Matura 2026: niepełnoletni maturzysta

dzisiaj, 07:14
zakończenie roku szkolnego maturzystów kiedy matura ustna pisemna maj 2025
Ci uczniowie którzy rozpoczęli edukacje w wieku 6 lat i urodzili się w drogiej połowie roku w momencie zdawania matury nie będą osobami pełnoletnimi. Czy w związku z tym mogą podejść do egzaminu dojrzałości.

Niepełnoletni maturzysta

Przepisy prawne nie wiążą wieku ucznia z możliwością zdawania matury, ale z faktem ukończenia edukacji na poziomie szkoły średniej tj. uzyskania świadectwa ukończenia liceum czy technikum. Do egzaminu maturalnego mogą podchodzić też osoby znacznie starsze, brak jest górnej granicy wieku.

W przypadku maturzysty niepełnoletniego wszelkie deklaracje i wnioski np. o dostosowania związane z egzaminem dojrzałości podpisują rodzice albo opiekunowie prawni. Tak samo tylko oni mają prawo do wglądu do sprawdzonych prac maturalnych.

Rekrutacja na studia

Niepełnoletni maturzysta chcący dostać się na studia musi przedstawić zgodę rodzica albo opiekuna prawnego na kontynuowanie edukacji na poziomie studiów wyższych co umożliwia mu samodzielne podpisanie ankiety osobowej ewentualnie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności, a w dalszej perspektywie ubiegać się o miejsce w akademiku lub przyznania pomocy materialnej. Powyższa zasada dotyczy osób które w momencie wpisu na studia nie mają ukończonych 18 lat. Należy pamiętać również, że niepełnoletni maturzysta który chce się wpisać na więcej niż jedne studia musi przedstawić osobne zgody dla każdego z programów. Tego rodzaju działania może wykonać również rodzic lub opiekun prawny. Gdy żadna z powyższych osób nie ma takiej możliwości może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innej pełnoletniej osobie. Poza powyższym dokumentem musi mieć kopię dokumentu tożsamości (co do zasady dowodu osobistego albo paszportu) rodzica lub opiekuna prawnego oraz swój dokument potwierdzający tożsamość do wglądu. Tutaj również jest potrzebne odrębne pełnomocnictwo dla każdego programu studiów.

Obowiązek szkolny do 18 lat

Trzeba podkreślić, że obowiązek szkolny ucznia trwa do osiągnięcia przez niego pełnoletności. O powyższej zasadzie powinni pamiętać maturzyści, którzy 18 lat kończą w ostatnich miesiącach roku kalendarzowego.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
