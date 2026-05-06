ETPCz nakazał dopuścić nowych sędziów TK do orzekania. Tusk: Dotarło?

Tusk komentuje wyrok. Jest riposta Morawieckiego

W środę trybunał w Strasburgu wydał wyrok dotyczący nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. ETPCz zastosował zabezpieczenie nakazujące Polsce, by "właściwe władze nie utrudniały objęcia funkcji przez sędziów".

"Europejski Trybunał Praw Człowieka jednoznacznie rozstrzygnął sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło?" – skomentował wyrok premier.

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło? May 6, 2026 Rozwiń

"Największa przeszkoda do przywrócenia w Polsce praworządności siedzi dziś w gabinecie Prezesa Rady Ministrów. Cieszy mnie zapowiedź zmian…" – rispostował były premier Mateusz Morawiecki z PiS, załączając wymowną grafikę.

Największa przeszkoda do przywrócenia w Polsce praworządności siedzi dziś w gabinecie Prezesa Rady Ministrów. Cieszy mnie zapowiedź zmian… 😉 pic.twitter.com/ysT1Uv75Wg May 6, 2026 Rozwiń

Decyzja ETPCz musi być wykonana natychmiast

ETPCz wydał zabezpieczenie nakazujące Polsce, "aby właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia stanowisk i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca 2026 r.".

Zabezpieczenie obowiązuje i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Jak podkreślił trybunał, decyzja jest wiążąca dla wszystkich instytucji i władz RP, w tym także dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Bogdan Święczkowski ma "niezwłocznie przydzielić sędziom sprawy" oraz "zapewnić warunki umożliwiające wykonywanie obowiązków sędziego". Prezes TK jest "zobowiązany do bezzwłocznego wykonania obowiązków wynikających z ustawy".