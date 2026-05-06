Forsal logo

Wojskowa służba zdrowia nie pomoże cywilom w czasie wojny. Generał kreśli czarny scenariusz

Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 11:17
Wojskowa służba zdrowia nie pomoże cywilom w czasie wojny. Generał kreśli czarny scenariusz
Wojskowa służba zdrowia nie pomoże cywilom w czasie wojny. Generał kreśli czarny scenariusz/PAP
W przypadku konfliktu zbrojnego wojskowa służba zdrowia skoncentruje się wyłącznie na wsparciu armii, a nie ludności cywilnej. Generał broni prof. Grzegorz Gielerak ostrzega, że lekarze powinni jak najszerzej uczestniczyć w szkoleniach udzielania pomocy osobom poszkodowanym w atakach na obiekty cywilne.

Z perspektywy bezpieczeństwa państwa system ochrony zdrowia powinien być postrzegany jako całość, jednak w warunkach wojennych priorytety wojskowej służby zdrowia zmienią się całkowicie.

Wojskowa służba zdrowia nie pomoże cywilom w czasie wojny. Generał ostrzega przed nową rzeczywistością

Generał broni prof. Grzegorz Gielerak podkreśla, że choć dziś wojskowe placówki medyczne wspierają sektor cywilny, to w przypadku wojny to zmieni się diametralnie.

– Na co dzień spotykamy się, wspieramy w działalności systemu ochrony zdrowia w warunkach pokoju, ale w warunkach wojny przestaniemy się spotykać. Nas po prostu jako wojskowej służby zdrowia przy was nie będzie – mówi wprost gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

Jak zaznacza, jednym z najpilniejszych zadań jest szerokie szkolenie lekarzy i personelu medycznego z zakresu pomocy ofiarom działań wojennych, szczególnie osobom rannym w wyniku eksplozji.

– Pamiętajmy, że w razie konfliktu zbrojnego osoby poszkodowane będą zarówno po stronie wojska, jak po stronie cywili. Dlatego ważne, by możliwie jak najszersza rzesza medyków wyposażyła się w tę wiedzę i umiejętności, ponieważ są one uniwersalne – zaznacza – dodaje.

Polska chce mieć broń przyszłości. Militarna potęga uśmiecha się do nas
Polska chce mieć broń przyszłości. Militarna potęga uśmiecha się do nas

Lekarze muszą przygotować się na czas wojny. Potrzebne pilne szkolenia i nowe kompetencje

Szef Wojskowego Instytutu Medycznego zwraca uwagę, że polska służba zdrowia poza centrami urazowymi nie dysponuje wystarczającą liczbą lekarzy zabiegowych wyspecjalizowanych w leczeniu obrażeń wielonarządowych, które są typowe dla działań wojennych.

W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma szybka diagnostyka, identyfikacja miejsc krwawienia wewnętrznego oraz natychmiastowe działania chirurgiczne. Równie ważne pozostaje odpowiednie przygotowanie logistyczne, w tym zabezpieczenie zapasów krwi, leków oraz sprzętu medycznego, które mogą decydować o skuteczności ratowania życia w warunkach kryzysowych.

Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności

Doświadczenia z Ukrainy zmieniają medycynę pola walki. Ratunek musi być bliżej frontu

Jak wskazuje gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, pomoc rannym musi być udzielana znacznie bliżej linii frontu niż wcześniej zakładano.

– Punkty stabilizacji medycznej, miejsca w których udzielana jest pomoc lekarska żołnierzom muszą być zlokalizowane w odległości 1-5 km od linii kontaktu z przeciwnikiem. W przeciwnym razie wielu rannych nie będziemy w stanie uratować. Drastycznie bowiem poszerzył się odsetek obrażeń ciężkich, który dochodzi nawet do 35 proc. Wtedy bezwzględnie konieczna jest interwencja chirurga czy lekarz intensywisty – tłumaczy.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWojskowa służba zdrowia nie pomoże cywilom w czasie wojny. Generał kreśli czarny scenariusz »
Tematy: generałwojnawojskolekarze
Powiązane
Polska armia dostanie nową zabawkę. Prawdziwy bat na wrogie drony
Polska armia dostanie nową zabawkę. Prawdziwy bat na wrogie drony
Polska armia dostała kosmiczne oczy. Znajdą Rosjan w każdej norze
Polska armia dostała kosmiczne oczy. Znajdą Rosjan w każdej norze
Europa buduje nowy sojusz przeciwko Rosji. Zagrożenie blisko Polski
Europa buduje nowy sojusz przeciwko Rosji. Zagrożenie blisko Polski
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i myć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj