Matura 2026: harmonogram, terminy egzaminów i wyniki. Kiedy matury i poprawki?

Iga Leszczyńska
dzisiaj, 21:29
Matura 2026 rozpocznie się 4 maja, a część pisemna potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne zaplanowano do 30 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Sprawdź najważniejsze daty, harmonogram oraz terminy dodatkowe i poprawkowe.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty i szczegóły organizacyjne. Matura w 2026 r. rozpocznie się w poniedziałek 4 maja, tuż po majówce. Część pisemna potrwa do 21 maja, natomiast egzaminy ustne odbędą się w dniach 7–30 maja.

Matura 2026 r.: terminy egzaminów

Pierwszym egzaminem będzie język polski na poziomie podstawowym – 4 maja o godz. 9:00. Kolejne dni przyniosą egzaminy z przedmiotów obowiązkowych:

  • 5 maja, godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)
  • 6 maja, godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)

Egzaminy rozszerzone rozpoczną się 7 maja i potrwają do 21 maja. Wśród najważniejszych terminów:

  • 7 maja, godz. 9:00 – język angielski (rozszerzony i dwujęzyczny)
  • 11 maja, godz. 9:00 – matematyka (rozszerzona)
  • 15 maja, godz. 9:00 – chemia (rozszerzona)
  • 19 maja, godz. 9:00 – fizyka (rozszerzona)
  • 20 maja, godz. 9:00 – język polski (rozszerzony)

21 maja odbędą się ostatnie egzaminy maturalnej w części pisemnej. Tego dnia odbędą się egzaminy w językach obcych dla absolwentów szkół dwujęzycznych, w tym:

  • chemia – godz. 9:00
  • fizyka – godz. 10:35
  • biologia – godz. 12:10
  • historia – godz. 13:45

Matura 2026: egzaminy ustne

Część ustna matur rozpocznie się 7 maja i potrwa do 30 maja. Terminy ustalają szkoły w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi.

Matura 2026: egzamin w terminie poprawkowym

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym z części ustnej egzaminu maturalnego odbędą się w terminie od 8 do 10 czerwca, zaś część pisemna w dodatkowym terminie zaplanowana jest od 1 do 16 czerwca.

Matura 2026: arkusze CKE

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich najprawdopodobniej arkusze maturalne będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. Dla egzaminów rozpoczynających się o godzinie 9:00 arkusze powinny być dostępne tego samego dnia około godziny 14:00. W przypadku egzaminów startujących o 14:00, materiały zostaną opublikowane około godziny 19:00.

Matura 2026 r.: wyniki

Jak wynika z harmonogramu opublikowanego przez CKE, termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego został ustalony na 8 lipca 2026 r. Jest to także termin graniczny dla przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Tego dnia także przypada termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

