Nowa interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej to jeden z tych dokumentów, które w praktyce mogą znacząco wpłynąć na codzienne decyzje podatników. Dotyczy ona bardzo konkretnej sytuacji osoby chorej na cukrzycę typu 1, ale jej znaczenie wykracza daleko poza jednostkowy przypadek. W rzeczywistości jest to szczegółowa mapa tego, co można, a czego nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Już na wstępie organ podatkowy przypomina podstawę prawną całego mechanizmu odliczeń, wskazując jasno: "Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne."

To zdanie wyznacza fundament całej interpretacji. Kluczowe jest jednak nie samo prawo do odliczenia, lecz jego zakres i warunki. I właśnie te elementy zostały w dokumencie rozpisane z niezwykłą szczegółowością, która dla wielu podatników może być wręcz zaskakująca.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że katalog wydatków – jak wyraźnie podkreśla skarbówka – ma charakter zamknięty. Oznacza to, że nie każdy wydatek związany z chorobą czy niepełnosprawnością daje prawo do ulgi, nawet jeśli wydaje się logicznie uzasadniony.

Leki pod lupą: skarbówka jasno wskazuje, kiedy można odliczyć wydatki i jakie warunki trzeba spełnić

Jednym z najważniejszych elementów interpretacji jest kwestia leków. To właśnie tutaj pojawia się wiele pytań w praktyce – czy można odliczyć wszystkie leki, czy tylko te związane bezpośrednio z niepełnosprawnością, i czy konieczne są dodatkowe dokumenty.

Organ skarbowy nie pozostawia wątpliwości, przytaczając wprost przepisy: "Leki (...) w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki."

To oznacza, że odliczeniu nie podlega cała kwota wydatków, lecz tylko nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie. Co więcej, konieczne jest spełnienie kilku warunków jednocześnie, które skarbówka wylicza bardzo precyzyjnie:

zakup musi dotyczyć produktów mających status leku,

wydatki w danym miesiącu muszą przekroczyć 100 zł,

konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających zakup,

wymagane jest zalecenie lekarza specjalisty.

Co szczególnie istotne, interpretacja rozwiewa jedną z najczęstszych wątpliwości podatników. Skarbówka wyraźnie wskazuje: "Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki, których konieczność stosowania zaleci lekarz, niezależnie od tego czy leki związane są z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność." To zdanie ma ogromne znaczenie praktyczne. Oznacza bowiem, że osoba z orzeczeniem może odliczać również leki na inne choroby – o ile spełnione są ustawowe warunki.

Sprzęt medyczny i nowoczesne technologie: skarbówka otwiera drzwi dla nowych możliwości odliczeń

Jeszcze bardziej złożona jest kwestia sprzętu medycznego i technologii wspierających leczenie. W omawianej sprawie chodziło m.in. o systemy monitorowania glikemii, pompę insulinową, glukometr, a nawet smartfon czy laptop.

Organ podatkowy odnosi się do tego w sposób bardzo szeroki, ale jednocześnie warunkowy: "Odliczeniu mogą podlegać wydatki poniesione na zakup (...) indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (...), stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności."

Kluczowe znaczenie ma tutaj indywidualny charakter sprzętu. Skarbówka podkreśla, że każdy przypadek należy analizować osobno, w kontekście konkretnej osoby i jej potrzeb zdrowotnych. Jednocześnie pojawia się niezwykle istotna obserwacja dotycząca postępu technologicznego: "Aktualny rozwój nauki i techniki (...) powoduje, że urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, stają się również urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym."

To właśnie ten fragment otwiera drogę do uznania takich urządzeń jak smartfony czy smartwatche za elementy wspierające leczenie. W interpretacji podkreślono, że: "Zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji (...) powoduje, że posiada on indywidualny charakter (...) oraz posiada cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych." W praktyce oznacza to, że nawet urządzenia powszechnego użytku mogą podlegać odliczeniu – o ile ich funkcja jest bezpośrednio związana z leczeniem lub rehabilitacją.

Dokumenty, refundacje i warunki formalne: skarbówka przypomina o obowiązkach podatnika

Choć interpretacja KIS otwiera wiele możliwości, jednocześnie bardzo mocno akcentuje obowiązki formalne. Bez ich spełnienia nawet najbardziej uzasadnione wydatki nie będą mogły zostać odliczone. Najważniejsze zasady zostały wskazane wprost: "Wydatki (...) podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (...) lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie."

To oznacza, że jeśli dany wydatek został pokryty np. przez NFZ lub inny fundusz, nie można go odliczyć. W przypadku częściowej refundacji możliwe jest odliczenie tylko różnicy: "Odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (...)."

Równie ważne są dokumenty: "Wysokość wydatków (...) ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego (...) dane kupującego, sprzedającego, rodzaj towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty." Co istotne, nie musi to być wyłącznie faktura VAT – wystarczą inne dokumenty, o ile zawierają wymagane dane.

Okulary, rehabilitacja i pobyty lecznicze: szeroki katalog, ale tylko przy spełnieniu ścisłych kryteriów

Interpretacja skarbówki obejmuje także mniej oczywiste wydatki, takie jak okulary korekcyjne czy pobyty rehabilitacyjne. W przypadku okularów organ podatkowy wskazuje, że mogą one podlegać odliczeniu, jeśli istnieje związek z niepełnosprawnością. Podkreślono przy tym konieczność wykazania tego związku: "Związek pomiędzy nabyciem określonego przedmiotu, a niepełnosprawnością podatnik powinien wykazać w taki sposób, aby organy podatkowe mogły uznać (...), że pomiędzy rodzajem nabytego przedmiotu a rodzajem niepełnosprawności istnieje ścisły związek."

Jeszcze bardziej rozbudowana część dotyczy rehabilitacji. Skarbówka szczegółowo wyjaśnia pojęcia i zakres: "Rehabilitacja (...) jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych (...)." Wskazuje także, że: "Wydatkami, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowej ulgi, są wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym (...) oraz za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne."

Jednocześnie zaznacza granice swoich kompetencji: "Ocena jakie zabiegi wchodzą w zakres zabiegów rehabilitacyjnych wykracza poza kompetencje organu podatkowego." To oznacza, że ostateczna decyzja w tej kwestii należy do lekarza specjalisty.

Jednym z istotnych fragmentów interpretacji jest przypomnienie o zamkniętym katalogu wydatków. To właśnie tutaj wiele osób może się rozczarować.

Organ podatkowy wskazuje wprost: "Katalog wydatków (...) jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione." I dodaje: "Wydatki poniesione na inne cele - nawet wówczas gdy zostały poniesione w związku z niepełnosprawnością - nie uprawniają do odliczeń."

Warunek podstawowy: bez orzeczenia nie ma ulgi – skarbówka przypomina ważną zasadę

Na końcu interpretacji powraca fundament całej konstrukcji ulgi rehabilitacyjnej – posiadanie odpowiedniego orzeczenia. Organ podatkowy przypomina jednoznacznie: "Warunkiem odliczenia wydatków (...) jest posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności." Bez tego dokumentu nie ma możliwości skorzystania z ulgi, niezależnie od poniesionych wydatków czy ich charakteru.

Co więcej, znaczenie ma także moment uzyskania orzeczenia: "Odliczeniu (...) podlegają co do zasady wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności (...)." To oznacza, że nawet uzasadnione wydatki sprzed tej daty mogą nie zostać uwzględnione – chyba że orzeczenie wskazuje wcześniejszy moment powstania niepełnosprawności.

Całość interpretacji pokazuje, jak bardzo szczegółowe i jednocześnie rygorystyczne są zasady stosowania ulgi rehabilitacyjnej. Jednocześnie jednak – przy odpowiednim udokumentowaniu i spełnieniu warunków – zakres możliwych odliczeń okazuje się znacznie szerszy, niż wielu podatników przypuszcza.