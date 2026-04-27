Matura w 2026 r. rozpocznie się w poniedziałek 4 maja, tuż po majówce. Część pisemna potrwa do 21 maja, natomiast egzaminy ustne odbędą się w dniach 7–30 maja. Z danych CKE wynika, że w 2026 r. zostanie przeprowadzonych ok. 711 365 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 853 760 egzaminów w części pisemnej.

Jak wynika z harmonogramu opublikowanego przez CKE, termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego został ustalony na 8 lipca 2026 r. Jest to także termin graniczny dla przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Tego dnia także przypada termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

Jakie egzaminy musi napisać maturzysta?

W 2026 r. maturzysta obowiązkowo przystępuje do egzaminów ustnych oraz egzaminów w części pisemnej. Dwa egzaminy w części ustnej to egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu) oraz egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) np. z języka angielskiego.

Egzaminy w części pisemnej składają się z trzech egzaminów na poziomie podstawowym:

z języka polskiego;

z matematyki;

z języka obcego nowożytnego.

Oprócz tego maturzysta musi przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). W 2026 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Harmonogram egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym

Wtorek, 5 maja:

godz. 14.00 - język kaszubski

godz. 14.00 - język łemkowski

godz. 14.00 - język łaciński i kultura antyczna

Środa, 6 maja:

godz. 15:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

Czwartek, 7 maja:

godz. 9:00 - język angielski

godz. 14:00 - historia muzyki

Piątek, 8 maja:

godz. 9:00 – biologia

godz. 14:00 – filozofia

Poniedziałek, 11 maja:

godz. 9:00 – matematyka

godz. 14:00 – język rosyjski

Wtorek, 12 maja:

godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie

godz. 14:00 – język niemiecki

Środa, 13 maja:

godz. 9:00 – chemia

godz. 14:00 – historia sztuki

Czwartek, 14 maja:

godz. 9:00 – informatyka

godz. 14:00 – język ukraiński

Piątek, 15 maja:

godz. 9:00 – geografia

godz. 14:00 – język mniejszości narodowych

Poniedziałek, 18 maja:

godz. 9:00 – historia

godz. 14:00 – język francuski

Wtorek, 19 maja:

godz. 9:00 – fizyka

godz. 14:00 – język hiszpański

Środa, 20 maja:

godz. 9:00 – język polski

godz. 14:00 – język włoski

Czwartek, 21 maja: