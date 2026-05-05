Forsal logo

Polska armia dostanie nową zabawkę. Prawdziwy bat na wrogie drony

Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:55
Polska armia dostanie nową zabawkę. Prawdziwy bat na wrogie drony
Polska armia dostanie nową zabawkę. Prawdziwy bat na wrogie drony/PAP
Polska armia szykuje się do zakupu nowoczesnych systemów antydronowych, które mają stać się skuteczną tarczą dla baz lotniczych i składów materiałowych. Agencja Uzbrojenia rozpoczęła właśnie rozmowy z firmami oferującymi technologie zdolne wykrywać, zakłócać i neutralizować wrogie drony.

Rosnące zagrożenie ze strony dronów sprawia, że wojsko przyspiesza działania. Pod koniec marca Agencja Uzbrojenia ogłosiła wstępne konsultacje rynkowe dotyczące pozyskania specjalistycznych systemów do zwalczania bezzałogowych maszyn. Zainteresowanie jest duże, bowiem zgłosiło się już blisko 40 podmiotów.

Polska potrzebuje tarczy na drony. Bazy lotnicze w centrum uwagi

– Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są w celu poinformowania potencjalnych wykonawców o planach zamawiającego. Jednocześnie powinny one pozwolić na uzyskanie podstawowych informacji na temat planowanego do nabycia sprzętu wojskowego – mówi płk Grzegorz Polak, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia.

Wymagania armii są bardzo precyzyjne. Systemy mają chronić całe lotnicze bazy wojskowe oraz składy materiałowe przed dronami klasy mikro i mini. Dla najmniejszych dronów, takich jak popularne konstrukcje cywilne, system musi zapewnić wykrycie na terenie obiektu oraz minimum 1000 metrów poza jego granicami. Większe drony mają być lokalizowane nawet do 3000 metrów przed zabezpieczanym terenem.

Wojsko szykuje kopuły obronne wokół baz. Drony nie przelecą

Agencja Uzbrojenia poszukuje rozwiązań niekinetycznych, czyli takich, które nie polegają na fizycznym niszczeniu celu pociskami. – Chodzi o niekinetyczne systemy do wykrywania bezzałogowych statków powietrznych i przeciwdziałania im, składające się z podsystemów detekcji, zakłócania oraz kierowania rażeniem – wyjaśnia płk Polak.

Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast

Ponadto nowe systemy mają oferować pełne rozpoznanie sytuacji. Oprócz radarów będą wyposażone w kamery dzienne oraz termowizję. Do tego mają umożliwiać zakłócanie działania dronów na całym terenie osłanianego obiektu i nie mniej niż 500 metrów od jego granicy w przypadku rozwiązania kierunkowego. Zakłócanie dookólne natomiast ma być skuteczne na obszarze nie mniejszym niż 300 metrów od wskazanych obiektów.

Systemy antydronowe potrzebne od zaraz. Cel: zabetonować niebo

Zdaniem ekspertów systemy antydronowe są dziś potrzebne nie tylko w czasie pełnoskalowej wojny. – Tego typu zabezpieczenia sprawdzają się również w kontekście szeregu działań nieregularnych, z którymi mamy przecież coraz częściej do czynienia. Chodzi m.in. o sabotaż – mówi płk Marcin Szymański, emerytowany oficer wojsk specjalnych i ekspert FORT-u Kraków, cytowany przez portal Polska Zbrojna.

Jak ostrzega, nawet tani dron cywilny może skutecznie zakłócić funkcjonowanie lotniska, bazy wojskowej czy innej strategicznej infrastruktury. – Wystarczy człowiek z tanim dronem ze sklepu, który wykonując przeloty np. nad lotniskiem czy jakąś bazą, może ją skutecznie zdestabilizować, nawet bez chęci zrzucenia ładunku wybuchowego – zaznacza ekspert.

Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności

Agencja Uzbrojenia nie ujawnia, ile systemów antydronowych do zabezpieczania obiektów zamierza zakupić armia. Wstępne konsultacje rynkowe z firmami, które mogą zaproponować takie rozwiązania, potrwają do 30 czerwca.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolska armia dostanie nową zabawkę. Prawdziwy bat na wrogie drony »
Tematy: PolskaBrońdronysystemy antydronowe
Powiązane
Shahedy z piekła rodem. Rosja rozpoczyna masową produkcję nowej broni
Shahedy z piekła rodem. Rosja rozpoczyna masową produkcję nowej broni
Polska armia dostała kosmiczne oczy. Znajdą Rosjan w każdej norze
Polska armia dostała kosmiczne oczy. Znajdą Rosjan w każdej norze
Europa buduje nowy sojusz przeciwko Rosji. Zagrożenie blisko Polski
Europa buduje nowy sojusz przeciwko Rosji. Zagrożenie blisko Polski
Zobacz
|
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
podatek, rząd, opłata, kwota, rozporządzenie
Nowy podatek obejmuje właśnie najpopularniejsze urządzenia elektroniczne w polskich domach – rząd wprowadził go po cichu
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i myć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj