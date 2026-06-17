Abonament RTV jest opłatą obowiązkową, którą uiszczać powinni wszyscy posiadacze odbiorników radiowych lub telewizyjnych. Wiele osób tego nie robi: choć ponad 90 proc. gospodarstw domowych posiada na stanie odbiorniki telewizyjne, mniej niż połowa je rejestruje i opłaca abonament RTV.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Dzięki podniesieniu limitu dochodu uprawniającego do zwolnienia z opłaty abonamentowej, w 2026 roku więcej seniorów korzysta ze zwolnienia.

Seniorzy 60+ zwolnieni z abonamentu RTV

Ze zwolnienia z abonamentu RTV można korzystać już od 60. roku życia, pod warunkiem uzyskania prawa do emerytury.

Samo pobieranie świadczenia to nie wszystko: by skorzystać ze zwolnienia, dochody nie mogą przekraczać miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2026 roku oblicza się je na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2025 roku. Ponieważ jego wysokość wynosiła 8 903,56 zł, by korzystać ze zwolnienia, emerytura nie może być wyższa niż 4451,78 zł brutto.

Co zrobić, żeby skorzystać ze zwolnienia?

Zwolnienie dla osób 60+ nie przysługuje automatycznie, konieczne jest złożenie oświadczenia potwierdzającego uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych wraz z decyzją organu rentowego potwierdzającą wysokość świadczenia.

Kto jeszcze nie musi płacić abonamentu RTV w 2026 roku?

Grup uprawnionych do zwolnienia z abonamentu RTV jest więcej. Oprócz emerytów, którzy otrzymują świadczenia w kwocie niższej niż 4451,78 zł brutto, ze zwolnienia od opłat abonamentowych korzystają również:

osoby po 75. roku życia (automatycznie, wystarczy zarejestrowanie odbiornika),

(automatycznie, wystarczy zarejestrowanie odbiornika), osoby zaliczone do I grupy inwalidów lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności ,

, inwalidzi wojenni lub wojskowi ,

, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby z orzeczeniem o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

osoby niewidome (u których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.),

osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy ,

, osoby z ustalonym prawem do pobierania: zasiłku stałego, okresowego, celowego, specjalnego zasiłku celowego, świadczeń dla rodzin zastępczych),

osoby o szczególnie niskich dochodach, pobierających świadczenia rodzinne (674 zł na osobę w gospodarstwie domowym),

bezrobotni ,

, pobierający świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

Wysokość opłat abonamentowych określa Rozporządzenie KRRiT z dnia 27 czerwca 2025 r. Miesięczna opłata wynosi:

9,50 zł za radioodbiornik,

30,50 zł za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny.

Opłata jest jedna na gospodarstwo domowe, nie zależy od liczby posiadanych odbiorników. Dokonywanie płatności z góry za większą liczbę miesięcy pozwala na skorzystanie ze zniżek. Opłat należy dokonywać do 25. dnia miesiąca.

Nie płacisz abonamentu RTV? Kara może być wysoka

Za brak opłat lub spóźnienie grożą odsetki. Karze podlega również brak rejestracji odbiornika. To, czy takowy znajduje się w mieszkaniu, mogą sprawdzić uprawnieni do kontroli pracownicy Poczty Polskiej. Do drzwi w tej sprawie nie zapuka jednak listonosz doręczający przesyłki.

Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników rtv przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej. Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

- można przeczytać na stronie Poczty Polskiej.

Kara za brak rejestracji sprawnego odbiornika RTV to trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 roku kara za brak rejestracji radia to 285 zł, w przypadku telewizora lub telewizora i radia kara jest wyższa: to już 915 zł.

Ważne Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami odbiornik radiofoniczny i telewizyjny należy zarejestrować w ciągu 14 dni od zakupu (nawet, jeśli w domu były już telewizor lub radio i wnoszone są opłaty abonamentowe).

Posiadasz tablet, smartfon, laptop? Też musisz płacić abonament RTV

Nie wszyscy wiedzą o tym, że obowiązek rejestracji odbiorników i konieczności uiszczania opłat abonamentowych dotyczy nie tylko klasycznego radia czy telewizora. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 marca 2023 r. orzekł, że rejestracji powinno podlegać każde urządzenie, które umożliwia odbiór programów radiowych lub telewizyjnych.

To oznacza, że nawet osoby, które nie posiadają telewizora ani radia, za to korzystają ze smartfona czy komputera, powinny płacić abonament radiowo-telewizyjny.