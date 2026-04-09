Wybrani w marcu sędziowie TK: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska w czwartek o godz. 12.30 złożą ślubowanie w Sejmie. Wcześniej w jednobrzmiących pismach podkreślili oni, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi.

Elementem czwartkowej procedury będzie także poświadczenie notarialne złożonych przez sędziów TK ślubowań. Możliwe, że po uroczystości w Sejmie sędziowie udadzą się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji został zapytany w czwartek w Polskim Radiu 24, czy policja będzie towarzyszyła sędziom w tej drodze.

Policja jest zawsze i wszędzie tam, gdzie zadzieje się coś złego w ramach działania prewencyjnego. Nie wykluczamy takiego działania, ponieważ chyba już dosyć szopek związanych z odmową przyjęcia ślubowania przez pana prezydenta, do którego jest zobowiązany. On już jest ostatnim elementem, który tak naprawdę nie wnosi nic do statusu sędziów, którzy są zgodnie z prawem powołani przez Sejm RP – powiedział Szymański.

Wiceszef MSWiA: chodzi o zabezpieczenie sytuacji

Na pytanie, jakie są granice jurysdykcji policji w Trybunale Konstytucyjnym, odpowiedział, że „chodzi głównie o zabezpieczenie całej sytuacji”. Dopytywany przez dziennikarza o scenariusz zamkniętej furtki prowadzącej do siedziby TK oraz o to, czy straż Trybunału musi otworzyć policji, powiedział, że „nie będzie spekulował, co się wydarzy”.

Na pewno są plany wobec tego, ale plany mają to do siebie, że też ich się nie zdradza. Działania operacyjne policji, nawet w przypadku umożliwienia wejścia legalnie wybranym sędziom Trybunału Konstytucyjnego, również są. To jest prawo i wiedza operacyjna, tak zwana kuchnia pracy służb – dodał wiceszef MSWiA.

Według informacji PAP podczas uroczystości obecny ma być marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a także byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego oprócz Andrzeja Rzeplińskiego, który nie może przybyć do Sejmu ze względów osobistych.

Co zrobi prezydent?

Szef KPRP Zbigniew Bogucki podkreślił w czwartek w opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta oświadczeniu, że „jedynym organem, wobec którego może zostać skutecznie złożone ślubowanie osoby wybranej na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest Prezydent RP”. Nawiązując do zaproszeń skierowanych do prezydenta, ocenił, że tego rodzaju działanie jako sposób doprowadzenia do objęcia urzędu sędziego TK „nie znajduje podstawy prawnej”.

Dodał, że takie działania są „sprzeczne z ustawą” i powinny być traktowane jako „odmowa złożenia ślubowania” w trybie przewidzianym w ustawie o statusie sędziów TK. Ponieważ, jak zaznaczył, ustawa nie przewiduje „żadnego alternatywnego sposobu skutecznego złożenia ślubowania”.

„Podejmowanie prób zastąpienia ustawowej procedury inną formą musi zostać ocenione jako odmowa podporządkowania się obowiązującemu prawu” – stwierdził szef KPRP. W jego ocenie, tego rodzaju odmowa „wywołuje zaś skutek wprost przewidziany” w przepisach ustawy o statusie sędziów TK, zgodnie z którymi „odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego”.