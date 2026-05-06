Matura 2026. Język obcy nowożytny - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE]

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 14:09
6 maja 2026 r. o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Egzamin trwał 120 minut, zakończył się punktualnie o godzinie 11:00. Tradycyjnie około godziny 14:00 CKE opublikowała arkusze maturalne z języka obcego nowożytnego. Publikujemy je w tym artykule.

Dziś maturzyści podeszli do trzeciego obowiązkowego przedmiotu na maturze: języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Zdecydowana większość tegorocznych maturzystów wybrała język angielski.

Do egzaminu maturalnego przystępuje ponad 355 tysięcy absolwentów szkół, którzy zdają maturę w Formule 2023. Nieliczni maturzyści zdają egzamin maturalny w Formule 2015.

Matura 2026: język obcy nowożytny, poziom podstawowy

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Na maturze 2026 jako obowiązkowy język obcy nowożytny na poziomie podstawowym można wybrać jeden z siedmiu języków:

  • angielski,
  • francuski,
  • hiszpański,
  • niemiecki,
  • rosyjski,
  • włoski,
  • ukraiński.

Aby zdać, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów. Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składa się z zadań testowych, sprawdzających gramatykę i słownictwo oraz rozumienie ze słuchu. Odpowiedzi mogą być jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Maturzysta ma również do napisania jeden dłuższy tekst użytkowy.

Arkusz maturalny CKE- język angielski, poziom podstawowy

Matura 2026: język angielski, poziom podstawowy, arkusz CKE

Matura 2026: język angielski, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE

Matura 2026: język angielski, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE

Arkusz maturalny CKE- język francuski, poziom podstawowy

Matura 2026: język francuski, poziom podstawowy, arkusz CKE

Matura 2026: język francuski, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE

Matura 2026: język francuski, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE

Arkusz maturalny CKE- język hiszpański, poziom podstawowy

Matura 2026: język hiszpański, poziom podstawowy, arkusz CKE

Matura 2026: język hiszpański, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE

Matura 2026: język hiszpański, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE

Arkusz maturalny CKE- język niemiecki, poziom podstawowy

Matura 2026: język niemiecki, poziom podstawowy, arkusz CKE

Matura 2026: język niemiecki, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE

Matura 2026: język niemiecki, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE

Arkusz maturalny CKE- język rosyjski, poziom podstawowy

Matura 2026: język rosyjski, poziom podstawowy, arkusz CKE

Matura 2026: język rosyjski, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE

Matura 2026: język rosyjski, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE

Arkusz maturalny CKE- język włoski, poziom podstawowy

Matura 2026: język włoski, poziom podstawowy, arkusz CKE

Matura 2026: język włoski, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE

Matura 2026: język włoski, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE

Arkusz maturalny CKE- język ukraiński, poziom podstawowy

Matura 2026: język ukraiński, poziom podstawowy, arkusz CKE

Matura 2026: język ukraiński, poziom podstawowy, karta odpowiedzi CKE

Matura 2026: język ukraiński, poziom podstawowy, transkrypcja nagrań CKE

