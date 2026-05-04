Do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło w tym roku ponad 355 tysięcy absolwentów, w tym ponad 346 tysięcy absolwentów z 2026 roku. Egzamin trwał 240 minut. Rozpoczął się o godzinie 9:00, zakończył o 13:00. Niedługo później Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze maturalne wraz z kluczem odpowiedzi.

Matura 2026 język polski: arkusze

Na publikację arkuszy maturalnych czekają nie tylko tegoroczni maturzyści. Zainteresowani tym, jak poszło uczniom są również rodzice i ci, którzy do egzaminu dojrzałości podejdą dopiero za rok. Zgodnie z harmonogramem matur 2026 to do języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści podchodzą w pierwszej kolejności.

We wtorek 5 maja odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, w środę 6 maja egzamin z języka obcego nowożytnego. By zdać maturę, z każdego z tych przedmiotów na poziomie podstawowym trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów, dodatkowo obowiązkowe jest przystąpienie do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tutaj jednak aż do 2028 roku włącznie nie ma żadnego progu zdawalności.

Ważne To oznacza, że można oddać pusty arkusz i zdać maturę (pod warunkiem uzyskania minimum 30 proc. z każdego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym).

CKE publikuje arkusze: testowy i wypracowanie, karta odpowiedzi, zasady oceniania rozwiązań zadań

Około godziny 14:00 CKE opublikowała tegoroczne arkusze maturalne z języka polskiego. Jednak w przeciwieństwie do innych przedmiotów (np. matematyki) nie należy spodziewać się pełnych odpowiedzi. CKE publikuje za to pełne arkusze wraz z kartą odpowiedzi.

Matura 2026 z języka polskiego - TEST

Matura 2026 z języka polskiego - WYPRACOWANIE

To najważniejszy dokument, dzięki któremu maturzyści mogą ocenić, czy udzielili właściwych odpowiedzi i czy ich tok rozumowania był poprawny. Dokładne wyniki matur uczniowie poznają 8 lipca 2026 r.

Tu znajdziesz wszystkie arkusze maturalne z języka polskiego opublikowane przez CKE wraz z kartą odpowiedzi i zasadami oceniania rozwiązań zadań

Dwie formuły egzaminu maturalnego w 2026 roku

Tegoroczni absolwenci w zdecydowanej większości zdają maturę w Formule 2023 (tzw. nowa matura). Nieliczni podejdą do egzaminu maturalnego w Formule 2015 (stara matura). Arkusze egzaminacyjne obu formuł różnią się: arkusze w Formule 2023 mają elementy graficzne koloru fioletowego, natomiast arkusze egzaminu maturalnego w Formule 2015 – elementy graficzne koloru pomarańczowego.

W 2026 roku maturę w Formule 2023 zdają:

absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego,

absolwenci 5-letniego technikum,

absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Maturę w Formule 2015 zdają: