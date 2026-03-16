W 2026 roku utrzymanie budżetu domowego wymaga sprytu. Wiele osób wciąż opłaca abonament radiowo-telewizyjny, nie mając świadomości, że prawo stoi po stronie seniorów o niższych dochodach oraz wszystkich osób powyżej 75. roku życia.

Abonament RTV 2026. Kto może skorzystać ze zwolnienia?

W polskim prawie istnieją dwie główne grupy seniorów zwolnionych z opłat:

Seniorzy 75+: Każda osoba, która ukończyła 75 lat, jest całkowicie i bezwarunkowo zwolniona z abonamentu. Co ważne, od 2026 roku (zgodnie z przepisami obowiązującymi od lat) osoby te nie muszą nawet składać wniosku na poczcie – zwolnienie powinno nastąpić automatycznie na podstawie bazy PESEL.

Młodsi seniorzy (Kobiety 60+ / Mężczyźni 65+): Tutaj obowiązuje kryterium dochodowe. Zwolnienie przysługuje, jeśli emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni.

Według danych GUS za 2025 rok, przeciętne wynagrodzenie wzrosło, jednak próg 50 proc. jest liczony od kwoty z roku poprzedzającego. W 2026 roku próg ten wynosi ok. 4000-4100 zł brutto (dokładna kwota zależy od komunikatu Prezesa GUS z lutego 2026 roku).

Jak złożyć wniosek? Instrukcja krok po kroku

Jeśli masz ukończone 60/65 lat i Twoja emerytura mieści się w limicie, musisz dopełnić formalności:

Krok 1: Przygotuj dokumenty. Zabierz dowód osobisty oraz ostatnią decyzję z ZUS/KRUS o wysokości emerytury (lub odcinek emerytury).

Krok 2: Udaj się na Pocztę Polską. Musisz wypełnić formularz oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia.

Krok 3: Pamiętaj o numerze identyfikacyjnym. Zabierz ze sobą książeczkę opłat lub dokument z nadanym numerem identyfikacyjnym użytkownika.

Krok 4: Czekaj na termin. Zwolnienie zacznie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym złożono dokumenty.

Czy warto?

Oszczędność to ponad 320 zł rocznie. To kwota, która w domowym budżecie seniora zawsze się przyda. Pamiętaj: jeśli Twoja emerytura wzrośnie (np. po waloryzacji) i przekroczy próg 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, masz obowiązek poinformować o tym Pocztę w ciągu 30 dni.

Abonament RTV 2026 - aktualne stawki i opłaty

Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT, stawki w 2026 roku uległy podwyższeniu w porównaniu do lat ubiegłych:

Odbiornik radiowy: 9,50 zł miesięcznie (114 zł rocznie).

Odbiornik telewizyjny (lub TV + radio): 30,50 zł miesięcznie (366 zł rocznie).

Zniżki za płatność z góry

Można obniżyć koszty, decydując się na opłacenie abonamentu za okres dłuższy niż jeden miesiąc:

10 proc. zniżki przy wpłacie za cały rok z góry (do 25 stycznia 2026 roku) - koszt roczny za TV wynosi wtedy 329,40 zł zamiast 366 zł.

5 proc. zniżki przy płatności za 6 miesięcy z góry.

Kary za brak rejestracji

W 2026 roku wzrosły również kary za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Wynoszą one 30-krotność miesięcznej stawki abonamentu:

915,00 zł za brak rejestracji telewizora.

285,00 zł za brak rejestracji radia.

Przyszłość abonamentu RTV

Rząd zapowiedział, że od 1 stycznia 2027 roku obecny abonament RTV zostanie całkowicie zlikwidowany. Ma go zastąpić nowa opłata audiowizualna, która prawdopodobnie będzie pobierana automatycznie (np. przy rozliczeniu PIT lub z rachunkiem za prąd), co wyeliminuje potrzebę wizyt na poczcie i kontroli w domach. Pamiętaj: Do końca 2026 roku obecne przepisy o rejestracji i opłatach wciąż w pełni obowiązują, a Poczta Polska zachowuje prawo do egzekwowania zaległości.

Pełna lista zwolnionych z abonamentu RTV

Oprócz wspomnianych wcześniej seniorów (75+ oraz osób 60/65+ z niską emeryturą), z opłat zwolnieni są:

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej (całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji). Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym (z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego). Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu. Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc. Osoby w trudnej sytuacji finansowej. Osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (np. zasiłki stałe lub okresowe). Osoby bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy). Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny. Kombatanci i osoby represjonowane. Inwalidzi wojenni i wojskowi. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub ich rodziny. Osoby represjonowane (więźniowie obozów koncentracyjnych, łagrów itp.). Członkowie rodzin po zmarłych kombatantach (wdowy i wdowcy). Pozostałe grupy. Osoby, które otrzymują ryczałt energetyczny. Osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (wynikający z przepisów o świadczeniach rodzinnych).

Kluczowe zasady w 2026 roku - o tym musisz pamiętać