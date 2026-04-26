Strój na maturę powinien być odświętny a swoją kolorystyką nawiązywać do stroju galowego - bieli, czerni lub granatu. Brak jest sztywnych wymogów w tym zakresie i nie ma możliwości niedopuszczenia do egzaminu maturzysty za przyjście w stroju nieodpowiednim-choć na pewno taki uczeń będzie wyróżniać się spośród pozostałych.

Strój

Uczennice mają więcej możliwości do wyboru - poza białą bluzką do której niekoniecznie muszą dobrać marynarkę - mogą założyć spódnicę lub spodnie granatowe albo czarne. Dopuszczalne są również sukienki. Uczniowie powinni wystąpić w garniturze w podobnej kolorystyce, białej koszuli, ale nie koniecznie pod krawatem. Ciekawym rozwiązaniem przełamującym schematy a utrzymującym się w szkolnej kolorystyce jest czarny bądź granatowy zestaw w cienkie białe tzw. tenisowe prążki. Ostatnio szczególnie dla kobiet modne stają się kamizelki zastępujące bluzkę. Dopuszczalny jest elegancki kardigan zamiast marynarki. Należy unikać nawet ciemnych dżinsów, dużych wzorów czy nadruków nawet białych, granatowych czy czarnych.

Materiał i fason

Wybierając strój na maturę pisemną należy pamiętać, iż uczeń spędzi w nim wiele godzin w jednej pozycji w dusznym, raczej nieklimatyzowanym pomieszczeniu. W związku z tym należy zadbać aby był on wygodny, przewiewny, z naturalnego materiału. Koszula czy bluzka powinna być raczej luźna, z naturalnego materiału. Bawełna wprawdzie bardziej się gniecie niż np. wiskoza ale z tym przypadku lepiej postanowić na własny komfort niż na wygląd. Spodnie czy spódnica również powinny być jak najbardziej oddychające-mając na względzie porę roku można rozważyć zakup rzeczy z luźno tkanej wełny (tropiku) czy z dodatkiem lnu. Dolna część maturalnej garderoby nie powinna uciskać w pasie. Dla nastolatek idealnym rozwiązaniem są rozkloszowane spódnice z gumką w pasie, męski spodnie powinny mieć możliwość regulacji obwodu. Maturzystki powinny pamiętać, że rajstopy są wykonane ze sztucznych materiałów więc lepiej tak sobie zaplanować strój maturalny aby nie było potrzeby ich założenia. Do spodni należy rozważyć skarpetki bambusowe - cienkie przewiewne z nieuciskającym ściągaczem dostępne są w wielu kolorach i odcieniach.

Buty

Tutaj również należy postawić na wygodę. Nowe buty mogą uciskać nawet podczas siedzenie co będzie wywoływać dyskomfort i wpływać na przepływ krwi. Na wielogodzinne siedzenie dla nastolatek nie są dobre buty na obcasie - nogi układa się inaczej niż zwykle co może również powodować ich ból oraz skurcze łydek. Na egzamin pisemny najlepsze są balerinki, a do spodni snickersy w jednolitym kolorze - białe, czarne lub granatowe. Należy pamiętać, że po wielogodzinnym siedzeniu stopy mogą być opuchnięte.

Czego unikać w stroju?

Na maturze lepiej nie wyróżniać się strojem ani pod względem kolorystyki ani fasonu. W szczególności nastolatki powinny zrezygnować z dekoltów czy krótkich spódnic, kolorowych paznokci czy dużej ilości biżuterii, a także mocnego i kolorowego makijażu. Należy pamiętać, że duże bransoletki mogą przeszkadzać nie tylko piszącej z uwagi na wydawany dźwięk przy zetknięciu z blatem. Makijaż nie tylko będzie przyciągał uwagę, ale utrudni skórze oddychanie a po kilku godzinach w zamknięciu po prostu spłynie co może być krępujące. Również z umiarem należy używać wszelkich kosmetyków zapachowych – zbyt intensywna woń może być drażniący dla innych, a po wielu godzinach w pomieszaniu z innymi oraz wonią potu prowadzić do bólu głowy. Maturzyści powinni się powstrzymać również przed wymyślnymi fryzurami, które są utrzymywane na głowie za pomocą dużej ilości kosmetyków do stylizacji. Lepiej nie wyróżniać się spośród innych zdających, a dodatkowo po wielu godzinach efekt może nie być tak spektakularny. Należy pamiętać, że po kilku godzinach skóra głowy pocąc się może zacząć swędzić.

Na maturze pisemnej należy postawić na wygodę w kolorach uznawanych za galowe. Na bardziej elegancki strój np. szpilki i wąska spódnicę czy bardziej formalne buty do garnituru i kamizelkę będzie miejsce na egzaminie ustnym.