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Harmonogram wypłat emerytur w lipcu 2026 roku. Kiedy ZUS przeleje pieniądze?

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 10:00
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Harmonogram wypłat emerytur w lipcu 2026/Shutterstock
Seniorzy już teraz sprawdzają harmonogram wypłat emerytur w lipcu 2026. Część emerytów pieniądze dostanie wcześniej niż zwykle. Z czego wynika ta zmiana w terminach wypłat emerytury? Komu ZUS przeleje świadczenie przed terminem?

Nie ma jeszcze połowy czerwca, ale część osób już teraz sprawdza, kiedy ZUS wyśle emerytury w lipcu 2026 roku. Harmonogram wypłat emerytur w lipcu ulega niewielkim modyfikacjom, wszystko przez układ weekendów.

Zmiany w harmonogramie wypłat emerytur w lipcu 2026 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo świadczenia wysyła w terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. W lipcu ZUS będzie musiał dokonać zmian, część emerytów świadczenia otrzyma wcześniej. Chodzi o osoby, które emeryturę lub rentę otrzymują 25. dnia miesiąca.

Oczywiście powodem zmian jest układ kalendarza, a konkretniej weekendów. Osoby z ostatnim w lipcu terminem wypłaty pieniądze dostaną minimum dzień wcześniej: w piątek 24 lipca.

Tak wygląda aktualny harmonogram wypłat emerytur w lipcu 2026:

  • 1 lipca (środa)
  • 6 lipca (poniedziałek),
  • 10 lipca (piątek),
  • 15 lipca (środa),
  • 20 lipca (poniedziałek),
  • 24 lipca (piątek).

Warto wiedzieć, że termin otrzymania pieniędzy może różnić się w zależności od tego, czy emeryt dostaje pieniądze przelewem czy przekazem pocztowym. Obecnie jedynie nieliczni seniorzy korzystają z tego drugiego rozwiązania.

Środki na wypłaty są przekazywane na pocztę 3 dni robocze przed terminem płatności, zaś do banku 1 dzień roboczy przed terminem płatności. ZUS uwzględnia przy tym, czy termin przypada w dzień roboczy czy wolny od pracy.

Przykład

Jeśli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, wypłata świadczenia realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem. To dlatego w lipcu część osób otrzyma emeryturę wcześniej.

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Jak sprawdzić swój termin wypłaty emerytury?

Termin wypłaty emerytury jest stały, obowiązuje przez cały okres wypłaty świadczenia. Emeryt poznaje go w momencie przyznania emerytury. To dlatego najprostszym sposobem poznania tego terminu jest sprawdzenie decyzji ZUS o przyznaniu emerytury. W dokumencie znajduje się informacja o dniu miesiąca, w którym będzie wypłacane świadczenie. Informację o terminie wypłaty świadczeń można uzyskać także dzwoniąc na infolinię ZUS lub logując się na konto w eZUS.

Co do zasady termin jest stały, ulega jedynie nieznacznym modyfikacjom z racji dni wolnych od pracy. W tym samym terminie emeryt otrzymuje również dodatkowe roczne świadczenia: 13. i 14. emeryturę. Emeryt może złożyć wniosek o zmianę terminu wypłaty świadczeń. Pismo takie należy stworzyć samodzielnie, a swoją prośbę uargumentować, np. terminem opłaty rachunków. ZUS nie jest zobowiązany do zmiany terminu, jednak w uzasadnionych sytuacjach może to zrobić.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: ZUSemeryturyharmonogram wypłat emerytur
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