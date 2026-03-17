Trasa o strategicznym znaczeniu dla Europy

Droga ekspresowa S10 będzie częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), zapewniającej połączenia o strategicznym znaczeniu dla Europy. S10 połączy porty w Szczecinie (od autostrady A6) i Świnoujściu (przez drogę ekspresową S3), przez Bydgoszcz i Toruń, z planowaną Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Łączna długość drogi wyniesie ponad 400 km.

Na dwa odcinki tej trasy oddział GDDKiA w Bydgoszczy ogłosił przetargi w grudniu zeszłego roku, ale otwarcie ofert było przekładane ze względu na ponad 1500 zapytań potencjalnych wykonawców. Oba odcinki S10 łączące Wyrzysk z Bydgoszczą będą miały łącznie niespełna 40 km długości.

/> />

Odcinek Wyrzysk - Nakło nad Notecią

W przetargu na odcinek Wyrzysk - Nakło nad Notecią długości 20,2 km złożonych zostało dziewięć ofert. Najniższą okazała się oferta konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner) - 610,1 mln zł, a najwyższą firmy Strabag - 766,8 mln zł.

Wśród pozostałych zgłaszających są:

Budimex - 683,02 mln zł;

PORR - 613,25 mln zł;

Trakcja - 614,75 mln zł;

UNIBEP - 621,17 mln zł;

Kobylarnia - 644,33 mln zł;

konsorcjum NDI (lider) i NDI Sopot - 649,89 mln zł;

Intercor- 658,23 mln zł.

Odcinek od obwodnicy Wyrzyska (obecnie jednojezdniowa S10) do planowanego węzła Nakło nad Notecią będzie przebiegać równolegle do obecnej DK10, która docelowo stanie się drogą wojewódzką. Na trasie powstanie 15 obiektów inżynierskich, dwa węzły - Sadki i Nakło nad Notecią oraz para miejsc obsługi podróżnych w Mrozowie.

Odcinek Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód

Do przetargu na odcinek Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód długości 19,5 km zgłosiło się 11 podmiotów. Najniższą ofertę przestawiła firma PORR - 613,5 mln zł, a najwyższą firma ONDE - 890,6 mln zł.

Wśród pozostałych zgłaszających są:

Trakcja - 627,61 mln zł;

UNIBEP - 641,21 mln zł;

konsorcjum NDI (lider) i NDI Sopot - 661,39 mln zł;

Budimex - 673,76 mln zł;

Kobylarnia - 685,82 mln zł;

Intercor - 696,43 mln zł;

Mostostal Warszawa - 757, 5 mln zł;

konsorcjum Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostostal i Mosty Łódź - 794,99 mln zł;

Strabag - 816,48 mln zł.

Odcinek pomiędzy węzłami Nakło Nad Notecią będzie przebiegać na północ od obecnej DK10, która docelowo stanie się drogą wojewódzką. Na trasie powstaną dwa węzły - Ślesin i Kruszyn, a łącznice węzła Bydgoszcz Zachód zostaną przebudowane. Zbudowane zostaną również 22 obiekty inżynierskie i para miejsc obsługi podóżnych ze stacją paliw w Strzelewie.

Oferty złożone w obu przetargach mieszczą się w przewidywanych budżetach inwestycji.