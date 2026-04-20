Egzamin ósmoklasisty w 2026 r. przeprowadzony zostanie w dniach 11–13 maja 2026 r. Wszystkie testy rozpoczną się o godz. 9:00. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej. Jest to egzamin obowiązkowy.

Egzamin ósmoklasisty 2026: harmonogram. O której zaczyna się egzamin ósmoklasisty 2026?

Egzamin z języka polskiego zaplanowany został na poniedziałek, 11 maja 2026 r., na godz. 9:00.

Egzamin z matematyki został zaplanowany na wtorek, 12 maja 2026 r., na godz. 9:00.

Egzamin z języka obcego nowożytnego na środę, 13 maja 2026 r., na godz. 9:00.

Uczeń przystępuje do egzaminu z jednego języka obcego nowożytnego – do wyboru ma: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Może jednak wybrać wyłącznie ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć.

Egzamin ósmoklasisty 2026: termin dodatkowy

Egzaminy ósmoklasisty w 20206 r. w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach 8 – 10 czerwca.

Egzamin z języka polskiego zaplanowano na poniedziałek, 8 czerwca 2026 r., na godz. 9:00.

Egzamin z matematyki zaplanowano na wtorek, 9 czerwca 2026 r., na godz. 9:00.

Egzamin z języka obcego nowożytnego zaplanowano na środę, 10 czerwca 2026 r.

Egzamin ósmoklasisty 2026: ile trwa egzamin ósmoklasisty

Poniżej prezentujemy czas trwania poszczególnych egzaminów ósmoklasisty:

Egzamin z języka polskiego – 150 minut;

Egzamin z matematyki – 125 minut;

Egzamin z języka obcego nowożytnego – 110 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2026: arkusze CKE

Zapewne tegoroczne arkusze ósmoklasisty będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. W zeszłych latach były one publikowane przez CKE ok. godz. 14:00. Arkusze z poprzednich lat dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce egzamin ósmoklasisty/arkusze.

Egzamin ósmoklasisty 2026: wyniki

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju i w czerwcu, harmonogram wyników przedstawia się następująco:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom ustalono na 3 lipca 2026 r. Do 3 lipca 2026 r. wyznaczono termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji. Na 3 lipca 2026 r. ustalono także termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – również na promocję do klasy programowo wyższej.