Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty i szczegóły organizacyjne. Matura w 2026 r. rozpocznie się w poniedziałek 4 maja, tuż po majówce. Część pisemna potrwa do 21 maja, natomiast egzaminy ustne odbędą się w dniach 7–30 maja.
Matura 2026 r.: terminy egzaminów
Pierwszym egzaminem będzie język polski na poziomie podstawowym – 4 maja o godz. 9:00. Kolejne dni przyniosą egzaminy z przedmiotów obowiązkowych:
- 5 maja, godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)
- 6 maja, godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)
Egzaminy rozszerzone rozpoczną się 7 maja i potrwają do 21 maja. Wśród najważniejszych terminów:
- 7 maja, godz. 9:00 – język angielski (rozszerzony i dwujęzyczny)
- 11 maja, godz. 9:00 – matematyka (rozszerzona)
- 15 maja, godz. 9:00 – chemia (rozszerzona)
- 19 maja, godz. 9:00 – fizyka (rozszerzona)
- 20 maja, godz. 9:00 – język polski (rozszerzony)
21 maja odbędą się ostatnie egzaminy maturalnej w części pisemnej. Tego dnia odbędą się egzaminy w językach obcych dla absolwentów szkół dwujęzycznych, w tym:
- chemia – godz. 9:00
- fizyka – godz. 10:35
- biologia – godz. 12:10
- historia – godz. 13:45
Matura 2026: egzaminy ustne
Część ustna matur rozpocznie się 7 maja i potrwa do 30 maja. Terminy ustalają szkoły w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi.
Matura 2026: egzamin w terminie poprawkowym
Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym z części ustnej egzaminu maturalnego odbędą się w terminie od 8 do 10 czerwca, zaś część pisemna w dodatkowym terminie zaplanowana jest od 1 do 16 czerwca.
Matura 2026: arkusze CKE
W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich najprawdopodobniej arkusze maturalne będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. Dla egzaminów rozpoczynających się o godzinie 9:00 arkusze powinny być dostępne tego samego dnia około godziny 14:00. W przypadku egzaminów startujących o 14:00, materiały zostaną opublikowane około godziny 19:00.
Matura 2026 r.: wyniki
Jak wynika z harmonogramu opublikowanego przez CKE, termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego został ustalony na 8 lipca 2026 r. Jest to także termin graniczny dla przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Tego dnia także przypada termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.