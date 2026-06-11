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ZUS wypłaca coraz mniej rent wypadkowych. 2/3 świadczeniobiorców ma co najmniej 70 lat

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 08:40
zus, pieniądze
ZUS wypłaca coraz mniej rent wypadkowych/Shutterstock
Widać wyraźny spadek liczby wypłacanych przez ZUS świadczeń. W 2025 roku liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 123,3 tys. To o blisko 30 proc. mniej niż przed dekadą. Co na to wpływa?

Liczba osób pobierających renty wypadkowe systematycznie maleje. W ciągu ostatnich dziesięciu lat ubyło ponad 57 tys. świadczeniobiorców. Dane ZUS pokazują, że trend jest trwały i obejmuje wszystkie główne grupy rent wypadkowych.

Spada liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy

W 2025 roku liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 123,3 tys. Jeszcze w 2016 roku było ich 180,5 tys. To oznacza spadek o 57,2 tys. osób, czyli o niemal jedną trzecią w ciągu dekady.

Największą grupę, niemal na równi, stanowią osoby pobierające renty w związku z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi. Ich liczba zmniejszyła się odpowiednio z 78,4 tys. do 57,2 tys. oraz z 90,3 tys. do 58,7 tys. W tym samym czasie spadła również liczba rent związanych z wypadkami w drodze do pracy lub z pracy – z 11,8 tys. do 7,5 tys.

ZUS wypłaca mniej rent rodzinnych wypadkowych

Podobny kierunek zmian widać w przypadku rent rodzinnych wypadkowych. W 2016 roku świadczenie pobierało przeciętnie 24,3 tys. osób. W 2025 roku było ich już 16,5 tys. To spadek o 32%. Najliczniejszą grupę nadal stanowią osoby pobierające renty rodzinne przyznane po bliskich, którzy ulegli wypadkowi przy pracy.

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Wyższy wiek świadczeniobiorców. Większość ma ponad 70 lat

Wśród osób pobierających renty wypadkowe dominują osoby starsze. Ponad dwie trzecie z nich ma co najmniej 70 lat. Średni wiek osoby pobierającej rentę wypadkową wynosi obecnie 73,9 roku.

Mężczyźni nadal stanowią większość tej grupy. W grudniu 2025 roku stanowili 64,1% wszystkich pobierających renty wypadkowe.

Dlaczego liczba wypłacanych rent wypadkowych maleje?

Dane ZUS pokazują, że spadek liczby rent wypadkowych nie jest zjawiskiem jednorazowym. Taka tendencja utrzymuje się nieprzerwanie od wielu lat.

Na zmniejszającą się liczbę rencistów wypadkowych wpływa prawdopodobnie kilka czynników jednocześnie. W ostatnich latach spada liczba wypadków przy pracy, rośnie kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, a pracodawcy coraz częściej wdrażają rozwiązania ograniczające ryzyko zawodowe. W efekcie mniej osób doświadcza trwałych skutków zdrowotnych, które prowadzą do przyznania renty wypadkowej.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: ZUSrenta z tytułu niezdolności do pracyrenta wypadkowa
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