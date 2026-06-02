Forsal logo

Nowy szef amerykańskiego wywiadu. Trump zaskakuje nominacją bez doświadczenia

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 17:17
Co ukrywa Biały Dom? Pytania o zdrowie Trumpa wracają
Trump wyznaczył szefa agencji ds. kredytów mieszkaniowych na p.o. Dyrektora Wywiadu Narodowego/Shutterstock
Prezydent USA Donald Trump mianował szefa Federal Housing Finance Agency (FHFA), czyli federalnego regulatora rynku kredytów hipotecznych, na pełniącego obowiązki Dyrektora Wywiadu Narodowego (DNI). William Pulte, uznawany za jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci ruchu MAGA, nie ma doświadczenia w pracy w strukturach wywiadowczych ani w służbach bezpieczeństwa.

Pochwały Trumpa i podkreślenie roli w systemie finansowym

Trump ogłosił decyzję we wtorek na platformie Truth Social, chwaląc 38-letniego Pultego za „głębokie doświadczenie w zarządzaniu najbardziej wrażliwymi sprawami w Ameryce – bezpieczeństwem i stabilnością rynków oraz ponad 10 bilionami dolarów w Fannie Mae i Freddie Mac”.

Pulte ma zachować dotychczasowe stanowiska szefa FHFA i przewodniczącego rad nadzorczych obu państwowych gigantów rynku hipotecznego, będąc jednocześnie p.o. Dyrektora Wywiadu Narodowego (DNI), czyli koordynatora wszystkich agencji wywiadowczych USA.

Pulte zastąpi Tulsi Gabbard, która pod koniec maja złożyła dymisję wchodzącą w życie 30 czerwca, uzasadniając ją diagnozą rzadkiej formy nowotworu kości u swojego męża Abrahama. Wyznaczenie na to stanowisko nowego urzędnika w trybie pełniącego obowiązki pozwala prezydentowi ominąć procedurę zatwierdzenia przez Senat i nie jest jasne, czy Pulte zostanie formalnie nominowany na stałe.

Wcześniej Trump zapowiadał, że po odejściu Gabbard obowiązki DNI przejmie zastępca dyrektora Aaron Lukas, były funkcjonariusz wywiadu oraz urzędnik Rady Bezpieczeństwa Narodowego zajmujący się Europą w pierwszej kadencji Trumpa.

Kontrowersje wokół nominata i śledztwo federalne

Pulte to finansista, który prowadził własny fundusz inwestycyjny, a w ostatnich latach zasłynął jako jedna z najbardziej prominentnych i kontrowersyjnych postaci ruchu MAGA.

Nominat Trumpa nie ma żadnego doświadczenia w dziedzinie wywiadu, bezpieczeństwa narodowego ani służby wojskowej i wybór prezydenta wzbudził zdziwienie części komentatorów. Jak napisał Bloomberg, Trump „wynosi lojalistę bez doświadczenia w bezpieczeństwie narodowym na stanowisko szefa amerykańskiego wywiadu”.

Urzędnik znany jest z kontrowersji w związku ze swoją rolą w ściganiu przez prokuraturę przeciwników politycznych prezydenta. Jako szef FHFA kierował do ministerstwa sprawiedliwości zawiadomienia o podejrzeniu oszustw we wnioskach o kredyty hipoteczne składanych przez m.in. prokurator generalną Nowego Jorku Letitię James, senatora Adama Schiffa, gubernatorkę Rezerwy Federalnej Lisy Cook, byłego kongresmena Erica Swallwella oraz prokurator okręgowej z Fulton County Fani Willis. Wszyscy są osobami, które były wielokrotnie atakowane przez Trumpa.

Jedynie w przypadku James doszło do postawienia zarzutów karnych, które jednak zostały oddalone przez sąd federalny. Trump wykorzystał zarzuty Pultego wobec Cook jako uzasadnienie próby jej odwołania z Rady Gubernatorów Fed. Sprawa będzie miała swój finał przed Sądem Najwyższym.

Według telewizji MS NOW federalna ława przysięgłych w Marylandzie prowadzi śledztwo w sprawie Pultego, badając czy on i urzędnik resortu sprawiedliwości Ed Martin nielegalnie udostępniali poufne informacje ławy przysięgłych osobom nieupoważnionym.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ ap/

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowy szef amerykańskiego wywiadu. Trump zaskakuje nominacją bez doświadczenia »
Tematy: Donald TrumpMAGAWilliam Pulte
Powiązane
Trump "zdradza dyplomację". Ceny ropy odbiły się z 6-tygodniowego minimum
Trump "zdradza dyplomację". Ceny ropy odbiły się z 6-tygodniowego minimum
US President Trump holds Cabinet meeting at the White House
Donald Trump o negocjacjach z Iranem: „Żadnej broni nuklearnej i żadnych opłat w Ormuz”
Niemcy wyjaśniają, dlaczego Trump wyśle żołnierzy do Polski. "Nie względy wojskowe"
Niemcy wyjaśniają, dlaczego Trump wyśle żołnierzy do Polski. "Nie względy wojskowe"
Zobacz
|
Europa ma już w pełni autonomiczny system nawigacji Galileo. Teraz wysyła amerykański GPS na emeryturę.
To już pewne - rewolucja w nawigacji satelitarnej i pożegnanie z GPS. Co w zamian
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport ujawnia, gdzie idzie główne uderzenie
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport ujawnia, gdzie idzie główne uderzenie
Boże Ciało, Piątek, dzień wolny, urlop, 2026
Piątek po Bożym Ciele, 5 czerwca 2026 roku, dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Schrony w Polsce zbudują Finowie?
Finowie budują mieszkania „pod klucz” w Polsce. Każde z nich ma mieć schron
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj