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Odwołanie z urlopu w ostatniej chwili. Za co szef musi zapłacić z własnej kieszeni?

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 18:30
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Odwołanie z urlopu w ostatniej chwili. Za co szef musi zapłacić z własnej kieszeni?/ShutterStock
Spakowane walizki, opłacony hotel w Grecji i kupione bilety lotnicze. Wypoczynek zaplanowany od miesięcy może zostać zniszczony jednym telefonem lub mailem od pracodawcy. Prawo pracy daje szefowi potężne narzędzie. Może on przesunąć termin Twoich wakacji lub odwołać Cię z plaży.Nie jest to jednak darmowa operacja. Przepisy chronią portfel pracownika. Pracodawca, który podejmuje tak drastyczną decyzję, musi liczyć się z potężnymi kosztami. Sprawdź, kiedy szef może zepsuć Twój urlop i jakich rekompensat masz prawo żądać.

Kiedy pracodawca może legalnie odwołać Cię z urlopu?

Szef nie może odwołać pracownika z urlopu z powodu zwykłego kaprysu. Kodeks pracy w art. 164 § 2 stawia bardzo rygorystyczny warunek. Odwołanie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy obecności pracownika w firmie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Przykłady? Nagła awaria kluczowych systemów, nagła kontrola skarbowa lub choroba jedynego zastępcy. Jeśli szef wiedział o problemie przed Twoim wyjazdem, nie ma prawa dzwonić na plażę. Jeśli jednak sytuacja jest nagła, odwołanie staje się poleceniem służbowym. Pracownik ma bezwzględny obowiązek je wykonać i wrócić do firmy.

Paragon za zniszczone wakacje. Za co zapłaci firma?

Jeżeli zostaniesz odwołana z urlopu, pracodawca jest obowiązany pokryć koszty bezpośrednio związane z tym odwołaniem. To kluczowy przepis, który uderza firmy po kieszeni. Szef musi zrekompensować Ci realne i udokumentowane straty finansowe.

Firma musi zwrócić koszty niewykorzystanego pobytu w hotelu. Musi zapłacić za nowe bilety lotnicze lub kolejowe, jeśli musiałaś wracać wcześniejszym rejsem. Co ważne, jeśli na wakacje pojechałaś z rodziną, a Twoje odwołanie zmusiło wszystkich do powrotu, pracodawca musi pokryć koszty anulowania wczasów dla całej grupy. Wszystkie te wydatki musisz jednak dokładnie udokumentować fakturami i rachunkami.

Czego pracodawca nie ma obowiązku Ci zwracać?

Wokół zwrotu kosztów narosło wiele mitów. Przepisy mówią o kosztach bezpośrednich. Oznacza to, że z rekompensaty wyłączone są wydatki ogólne, które nie przepadły bezpowrotnie.

Pracodawca nie zapłaci za wyrobienie paszportu lub dowodu osobistego. Dokumenty te zostają u Ciebie i wykorzystasz je przy kolejnej okazji. Firma nie zwróci Ci także pieniędzy za zakupiony wcześniej sprzęt turystyczny, walizki czy jedzenie kupione na wyjazd. Są to koszty ogólnego utrzymania, których nie da się powiązać bezpośrednio z samym faktem przerwania wypoczynku.

FAQ

Czy szef musi zwrócić gotówkę przed moim powrotem z zagranicy?

Nie ma takiego obowiązku. Najpierw musisz sama opłacić powrót i zebrać wszystkie rachunki. Po powrocie do firmy składasz formalny wniosek o zwrot kosztów wraz z załącznikami. Pracodawca powinien wypłacić pieniądze w najbliższym terminie płatności pensji.

Co jeśli nie mam pieniędzy na natychmiastowy zakup nowego biletu?

Jeśli powrót generuje olbrzymie koszty (np. lot z innego kontynentu), masz prawo poinformować szefa, że nie dysponujesz takimi środkami. Wtedy to pracodawca powinien niezwłocznie zakupić i dostarczyć Ci bilet elektroniczny, abyś mogła wykonać polecenie powrotu.

Czy mogę odmówić powrotu, jeśli szef nie gwarantuje zwrotu kosztów?

Odmowa wykonania polecenia służbowego grozi dyscyplinarką. Bezpieczniej jest wrócić i wykonać polecenie. Brak gwarancji na piśmie nie zwalnia pracodawcy z ustawowego obowiązku wynikającego z Kodeksu pracy. Zwrotu pieniędzy możesz później dochodzić przed sądem pracy.

Czy dyrektor może odwołać nauczyciela z wakacji w sierpniu?

Karta Nauczyciela pozwala na odwołanie nauczyciela z urlopu w czasie ferii letnich tylko w ściśle określonych przypadkach (np. komisje, praca przy reformie). Łączny czas takiego odwołania nie może przekroczyć 7 dni w roku. Nauczycielowi przysługuje wtedy zwrot kosztów na takich samych zasadach jak pracownikowi kodeksowemu.

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Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
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Tematy: pracodawcapracownikpieniądzeurlop
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