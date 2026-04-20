Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty i szczegóły organizacyjne. Matura w 2026 r. rozpocznie się w poniedziałek 4 maja, tuż po majówce. Część pisemna potrwa do 21 maja, natomiast egzaminy ustne odbędą się w dniach 7–30 maja.

Matura 2026 r.: terminy egzaminów

Pierwszym egzaminem będzie język polski na poziomie podstawowym – 4 maja o godz. 9:00. Kolejne dni przyniosą egzaminy z przedmiotów obowiązkowych:

5 maja, godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

6 maja, godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)

Egzaminy rozszerzone rozpoczną się 7 maja i potrwają do 21 maja. Wśród najważniejszych terminów:

7 maja, godz. 9:00 – język angielski (rozszerzony i dwujęzyczny)

11 maja, godz. 9:00 – matematyka (rozszerzona)

15 maja, godz. 9:00 – chemia (rozszerzona)

19 maja, godz. 9:00 – fizyka (rozszerzona)

20 maja, godz. 9:00 – język polski (rozszerzony)

21 maja odbędą się ostatnie egzaminy maturalnej w części pisemnej. Tego dnia odbędą się egzaminy w językach obcych dla absolwentów szkół dwujęzycznych, w tym:

chemia – godz. 9:00

fizyka – godz. 10:35

biologia – godz. 12:10

historia – godz. 13:45

Matura 2026: egzaminy ustne

Część ustna matur rozpocznie się 7 maja i potrwa do 30 maja. Terminy ustalają szkoły w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi.

Matura 2026: egzamin w terminie poprawkowym

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym z części ustnej egzaminu maturalnego odbędą się w terminie od 8 do 10 czerwca, zaś część pisemna w dodatkowym terminie zaplanowana jest od 1 do 16 czerwca.

Matura 2026: arkusze CKE

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich najprawdopodobniej arkusze maturalne będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. Dla egzaminów rozpoczynających się o godzinie 9:00 arkusze powinny być dostępne tego samego dnia około godziny 14:00. W przypadku egzaminów startujących o 14:00, materiały zostaną opublikowane około godziny 19:00.

Matura 2026 r.: wyniki

Jak wynika z harmonogramu opublikowanego przez CKE, termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego został ustalony na 8 lipca 2026 r. Jest to także termin graniczny dla przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Tego dnia także przypada termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.