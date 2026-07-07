Wielu seniorów nie korzysta z niektórych przywilejów, ponieważ nie wie o tym, że im przysługują. Dobrym przykładem jest choćby zwolnienie z opłat za abonament RTV, z którego można skorzystać już po 60. roku życia. Choć automatycznie zwolnienie należy się po 75. roku życia, część młodszych seniorów również może skorzystać ze zwolnienia. Także po 60. roku życia można dużo taniej kupować bilety na pociąg, w niektórych miastach komunikacja miejska jest darmowa już po 55. roku życia.

Z jakich ulg i przywilejów mogą korzystać seniorzy w 2026 i 2027 roku? Oto pełna lista.

Ulgi i przywileje dla osób 60+. Nie zawsze konieczny jest status emeryta lub rencisty

Część przywilejów przysługuje seniorom niezależnie od tego, czy posiadają legitymację emeryta-rencisty. Wprawdzie dokument w formie plastikowej karty nie jest już automatycznie wydawany przez ZUS (trzeba złożyć wniosek), a wygląd legitymacji emeryta-rencisty od 13 lipca istotnie się zmienia, nie zawsze ten dokument jest wymagany do tego, by korzystać z różnego rodzaju zniżek.

Tak jest choćby z darmową komunikacją miejską w poszczególnych polskich miastach. Choć z reguły bezpłatne przejazdy przysługują seniorom po 70. roku życia, w Lublinie, we Wrocławiu czy w Bydgoszczy wystarczy skończyć 65 lat, by autobusami (w przypadku Lublina również trolejbusami) podróżować za darmo. O krok dalej poszedł Szczecin: dokument tożsamości potwierdzający ukończenie 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn wystarczy, by skorzystać z 50 proc. zniżki na przejazd.

Po 60. roku życia szczególny rodzaj przywileju przysługuje mieszkańcom Kalisza. W domach seniorów zupełnie za darmo zostaną wykonane drobne naprawy, takie jak przykręcenie karnisza, naprawa gniazdka elektrycznego czy cieknącego kranu.

W niektórych przypadkach już 60 lat wystarczy, by nie płacić abonamentu RTV. Tutaj jednak sam wiek to za mało: trzeba mieć ustalone prawo do emerytury, a dochody nie mogą przekraczać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2026 roku z takiego zwolnienia mogą skorzystać seniorzy, którzy otrzymują świadczenia w kwocie nie wyższej niż 4451,78 zł brutto. Wbrew pozorom spełnienie tego warunku nie jest trudne: średnia wypłacana przez ZUS emerytura wynosiła w marcu tego roku 4509,64 zł, jednak najwięcej seniorów otrzymuje świadczenia w przedziale 3000 - 3400 zł miesięcznie, a 44 proc. kobiet otrzymuje emeryturę niższą niż 3200 zł.

Już po 60. roku życia można również bezpłatnie wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora. Niezależnie od tego, czy senior jest emerytem lub rencistą czy nie, po jej okazaniu może taniej robić zakupy, skorzystać z rabatów w uzdrowiskach, gabinetach rehabilitacji czy instytucjach kultury.

Warto pamiętać również o zniżkach przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Nie trzeba mieć na utrzymaniu trójki dzieci, by płacić mniej (wystarczy w przeszłości mieć pod opieką co najmniej troje dzieci).

Ulgi i przywileje dla seniorów 65+

Z nieco szerszej gamy przywilejów i ulg skorzystają osoby po 65. roku życia. To m.in. darmowe leki dla seniorów, lista dostępnych preparatów liczy kilka tysięcy pozycji. Znajdują się tam popularne preparaty stosowane w leczeniu nadciśnienia i chorób serca, insuliny czy leki na cukrzycę. By skorzystać z ulgi w wysokości 100 proc. muszą być spełnione trzy warunki:

pacjent, dla którego wystawiona została recepta z kodem "S" w dniu jej wystawienia musi mieć ukończone 65 lat,

sam lek musi znajdować się w wykazie "D1" lub "D2" refundowanych leków,

lek musi być przepisany w związku ze schorzeniem, co do którego obowiązuje refundacja.

Z reguły już po 60. i 65. roku życia można skorzystać ze zniżek na bilety wstępu do muzeów, kin, na wystawy, wydarzenia kulturalne. W zależności od obiektu, zniżki wynoszą od 20 proc. do nawet 50% proc., ceny biletów dla seniorów zaczynają się więc już od kilkunastu złotych.

Po 60. i 65. roku życia przysługuje również ulga PIT-0 dla pracujących seniorów. Mogą z niej skorzystać ci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, ale nie pobierają emerytury i nadal pracują (obowiązuje zwolnienie z PIT do określonego limitu przychodów).

Ulgi i przywileje dla seniorów 70+ i 75+

Nie ma jednego ogólnopolskiego świadczenia dla seniorów „po 70-tce”, które automatycznie przysługuje wszystkim, jednak w wielu dużych polskich miastach właśnie osoby 70+ mogą podróżować komunikacją miejską za darmo. Po 70. roku życia senior nie zapłaci za wyrobienie paszportu (sam status emeryta uprawnia do 50 proc. zniżki).

Seniorzy w Polsce mogą korzystać z kilkudziesięciu ulg i przywilejów: od dodatkowych świadczeń pieniężnych, przez bezpłatne leki i tańsze przejazdy, po zniżki na kulturę, sport i rekreację. Wiele z nich przyznawanych jest automatycznie, ale z części można skorzystać dopiero po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty, Ogólnopolskiej Karty Seniora lub dokumentu potwierdzającego wiek. Warto sprawdzić także ofertę swojej gminy lub miasta, ponieważ lokalne programy często pozwalają zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie na komunikacji, zajęciach sportowych czy biletach do instytucji kultury.

Dobrym przykładem są muzea i inne popularne atrakcje turystyczne. W wielu z nich seniorzy płacą za wstęp od kilkunastu do kilkudziesięciu procent mniej niż pozostali zwiedzający. Zniżki dla seniorów oferują również m.in. zamki królewskie, skanseny, ogrody zoologiczne, parki narodowe, teatry, filharmonie, opery oraz wiele prywatnych atrakcji turystycznych. W wielu muzeach państwowych obowiązują także bezpłatne dni zwiedzania, z których seniorzy mogą korzystać na takich samych zasadach jak pozostali odwiedzający.