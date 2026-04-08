Od pierwszych dni marca 2026 roku w Polsce obowiązują przepisy, które umożliwiają uzyskanie prawa jazdy już po ukończeniu 17 lat. Wygląda na to, że ośrodki ruchu drogowego już odnotowały spory wzrost zainteresowania egzaminami na prawo jazdy wśród nastolatków. Już w połowie marca Radio Kielce informowało, że w mieście na 38 kandydatów na kierowców aż 24 osoby nie ukończyły 18 lat.

Reklama

Nowe zasady dotyczące możliwości uzyskania prawa jazdy kat. B

Przepisy, które pozwalają na uzyskanie uprawnień do kierowania autem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. obowiązują już od 3 marca 2026 roku. Wcześniej, by móc uzyskać prawo jazdy kat. B trzeba było mieć skończone 18 lat.

Przykład Dla wielu osób, zwłaszcza tych urodzonych w drugiej połowie roku, oznaczało to, że za kierownicę wsiądą dopiero w klasie maturalnej. Teraz możliwe jest to wcześniej, bo już po ukończeniu 17 lat.

Jeszcze wcześniej można zapisać się na kurs prawa jazdy: należy ukończyć 16 lat i 9 miesięcy, ponieważ zapisanie się na kurs w szkole jazdy możliwe jest trzy miesiące przed 17. urodzinami. Do tego potrzebna jest jednak zgoda rodziców.

Prawo jazdy przed 18. urodzinami ze sporymi ograniczeniami

Ukończenie kursu na prawo jazdy i zdanie egzaminów: teoretycznego i praktycznego pozwala na uzyskanie prawa jazdy już przez osobę, która nie ma jeszcze 18 lat. To jednak nie oznacza, że uprawnienia są tak samo szerokie jak w przypadku pozostałych kierowców. Najważniejszy „minus” uzyskanego przed 18. urodzinami prawa jazdy to fakt, że jest ono ważne tylko na terenie Polski.

Dodatkowo, aż do ukończenia pełnoletności lub przez pierwszych 6 miesięcy od odebrania „prawka” nie można prowadzić auta bez obecności pasażera, który posiada prawo jazdy. Co więcej, na fotelu pasażera musi być obecna osoba, która ukończyła 25 lat (nie musi to więc być rodzic młodego kierowcy) i uprawnienia do kierowania pojazdami posiada nieprzerwanie od co najmniej 5 lat. Ponadto w tym czasie nie mógł zostać orzeczony wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pasażer musi być trzeźwy. Jego obecność ma pomagać w zdobywaniu doświadczenia przez młodego kierowcę i umożliwiać reakcję, gdy zajdzie taka potrzeba.

Spore zainteresowanie kursami na prawo jazdy wśród młodych osób

Na razie trudno dokładnie oszacować to, jak wielu młodych kierowców wyjedzie na drogi jeszcze w 2026 roku. Jak jednak wynika z informacji przekazanych przez Radio Kielce, w Starostwie Powiatowym w Kielcach ustalenie terminu wizyty jest praktycznie niemożliwe z racji ogromnego zainteresowania ze strony osób poniżej 18. roku życia, które chcą uzyskać profil kierowcy. Nawet zatrudnienie kilkorga nowych pracowników nie rozwiązało problemu, aż 70 proc. (345 na 504 profile) to zgłoszenia osób nieletnich. To pokazuje, że nowe przepisy skłoniły nastolatków do tego, by wcześniej postarali się o uzyskanie uprawnień.

Z naszych analiz wynika, że im wcześniej młody człowiek zaczyna uczyć się jeździć, nabiera doświadczenia i dobrych nawyków, jest świadomym uczestnikiem ruchu, tym lepiej. Decyzja o prawie jazdy dla 17-latków wynikała też z próby poprawy mobilności młodych osób, zaufania do nich i z zapotrzebowania gospodarczego – gospodarka potrzebuje kierowców. Im wcześniej dajemy im możliwość zdobywania uprawnień tym lepiej

– mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.