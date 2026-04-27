Matura w 2026 r. rozpocznie się w poniedziałek 4 maja, tuż po majówce. Część pisemna potrwa do 21 maja, natomiast egzaminy ustne odbędą się w dniach 7–30 maja. Z danych CKE wynika, że w 2026 r. zostanie przeprowadzonych ok. 711 365 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 853 760 egzaminów w części pisemnej.
Jak wynika z harmonogramu opublikowanego przez CKE, termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego został ustalony na 8 lipca 2026 r. Jest to także termin graniczny dla przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Tego dnia także przypada termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Jakie egzaminy musi napisać maturzysta?
W 2026 r. maturzysta obowiązkowo przystępuje do egzaminów ustnych oraz egzaminów w części pisemnej. Dwa egzaminy w części ustnej to egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu) oraz egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) np. z języka angielskiego.
Egzaminy w części pisemnej składają się z trzech egzaminów na poziomie podstawowym:
- z języka polskiego;
- z matematyki;
- z języka obcego nowożytnego.
Oprócz tego maturzysta musi przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). W 2026 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych.
Harmonogram egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym
Wtorek, 5 maja:
- godz. 14.00 - język kaszubski
- godz. 14.00 - język łemkowski
- godz. 14.00 - język łaciński i kultura antyczna
Środa, 6 maja:
- godz. 15:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
Czwartek, 7 maja:
- godz. 9:00 - język angielski
- godz. 14:00 - historia muzyki
Piątek, 8 maja:
- godz. 9:00 – biologia
- godz. 14:00 – filozofia
Poniedziałek, 11 maja:
- godz. 9:00 – matematyka
- godz. 14:00 – język rosyjski
Wtorek, 12 maja:
- godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie
- godz. 14:00 – język niemiecki
Środa, 13 maja:
- godz. 9:00 – chemia
- godz. 14:00 – historia sztuki
Czwartek, 14 maja:
- godz. 9:00 – informatyka
- godz. 14:00 – język ukraiński
Piątek, 15 maja:
- godz. 9:00 – geografia
- godz. 14:00 – język mniejszości narodowych
Poniedziałek, 18 maja:
- godz. 9:00 – historia
- godz. 14:00 – język francuski
Wtorek, 19 maja:
- godz. 9:00 – fizyka
- godz. 14:00 – język hiszpański
Środa, 20 maja:
- godz. 9:00 – język polski
- godz. 14:00 – język włoski
Czwartek, 21 maja:
- godz. 9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
- godz. 10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
- godz. 12:10 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
- godz. 13:45 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych