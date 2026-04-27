Matura 2026. Kiedy maturzyści piszą egzaminy z przedmiotów rozszerzonych?

Monika Piaseczyńska
dzisiaj, 13:31
Matura to nie tylko egzaminy na poziomie podstawowym, ale także te pisane na poziomie rozszerzonym. Maturzysta musi podejść do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Jak wynika z harmonogramu opublikowanego przez CKE, termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego został ustalony na 8 lipca 2026 r.

Matura w 2026 r. rozpocznie się w poniedziałek 4 maja, tuż po majówce. Część pisemna potrwa do 21 maja, natomiast egzaminy ustne odbędą się w dniach 7–30 maja. Z danych CKE wynika, że w 2026 r. zostanie przeprowadzonych ok. 711 365 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 853 760 egzaminów w części pisemnej.

Jak wynika z harmonogramu opublikowanego przez CKE, termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego został ustalony na 8 lipca 2026 r. Jest to także termin graniczny dla przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Tego dnia także przypada termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

Matura 2026. Tematy wypracowań na poziomie podstawowym z języka polskiego
Matura 2026. Tematy wypracowań na poziomie podstawowym z języka polskiego

Jakie egzaminy musi napisać maturzysta?

W 2026 r. maturzysta obowiązkowo przystępuje do egzaminów ustnych oraz egzaminów w części pisemnej. Dwa egzaminy w części ustnej to egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu) oraz egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) np. z języka angielskiego.

Egzaminy w części pisemnej składają się z trzech egzaminów na poziomie podstawowym:

  • z języka polskiego;
  • z matematyki;
  • z języka obcego nowożytnego.

Oprócz tego maturzysta musi przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). W 2026 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych.

To najczęściej wybierany przedmiot rozszerzony na maturze. Podejdzie do niego 73 proc. maturzystów
To najczęściej wybierany przedmiot rozszerzony na maturze. Podejdzie do niego 73 proc. maturzystów

Harmonogram egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym

Wtorek, 5 maja:

  • godz. 14.00 - język kaszubski
  • godz. 14.00 - język łemkowski
  • godz. 14.00 - język łaciński i kultura antyczna

Środa, 6 maja:

  • godz. 15:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

Czwartek, 7 maja:

  • godz. 9:00 - język angielski
  • godz. 14:00 - historia muzyki

Piątek, 8 maja:

  • godz. 9:00 – biologia
  • godz. 14:00 – filozofia

Poniedziałek, 11 maja:

  • godz. 9:00 – matematyka
  • godz. 14:00 – język rosyjski

Wtorek, 12 maja:

  • godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie
  • godz. 14:00 – język niemiecki

Środa, 13 maja:

  • godz. 9:00 – chemia
  • godz. 14:00 – historia sztuki

Czwartek, 14 maja:

  • godz. 9:00 – informatyka
  • godz. 14:00 – język ukraiński
Matura 2026: harmonogram, terminy egzaminów i wyniki. Kiedy matury i poprawki?
Matura 2026: harmonogram, terminy egzaminów i wyniki. Kiedy matury i poprawki?

Piątek, 15 maja:

  • godz. 9:00 – geografia
  • godz. 14:00 – język mniejszości narodowych

Poniedziałek, 18 maja:

  • godz. 9:00 – historia
  • godz. 14:00 – język francuski

Wtorek, 19 maja:

  • godz. 9:00 – fizyka
  • godz. 14:00 – język hiszpański

Środa, 20 maja:

  • godz. 9:00 – język polski
  • godz. 14:00 – język włoski

Czwartek, 21 maja:

  • godz. 9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
  • godz. 10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
  • godz. 12:10 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
  • godz. 13:45 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
Monika Piaseczyńska
Powiązane
matura, egzamin, jezyk, matura 2025
Matura 2026: jak się ubrać?
matura 2025 kto może poprawiać zasady senior poprawka
Matura 2026: dostosowanie warunków i form egzaminu pisemnego
Matura 2026: spóźnienie ucznia na maturę
Matura 2026: spóźnienie ucznia na maturę
Trzęsienie ziemi w dziedziczeniu. Już nie tylko rewolucyjna zmiana w spadkach i darowiznach
Prawdziwe trzęsienie ziemi w dziedziczeniu. Już nie tylko rewolucyjna zmiana w spadkach i darowiznach
Rosja kieruje wzrok na Polskę. Wskazali dwa adresy jako cele ataków
Rosja kieruje wzrok na Polskę. Wskazali dwa adresy jako cele ataków
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Świadczenie przedemerytalne to comiesięczna pomoc finansowa dla osób w wieku przedemerytalnym, które utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych
Osobom po 56. roku życia od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
