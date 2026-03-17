Grupa Niewiadów S.A., należąca do Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A., poinformowała Agencję Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej o rozszerzeniu modelu produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Działanie to jest bezpośrednio związane z realizowaną inwestycją w budowę krajowego zakładu produkcyjnego tego typu uzbrojenia.

Powstaje "Pierścień Amunicyjny Niewiadów"

Jak poinformowano w komunikacie, chodzi o zapewnienie stabilnych zdolności produkcyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw kluczowych komponentów oraz stworzenie redundantnego, europejskiego łańcucha przemysłowego wspierającego planowaną produkcję amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Kluczowym elementem nowej architektury przemysłowej jest uruchomienie zintegrowanego systemu współpracy pod nazwą "Pierścień Amunicyjny Niewiadów". Model ten opiera się na rozproszonym, ale skoordynowanym łańcuchu produkcji, obejmującym partnerów z Polski i innych państw europejskich.

Rozwiązanie zakłada:

dywersyfikację źródeł dostaw komponentów krytycznych,

budowę redundancji w łańcuchu dostaw,

zwiększenie odporności na zakłócenia logistyczne i regulacyjne.

Partner technologiczny

W projekt zaangażowany jest strategiczny partner technologiczny – jeden z wiodących producentów amunicji w Europie. Uzupełnieniem jest sieć wyspecjalizowanych podmiotów odpowiadających za poszczególne komponenty i podzespoły. Docelowo model przedsięwzięcia przewiduje stopniowe zwiększanie udziału krajowego przemysłu przy zachowaniu zdywersyfikowanego stabilnego systemu dostaw komponentów.

Pełny łańcuch technologiczny w standardzie NATO

"Pierścień Amunicyjny Niewiadów" obejmuje kompletny łańcuch technologiczny produkcji amunicji 155 mm – od komponentów po gotowe zestawy amunicyjne. Produkty będą kompatybilne ze standardami NATO, w tym z systemami artyleryjskimi wykorzystywanymi przez Siły Zbrojne RP. Technologia opiera się na rozwiązaniach sprawdzonych operacyjnie w państwach Sojuszu.

Produkcja do 180 tys. sztuk rocznie

Docelowe zdolności produkcyjne, rozwijane zarówno w ramach budowanej fabryki, jak i współpracy w modelu "Pierścienia Amunicyjny Niewiadów", mogą osiągnąć poziom do 180 tys. kompletów amunicji rocznie.

Europejski łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw został zaprojektowany w oparciu o podmioty zlokalizowane w Unii Europejskiej. Ma to kluczowe znaczenie dla:

bezpieczeństwa dostaw,

ograniczenia ryzyk eksportowych,

stabilności operacyjnej w warunkach napięć geopolitycznych.

Zgodnie z deklaracją spółki, rozpoczęcie dostaw możliwe jest w II połowie 2026 r., po zakończeniu procedur kwalifikacyjnych i certyfikacyjnych. Jak wynika z informacji opublikowanej na stronie Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A., uruchomienie pełnoskalowej produkcji planowane jest na października 2026 r.

Potencjał dla programów wielonarodowych

Projekt "Pierścienia Amunicyjnego Niewiadów" wpisuje się w szerszą strategię budowy zdolności produkcyjnych w Europie i został zaprojektowany z myślą o przyszłym udziale w wielonarodowych programach zaopatrzeniowych NATO. W szczególności wskazywana jest możliwość współpracy z NATO Support and Procurement Agency (NSPA), co może wzmocnić pozycję projektu jako elementu europejskiego systemu zabezpieczenia dostaw amunicji artyleryjskiej.