W 2026 roku wydłużyła się nie tylko lista darmowych leków dla seniorów (zwiększyła się także liczba darmowych preparatów dla dzieci i młodzieży), lecz także zmieniły się zasady dotyczące wystawiania recept na bezpłatne leki. Szersze grono osób zyskało uprawnienia do wystawiania recept z symbolem „S”, który umożliwia bezpłatne wydanie leku w aptece osobie, dla której wystawiona została recepta.

Prawie 3800 darmowych leków dla seniorów

Od 2026 roku lista preparatów, które seniorom mogą być wydawane bezpłatnie zwiększyła się przede wszystkim o leki generyczne, czyli nowoczesne odpowiedniki, którym wygasła ochrona patentowa.

Na listę bezpłatnych dla seniorów leków trafiły więc preparaty stosowane w leczeniu nadciśnienia i chorób serca, a także popularne inhibitory ACE i beta-blokery. Znalazły się na niej również insuliny oraz doustne leki na cukrzycę. Pacjenci zyskali również dostęp do nowych leków onkologicznych i środków stosowanych w leczeniu chorób rzadkich, tych, których do tej pory na liście darmowych leków dla seniorów nie było.

Całkowitą refundacją objęto również poszczególne leki stosowane w leczeniu astmy i POChP, które wcześniej objęte były refundacją 30 lub 50%.

Ważne Co ważne, gdy oryginalny lek nie jest objęty programem darmowych leków, farmaceuta może wskazać darmowy zamiennik o tym samym składzie. Dzięki temu darmowe leki są jeszcze bardziej dostępne.

Kiedy senior dostanie darmowy lek? 3 kluczowe warunki

Pierwszym, podstawowym kryterium wydawania bezpłatnych leków, jest wiek pacjenta. Jednak co istotne, darmowy lek przysługuje seniorowi, który w dniu wystawienia recepty ma ukończone 65 lat (nie później, w dniu realizacji recepty w aptece). Wiek nie jest jednak jedynym kryterium. By otrzymać darmowe leki dla seniora konieczne jest spełnienie trzech poniższych warunków:

wiek 65 lat w dniu wystawienia recepty,

lek, na który wystawiana jest recepta znajduje się w wykazie „D1” lub D2 refundowanych leków,

pacjent ma rozpoznane schorzenie, w którego leczeniu dany lek został zarejestrowany jako refundowany.

Jeśli ostatnie kryterium nie zostanie spełnione, senior w aptece będzie musiał zapłacić pełną kwotę, nie skorzysta z refundacji.

Kto w 2026 roku wystawi receptę na darmowe leki dla seniora?

W 2026 roku receptę z symbolem „S”, dzięki któremu senior otrzyma preparat bezpłatnie, wystawi nie tylko lekarz rodzinny. Oto kto może wystawić receptę na darmowe leki dla seniorów:

lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który ma umowę z NFZ,

pielęgniarka POZ uprawniona do wystawiania recept, mająca umowę z NFZ (w praktyce niewiele pielęgniarek korzysta z takiej możliwości),

lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym (po spełnieniu dodatkowych warunków),

lekarz specjalista podczas wizyty prywatnej.

Receptę na darmowe leki dla seniora może wystawić również lekarz dowolnej specjalności (ten, który ma prawo wykonywania zawodu, ale już zaprzestał jego wykonywania) - tylko dla określonych członków swojej rodziny.

Ważne W lutym 2025 roku możliwość wystawiania recept na darmowe leki dla seniorów zyskali również lekarze przyjmujący w ramach wizyt prywatnych (nie na NFZ).

Lekarz zapomniał o symbolu „S”? Senior będzie musiał zapłacić

Warto pamiętać, że senior otrzyma lek wymieniony w wykazie darmowych leków nieodpłatnie tylko wtedy, gdy na recepcie widnieje symbol „S”. Gdy lekarz o nim zapomni, farmaceuta nie będzie mógł go „dopisać”, nawet jeśli pacjent skończył 65 lat.