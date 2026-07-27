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Dojazd do Lotniska Chopina będzie utrudniony. Ważny komunikat dla podróżnych

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:05
[aktualizacja dzisiaj, 16:19]
Dojazd do Lotniska Chopina będzie utrudniony. Ważny komunikat dla podróżnych
Dojazd do Lotniska Chopina będzie utrudniony. Ważny komunikat dla podróżnych/Shutterstock
Lotnisko Chopina w Warszawie wydało ważny komunikat dla podróżnych. W związku z remontem ul. Żwirki i Wigury, który rozpocznie się 29 lipca i potrwa około trzech tygodni, kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w dojeździe przed terminal.

Dojazd do Lotniska Chopina w Warszawie

Dodano, że dzięki podziałowi robót na etapy, dojazd do lotniska od strony centrum będzie cały czas możliwy. W tym czasie mogą występować czasowe utrudnienia w dojeździe przed terminal.

W dniach 4-6 sierpnia czasowo zamknięty zostanie tunel pod rondem Jana Szala. Wyjazd z lotniska w stronę centrum będzie w tych dniach utrudniony.

Prosimy o zaplanowanie więcej czasu na przyjazd na lotnisko, zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe znaki drogowe. Zakończenie remontu zaplanowane jest na drugą połowę sierpnia” - przekazało lotnisko.

Lotnisko Chopina w Warszawie

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 r. lotnisko obsłużyło 24 mln pasażerów, a rok wcześniej 21,3 mln. Z warszawskiego portu w letnim sezonie pasażerowie mogą polecieć do 142 miejsc docelowych.

W piątek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych dotyczącą rozbudowy warszawskiego lotniska. Po modernizacji ma ono obsługiwać ponad 30 mln osób rocznie.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Lotnisko Chopinalotnisko Okęcielotnisko chopina warszawa
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