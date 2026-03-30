Nowe przepisy dla kierowców

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło propozycję zmian w systemie egzaminowania kierowców. To efekt m.in. dyskusji w Parlamencie Europejskim, a następnie przegłosowania propozycji dla całej wspólnoty. W Polsce nie będzie już egzaminu na placu manewrowym, a liczba pytań teoretycznych się zmniejszy (więcej piszemy o tym w artykule).

W Brukseli toczyła się jednak szersza dyskusja. W październiku ubiegłego roku parlament przegłosował aktualizację przepisów we wszystkich krajach wspólnoty. To jeden z elementów tzw. wizji 2050, która ma doprowadzić do radykalnej poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Co z prawem jazdy dla seniorów?

Jednym z tematów omawianych podczas głosowania była kwestia ograniczenia ważności prawa jazdy dla osób starszych. Propozycja była dyskutowana od 2023 roku. Za sprawą niektórych francuskich polityków rozważano ograniczenie ważności prawa jazdy dla osób powyżej 65. roku życia.

Wiele krajów, w tym Polska, zaprotestowało, powołując się na ageizm, czyli dyskryminację ze względu na wiek. Mimo tego argumentu KE zdecydowała o wprowadzeniu przepisu. Jest on jednak dobrowolny – zależny od decyzji każdego państwa.

„Państwa członkowskie mogą skrócić administracyjne okresy ważności określone (…) praw jazdy, których posiadacze mają miejsce zamieszkania na ich terytorium i ukończyli 65 lat, aby wprowadzić wymóg częstszego przeprowadzania kontroli stanu zdrowia, samooceny lub stosowania innych środków specjalnych, takich jak kursy odświeżające wiedzę i umiejętności” – czytamy w dyrektywie UE (nr 2025/2205) z 22 października 2025 roku.

Ministerstwo o skróceniu praw jazdy dla seniorów

Ministerstwo przyznało, że proces zmian dotyczących praw jazdy nie jest zamknięty. W czasie prac legislacyjnych brane pod uwagę będą propozycje środowisk BRD. Jedną z nich jest częstsze sprawdzanie zdolności kierowców-seniorów, którzy ukończyli 60. rok życia.

Według danych Komendy Głównej Policji powodują oni co czwarty wypadek śmiertelny. Zapytaliśmy resort, czy wśród planowanych zmian są takie, które dotyczyć będą starszych kierowców.