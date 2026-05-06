Dziś maturzyści podeszli do trzeciego obowiązkowego przedmiotu na maturze: języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Zdecydowana większość tegorocznych maturzystów wybrała język angielski.
Do egzaminu maturalnego przystępuje ponad 355 tysięcy absolwentów szkół, którzy zdają maturę w Formule 2023. Nieliczni maturzyści zdają egzamin maturalny w Formule 2015.
Matura 2026: język obcy nowożytny, poziom podstawowy
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Na maturze 2026 jako obowiązkowy język obcy nowożytny na poziomie podstawowym można wybrać jeden z siedmiu języków:
- angielski,
- francuski,
- hiszpański,
- niemiecki,
- rosyjski,
- włoski,
- ukraiński.
Aby zdać, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów. Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składa się z zadań testowych, sprawdzających gramatykę i słownictwo oraz rozumienie ze słuchu. Odpowiedzi mogą być jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Maturzysta ma również do napisania jeden dłuższy tekst użytkowy.
Arkusz maturalny CKE- język angielski, poziom podstawowy
Matura 2026: język angielski, poziom podstawowy, arkusz CKE
Matura 2026: język angielski, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE
Matura 2026: język angielski, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE
Arkusz maturalny CKE- język francuski, poziom podstawowy
Matura 2026: język francuski, poziom podstawowy, arkusz CKE
Matura 2026: język francuski, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE
Matura 2026: język francuski, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE
Arkusz maturalny CKE- język hiszpański, poziom podstawowy
Matura 2026: język hiszpański, poziom podstawowy, arkusz CKE
Matura 2026: język hiszpański, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE
Matura 2026: język hiszpański, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE
Arkusz maturalny CKE- język niemiecki, poziom podstawowy
Matura 2026: język niemiecki, poziom podstawowy, arkusz CKE
Matura 2026: język niemiecki, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE
Matura 2026: język niemiecki, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE
Arkusz maturalny CKE- język rosyjski, poziom podstawowy
Matura 2026: język rosyjski, poziom podstawowy, arkusz CKE
Matura 2026: język rosyjski, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE
Matura 2026: język rosyjski, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE
Arkusz maturalny CKE- język włoski, poziom podstawowy
Matura 2026: język włoski, poziom podstawowy, arkusz CKE
Matura 2026: język włoski, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE
Matura 2026: język włoski, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE
Arkusz maturalny CKE- język ukraiński, poziom podstawowy
Matura 2026: język ukraiński, poziom podstawowy, arkusz CKE
Matura 2026: język ukraiński, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE
Matura 2026: język ukraiński, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE