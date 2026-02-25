W 2026 roku wydłużyła się nie tylko lista darmowych leków dla seniorów (zwiększyła się także liczba darmowych preparatów dla dzieci i młodzieży), lecz także zmieniły się zasady dotyczące wystawiania recept na bezpłatne leki. Szersze grono osób zyskało uprawnienia do wystawiania recept z symbolem „S”, który umożliwia bezpłatne wydanie leku w aptece osobie, dla której wystawiona została recepta.
Prawie 3800 darmowych leków dla seniorów
Od 2026 roku lista preparatów, które seniorom mogą być wydawane bezpłatnie zwiększyła się przede wszystkim o leki generyczne, czyli nowoczesne odpowiedniki, którym wygasła ochrona patentowa.
Na listę bezpłatnych dla seniorów leków trafiły więc preparaty stosowane w leczeniu nadciśnienia i chorób serca, a także popularne inhibitory ACE i beta-blokery. Znalazły się na niej również insuliny oraz doustne leki na cukrzycę. Pacjenci zyskali również dostęp do nowych leków onkologicznych i środków stosowanych w leczeniu chorób rzadkich, tych, których do tej pory na liście darmowych leków dla seniorów nie było.
Całkowitą refundacją objęto również poszczególne leki stosowane w leczeniu astmy i POChP, które wcześniej objęte były refundacją 30 lub 50%.
Ważne
Co ważne, gdy oryginalny lek nie jest objęty programem darmowych leków, farmaceuta może wskazać darmowy zamiennik o tym samym składzie. Dzięki temu darmowe leki są jeszcze bardziej dostępne.
Kiedy senior dostanie darmowy lek? 3 kluczowe warunki
Pierwszym, podstawowym kryterium wydawania bezpłatnych leków, jest wiek pacjenta. Jednak co istotne, darmowy lek przysługuje seniorowi, który w dniu wystawienia recepty ma ukończone 65 lat (nie później, w dniu realizacji recepty w aptece). Wiek nie jest jednak jedynym kryterium. By otrzymać darmowe leki dla seniora konieczne jest spełnienie trzech poniższych warunków:
- wiek 65 lat w dniu wystawienia recepty,
- lek, na który wystawiana jest recepta znajduje się w wykazie „D1” lub D2 refundowanych leków,
- pacjent ma rozpoznane schorzenie, w którego leczeniu dany lek został zarejestrowany jako refundowany.
Jeśli ostatnie kryterium nie zostanie spełnione, senior w aptece będzie musiał zapłacić pełną kwotę, nie skorzysta z refundacji.
Kto w 2026 roku wystawi receptę na darmowe leki dla seniora?
W 2026 roku receptę z symbolem „S”, dzięki któremu senior otrzyma preparat bezpłatnie, wystawi nie tylko lekarz rodzinny. Oto kto może wystawić receptę na darmowe leki dla seniorów:
- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który ma umowę z NFZ,
- pielęgniarka POZ uprawniona do wystawiania recept, mająca umowę z NFZ (w praktyce niewiele pielęgniarek korzysta z takiej możliwości),
- lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym (po spełnieniu dodatkowych warunków),
- lekarz specjalista podczas wizyty prywatnej.
Receptę na darmowe leki dla seniora może wystawić również lekarz dowolnej specjalności (ten, który ma prawo wykonywania zawodu, ale już zaprzestał jego wykonywania) - tylko dla określonych członków swojej rodziny.
Ważne
W lutym 2025 roku możliwość wystawiania recept na darmowe leki dla seniorów zyskali również lekarze przyjmujący w ramach wizyt prywatnych (nie na NFZ).
Lekarz zapomniał o symbolu „S”? Senior będzie musiał zapłacić
Warto pamiętać, że senior otrzyma lek wymieniony w wykazie darmowych leków nieodpłatnie tylko wtedy, gdy na recepcie widnieje symbol „S”. Gdy lekarz o nim zapomni, farmaceuta nie będzie mógł go „dopisać”, nawet jeśli pacjent skończył 65 lat.