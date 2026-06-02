Pochwały Trumpa i podkreślenie roli w systemie finansowym

Trump ogłosił decyzję we wtorek na platformie Truth Social, chwaląc 38-letniego Pultego za „głębokie doświadczenie w zarządzaniu najbardziej wrażliwymi sprawami w Ameryce – bezpieczeństwem i stabilnością rynków oraz ponad 10 bilionami dolarów w Fannie Mae i Freddie Mac”.

Pulte ma zachować dotychczasowe stanowiska szefa FHFA i przewodniczącego rad nadzorczych obu państwowych gigantów rynku hipotecznego, będąc jednocześnie p.o. Dyrektora Wywiadu Narodowego (DNI), czyli koordynatora wszystkich agencji wywiadowczych USA.

Pulte zastąpi Tulsi Gabbard, która pod koniec maja złożyła dymisję wchodzącą w życie 30 czerwca, uzasadniając ją diagnozą rzadkiej formy nowotworu kości u swojego męża Abrahama. Wyznaczenie na to stanowisko nowego urzędnika w trybie pełniącego obowiązki pozwala prezydentowi ominąć procedurę zatwierdzenia przez Senat i nie jest jasne, czy Pulte zostanie formalnie nominowany na stałe.

Wcześniej Trump zapowiadał, że po odejściu Gabbard obowiązki DNI przejmie zastępca dyrektora Aaron Lukas, były funkcjonariusz wywiadu oraz urzędnik Rady Bezpieczeństwa Narodowego zajmujący się Europą w pierwszej kadencji Trumpa.

Kontrowersje wokół nominata i śledztwo federalne

Pulte to finansista, który prowadził własny fundusz inwestycyjny, a w ostatnich latach zasłynął jako jedna z najbardziej prominentnych i kontrowersyjnych postaci ruchu MAGA.

Nominat Trumpa nie ma żadnego doświadczenia w dziedzinie wywiadu, bezpieczeństwa narodowego ani służby wojskowej i wybór prezydenta wzbudził zdziwienie części komentatorów. Jak napisał Bloomberg, Trump „wynosi lojalistę bez doświadczenia w bezpieczeństwie narodowym na stanowisko szefa amerykańskiego wywiadu”.

Urzędnik znany jest z kontrowersji w związku ze swoją rolą w ściganiu przez prokuraturę przeciwników politycznych prezydenta. Jako szef FHFA kierował do ministerstwa sprawiedliwości zawiadomienia o podejrzeniu oszustw we wnioskach o kredyty hipoteczne składanych przez m.in. prokurator generalną Nowego Jorku Letitię James, senatora Adama Schiffa, gubernatorkę Rezerwy Federalnej Lisy Cook, byłego kongresmena Erica Swallwella oraz prokurator okręgowej z Fulton County Fani Willis. Wszyscy są osobami, które były wielokrotnie atakowane przez Trumpa.

Jedynie w przypadku James doszło do postawienia zarzutów karnych, które jednak zostały oddalone przez sąd federalny. Trump wykorzystał zarzuty Pultego wobec Cook jako uzasadnienie próby jej odwołania z Rady Gubernatorów Fed. Sprawa będzie miała swój finał przed Sądem Najwyższym.

Według telewizji MS NOW federalna ława przysięgłych w Marylandzie prowadzi śledztwo w sprawie Pultego, badając czy on i urzędnik resortu sprawiedliwości Ed Martin nielegalnie udostępniali poufne informacje ławy przysięgłych osobom nieupoważnionym.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

