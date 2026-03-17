Wielu Polaków wpada w pułapkę myślenia, że środki ze sprzedaży mieszkania można zainwestować jedynie w kupno nowego lokum. To błąd! Przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej są znacznie bardziej elastyczne, niż mogłoby się wydawać.

Ulga mieszkaniowa - co możesz odliczyć?

Jeśli sprzedałeś nieruchomość przed upływem 5 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie), urząd skarbowy spodziewa się przelewu. Jednak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zwolnienie z tego podatku, o ile pieniądze wydasz na tzw. własne cele mieszkaniowe. Co się pod tym kryje? Lista jest długa i często zaskakująca:

Zakup nowego mieszkania lub domu: (również wykończenie w stanie deweloperskim).

Remont i modernizacja: wymiana okien, instalacji, podłóg.

Wyposażenie: i tu pojawia się "haczyk", który działa na korzyść podatnika. Do wydatków na własne cele mieszkaniowe fiskus zalicza również zakup sprzętów AGD!

Kuchenka, pralka i lodówka - czy to na pewno przejdzie w urzędzie?

Tak. Istnieje ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych, które potwierdza: zakup sprzętów AGD, które są trwale związane z budynkiem lub mają charakter trwały (tzw. sprzęt do zabudowy), może zostać rozliczony w ramach ulgi. Chodzi o urządzenia, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego. Zaliczają się do nich:

Kuchenki (gazowe, elektryczne, indukcyjne),

Piekarniki,

Płyty grzewcze,

Zmywarki,

Pralki,

Lodówki.

Ważne: Aby uniknąć problemów w przypadku kontroli, staraj się kupować sprzęty pod zabudowę lub takie, których montaż jest trwały. Zachowaj wszystkie faktury imienne - to Twój najważniejszy dowód w starciu z fiskusem.

Fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii

W 2026 roku standardem w domach jednorodzinnych są już instalacje OZE. Fiskus ostatecznie potwierdził, że wydatki na panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz magazyny energii w nowym domu są w 100 proc. kwalifikowane jako "własny cel mieszkaniowy". Jeśli sprzedałeś mieszkanie, aby wybudować dom, faktury za ekologiczne źródła ciepła to najprostsza droga do pełnego wykorzystania ulgi.

Pułapka "mieszkania na wynajem"

Urzędy skarbowe zaczęły kłaść ogromny nacisk na definicję "własnego celu". Nie wystarczy kupić mieszkania i wyposażyć go w AGD. Musisz w nim faktycznie zamieszkać. Jeśli urząd udowodni (np. poprzez brak zużycia mediów lub wystawienie ogłoszenia o najmie zaraz po zakupie), że lokal służy wyłącznie celom inwestycyjnym, cofną ulgę wraz z odsetkami. Ulga jest dla mieszkańców, nie dla rentierów.

Klimatyzacja to już nie luksus

Jeszcze kilka lat temu odliczenie klimatyzacji było ryzykowne. W 2026 roku, przy coraz gorętszych latach, orzecznictwo jest jednolite: montaż stałej instalacji klimatyzacyjnej (jednostka zewnętrzna + split) jest traktowany jako modernizacja budynku. To wydatek, który bez obaw możesz dopisać do swojej listy odliczeń, o ile nie jest to klimatyzator przenośny na kółkach.

Smart Home i automatyka domowa

Jeśli Twoje nowe lokum posiada system inteligentnego zarządzania (np. sterowanie ogrzewaniem, roletami czy oświetleniem), wydatki na jednostki centralne i elementy instalacji podtynkowej również podlegają uldze. Pamiętaj jednak, że same gadżety (jak inteligentne żarówki czy głośniki) mogą zostać zakwestionowane - trzymaj się tego, co jest zamontowane "na stałe".

Ile masz czasu?

Pamiętaj, że ulga nie jest bezterminowa. Na wydanie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości masz dokładnie 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym doszło do transakcji. Przykład z życia: Jeśli sprzedałeś mieszkanie w marcu 2025 roku, czas na wydatki masz do końca 2028 roku. W tym terminie musisz nie tylko kupić sprzęty czy materiały, ale przede wszystkim stać się właścicielem nowej nieruchomości lub zakończyć remont tej, którą już posiadasz. Jeśli w tym czasie kupisz np. nową pralkę, lodówkę i piekarnik pod zabudowę, wartość tych faktur powiększy kwotę Twojego dochodu zwolnionego z podatku. Dzięki temu zapłacisz niższy podatek (lub nie zapłacisz go wcale), zamiast oddawać 19 proc. zysku do urzędu skarbowego. Dlaczego to jest ważne? W 2026 roku fiskus bardzo rygorystycznie pilnuje daty 31 grudnia. Jeśli spóźnisz się z zakupem choćby o jeden dzień (faktura z 1 stycznia kolejnego roku), wydatek ten nie zostanie uznany w ramach ulgi za sprzedaż dokonaną trzy lata wcześniej.

Jak zabezpieczyć się przed kontrolą?

Gromadź dokumenty: Każda faktura musi być wystawiona na Twoje nazwisko. Płać przelewem: Unikaj płatności gotówką - wyciąg z konta jest najmocniejszym dowodem poniesienia wydatku. Katalog wydatków: Upewnij się, że kupowane AGD jest niezbędne do urządzenia mieszkania. Zakup "ekspresu do kawy" czy "robota kuchennego" może być trudniejszy do obrony przed fiskusem niż pralka czy płyta indukcyjna.

Podsumowanie - nie przepłacaj!

Wiele osób rezygnuje z ulgi, myśląc, że "zbyt dużo z tym zachodu". W praktyce wystarczy rzetelne gromadzenie faktur przy okazji urządzania nowego domu. Dzięki temu, zamiast oddawać 19 proc. zysku ze sprzedaży do budżetu państwa, te pieniądze zostają w Twojej kieszeni, finansując Twoje nowe życie.