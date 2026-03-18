We wtorek, 17 marca 2026 r. pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej nowelizacji rozporządzenia ws. stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi (Nr w wykazie prac: 110). Projekt zakłada podwyżkę stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi zostaną.

Wyższe stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, w związku z tegoroczną, 3-procentową podwyżką wynagrodzeń dla żołnierzy zawodowych oraz osób odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, planuje się także zwiększyć pensje żołnierzy, którzy nie należą do tej grupy. Celem tych zmian – w ocenie projektodawców – jest nie tylko poprawa ich sytuacji finansowej, ale również zachowanie odpowiednich proporcji między zarobkami różnych kategorii żołnierzy.

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby wynagrodzenia najwyższych rangą oficerów – generałów – pozostały bez zmian. Jak wskazano w uzasadnieniu, analiza wykazała, że w ich przypadku nie ma uzasadnienia dla podwyżek.

Kiedy wejdą zmiany i kto jest odpowiedzialny za projekt?

Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), zaś resortem współpracującym przy rozporządzeniu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).