Przypomnijmy, że minimalna głębokość bieżnika określona przepisami w Polsce to nie jest konkretnie 1,6 mm. Stan bezpieczeństwa opon określają wskaźniki zużycia umieszczone na oponie przez producenta. Dopiero jeśli takiego brak, to wtedy wchodzi w grę wspomniana wielkość.

Warto więc sprawdzić, jakie są rekomendacje producenta zamontowanych opon. Warunkiem gwarancji na opony jest zachowanie przez kierowcę określonego poziomu zużycia oraz zastosowanie się do rekomendacji w zakresie bezpiecznego użytkowania. Na pewno opona, która teraz ma 2-3 mm głębokości bieżnika, przy intensywnej czy dynamicznej jeździe nie wytrzyma do jesieni – więc trzeba założyć nowe. Jak wybrać najlepsze dla nas?

Zacznijmy od rozmowy w profesjonalnym serwisie i zajrzyjmy do wyników testów opon. Pokazują one wyraźnie, że poszczególne modele mogą znacząco różnić się między sobą jakością oraz osiągami. Duże znaczenie ma m.in. skład mieszanki gumowej i konstrukcja bieżnika, które wpływają na przyczepność oraz zachowanie auta na drodze. Nie trzeba też spieszyć się z wymianą opon na letnie – lepiej dłużej poczekać, bo w warunkach deszczowych, na mokrej nawierzchni – gdy rankiem temperatura spada poniżej 7-10 stopni – opony zimowe sprawdzą się lepiej.

Różnice w wynikach testów opon potrafią być naprawdę duże. Droga hamowania pomiędzy oponami klasy premium, klasy średniej, budżetowej a modelami o bardzo niskiej jakości może różnić się nawet o 4 metry już na suchej nawierzchni i to przy prędkości jedynie 70 km/h. To mniej więcej długość jednego samochodu – a w nagłej sytuacji właśnie taki dystans może zdecydować o uniknięciu zderzenia.

– Nie warto kierować się wyłącznie najniższą ceną. Pozornie tanie opony często oznaczają gorszą jakość wykonania, trudności z wyważeniem oraz przede wszystkim słabszą przyczepność. Znacznie rozsądniej jest wybrać tańszy model budżetowy od renomowanego producenta niż decydować się na opony niewiadomego pochodzenia. Warto pamiętać, że opony są jedynym elementem samochodu mającym bezpośredni kontakt z nawierzchnią. Od ich jakości zależy skuteczność hamowania, stabilność jazdy i bezpieczeństwo podróżujących. Dlatego wybór sprawdzonych opon to nie wydatek, lecz inwestycja w bezpieczeństwo – bo dobre opony naprawdę mogą uratować życie – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Wymiana opon: teraz czy później

Testy PZPO przeprowadzone latem w 2024 roku wraz Politechniką Rzeszowską oraz ekspertem motoryzacyjnym – Grzegorzem Dudą potwierdziły, że opony letnie premium zapewniają najkrótszą drogę hamowania i są bezkonkurencyjne w porównaniu z oponami niskich osiągów spoza Europy – średnia droga hamowania z 3 przejazdów opon niskich osiągów była dłuższa o 4 metry i wyniosła aż 21,4 metrów! Opona letnia premium potrzebowała 17,9 metra do zahamowania, opona klasy budżetowej 20,6 metra, a całoroczna 21,9 metra. Także opona zimowa nie nadaje się do jazdy latem – nawet ta renomowanych producentów z segmentu premium potrzebowała aż 22,9 metra do zahamowania.

Test odbywał się na Motoparku w Krakowie, na suchej nawierzchni, w gorący, letni dzień, przy prędkości 70 km/h, urządzeniem Datron.

Podobne dane uzyskano w testach na mokrej nawierzchni – przy prędkości 70 km/h. Podczas gdy opona letnia budżetowa renomowanego producenta potrzebowała 21,35 metra, to opona niskich osiągów spoza Europy potrzebowała prawie 3 metry więcej. Z takiej prędkości to dużo. Pomyślcie, ile by to było na drodze ekspresowej czy autostradzie, gdzie jedziemy 120-140 km/h! Ten test z kolei odbywał się w ODTJ Akademia Kierowcy w Dolsku pod Poznaniem.

Jak powinien wyglądać serwis bezpiecznych opon

Gdy już wybierzemy opony, to kolej na serwis – który nie uszkodzi ani opon, ani felg podczas montażu czy przechowywania. A to nie jest takie oczywiste. Cześć serwisów wymienia opony bez przestrzegania procedur technicznych, kierując się tylko pośpiechem. Opony są montowane na siłę, gdzie zbyt mocno rozciągana jest stopka opony czy stosowane jest zbyt duże ciśnienie przy przepompowywaniu – byle tylko szybciej zakończyć obsługę klienta. Profesjonalny serwis oponiarski to taki, który nie wymienia opon w sportowym tempie – tylko sprawnie, lecz z wyczuciem. Ma do tego wyszkolonych pracowników i zadbane maszyny z odpowiednim wyposażeniem umożliwiającym bezpieczny montaż opon o rozmiarach 17 cali i więcej. Powtórzmy więc, opony są muszą być obsługiwane sprawnie, lecz z wyczuciem i uważnością. Dokładnie tak trzeba się obchodzić z podzespołem, który jest jedynym punktem styku samochodu z drogą, i jest zrobiony w większości z mieszanki gumowej.

– Certyfikat Oponiarski to znak, że dany serwis naprawdę zajmuje się oponami na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo jazdy klientom. Dostają go warsztaty, które spełniają konkretne wymagania dotyczące jakości wymiany opon, mają odpowiedni sprzęt i dbają o wysoki poziom obsługi. Dla kierowców to prosta informacja – w takim miejscu można spokojnie zostawić auto i mieć pewność, że wszystko będzie zrobione jak należy – podkreśla Grzegorz Duda, kierowca rajdowy i ambasador Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Serwisy mające Certyfikat Oponiarski przechodzą niezależny audyt, w którym Audytor weryfikuje od 70 do 140 kryteriów związanych z obsługą opon, umiejętnościami serwisantów, wyposażenie, jego stan oraz obsługę klienta. Listę certyfikowanych serwisów można znaleźć na stronie certyfikatoponiarski.pl

Czy budżetowe opony spoza Europy są bezpieczne?

Tak, ale pod warunkiem, że podobnie do Europejskich producentów opon regularnie poddają swoje produkty rygorystycznym testom bezpieczeństwa przez niezależne organizacje motoryzacyjne, które weryfikują ich osiągi w różnych warunkach. Rezultaty tych testów są publiczne i pozwalają kierowcy na porównanie parametrów. Poza parametrami producenci bezpiecznych opon oferują serwis posprzedażowy, gwarancję i przede wszystkim spełniają normy europejskie i legitymują się świadectwami testów przeprowadzonych w krajach UE.