Dojazd do Lotniska Chopina będzie utrudniony. Ważny komunikat dla podróżnych

Dojazd do Lotniska Chopina w Warszawie

Dodano, że dzięki podziałowi robót na etapy, dojazd do lotniska od strony centrum będzie cały czas możliwy. W tym czasie mogą występować czasowe utrudnienia w dojeździe przed terminal.

W dniach 4-6 sierpnia czasowo zamknięty zostanie tunel pod rondem Jana Szala. Wyjazd z lotniska w stronę centrum będzie w tych dniach utrudniony.

„Prosimy o zaplanowanie więcej czasu na przyjazd na lotnisko, zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe znaki drogowe. Zakończenie remontu zaplanowane jest na drugą połowę sierpnia” - przekazało lotnisko.

Lotnisko Chopina w Warszawie

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 r. lotnisko obsłużyło 24 mln pasażerów, a rok wcześniej 21,3 mln. Z warszawskiego portu w letnim sezonie pasażerowie mogą polecieć do 142 miejsc docelowych.

W piątek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych dotyczącą rozbudowy warszawskiego lotniska. Po modernizacji ma ono obsługiwać ponad 30 mln osób rocznie.