach. Platforma jest dostępna w Austrii, Belgii, Holandii i Polsce, a także na dotychczasowych rynkach: we Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech i Hiszpanii.

Komfort użytkowników i bezpieczne doświadczenie zakupowe w TikTok

Wygląd i mechanizm aplikacji został zaprojektowany z myślą o wygodnym i bezpiecznym doświadczeniu zakupowym. Platforma współpracuje z uznanymi partnerami logistycznymi, takimi jak InPost, DPD i GLS, zapewniając użytkownikom sprawdzone i wygodne opcje dostawy. Czas realizacji zamówienia na terenie kraju to maksymalnie 4 dni robocze, a kupujący ma możliwość zwrotu produktu przez min. 30 dni od daty zakupu.

Proces zakupowy wspierają także wygodne i bezpieczne metody płatności. Użytkownicy mogą korzystać z różnych opcji, w tym kart płatniczych, Apple Pay, Google Pay oraz BLIKA, który jest preferowanym lokalnym partnerem płatniczym TikTok Shop w Polsce.

Równolegle TikTok Shop wdraża szereg rozwiązań mających na celu ochronę użytkowników i zapewnienie wysokiej jakości oferty.

Każdy sprzedawca oraz produkt przechodzą proces weryfikacji przed dopuszczeniem do sprzedaży. TikTok Shop wykorzystuje zarówno zaawansowane rozwiązania technologiczne, jak i moderację prowadzoną przez zespoły moderatorów, aby eliminować ryzyko pojawienia się produktów niespełniających standardów platformy.

Będziemy dla was obserwować rozwój platformy i ciekawe działania marek na platformie i samego TikTok Shop. Przekonamy się, czy i jak bardzo pojawienie się chińskiego giganta odmieniło europejski i polski e-commerce.

Przekonamy się czy platforma powtórzy sukces takich marek z Państwa Środka jak Temu czy Shein, e-commerców, które w swoim czasie przemeblowały i podbiły rynek Starego Kontynentu.