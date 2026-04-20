Egzamin ósmoklasisty 2026: terminy, harmonogram, wyniki i arkusze CKE

oprac. Iga Leszczyńska
dzisiaj, 16:42
Egzamin ósmoklasisty 2026: terminy, harmonogram, wyniki i arkusze CKE
Egzamin ósmoklasisty w 2026 r. odbędzie się w maju, a termin dodatkowy przewidziano na czerwiec. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowy harmonogram, czas trwania testów oraz datę ogłoszenia wyników.

Egzamin ósmoklasisty w 2026 r. przeprowadzony zostanie w dniach 11–13 maja 2026 r. Wszystkie testy rozpoczną się o godz. 9:00. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej. Jest to egzamin obowiązkowy.

Egzamin ósmoklasisty 2026: harmonogram. O której zaczyna się egzamin ósmoklasisty 2026?

  • Egzamin z języka polskiego zaplanowany został na poniedziałek, 11 maja 2026 r., na godz. 9:00.
  • Egzamin z matematyki został zaplanowany na wtorek, 12 maja 2026 r., na godz. 9:00.
  • Egzamin z języka obcego nowożytnego na środę, 13 maja 2026 r., na godz. 9:00.

Uczeń przystępuje do egzaminu z jednego języka obcego nowożytnego – do wyboru ma: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Może jednak wybrać wyłącznie ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć.

Uposażenie zasadnicze dla policjantów. Co wpływa na jego wysokość?
Egzamin ósmoklasisty 2026: termin dodatkowy

Egzaminy ósmoklasisty w 20206 r. w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach 8 – 10 czerwca.

  • Egzamin z języka polskiego zaplanowano na poniedziałek, 8 czerwca 2026 r., na godz. 9:00.
  • Egzamin z matematyki zaplanowano na wtorek, 9 czerwca 2026 r., na godz. 9:00.
  • Egzamin z języka obcego nowożytnego zaplanowano na środę, 10 czerwca 2026 r.

Egzamin ósmoklasisty 2026: ile trwa egzamin ósmoklasisty

Poniżej prezentujemy czas trwania poszczególnych egzaminów ósmoklasisty:

  • Egzamin z języka polskiego – 150 minut;
  • Egzamin z matematyki – 125 minut;
  • Egzamin z języka obcego nowożytnego – 110 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2026: arkusze CKE

Zapewne tegoroczne arkusze ósmoklasisty będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. W zeszłych latach były one publikowane przez CKE ok. godz. 14:00. Arkusze z poprzednich lat dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce egzamin ósmoklasisty/arkusze.

Egzamin ósmoklasisty 2026: wyniki

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju i w czerwcu, harmonogram wyników przedstawia się następująco:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom ustalono na 3 lipca 2026 r. Do 3 lipca 2026 r. wyznaczono termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji. Na 3 lipca 2026 r. ustalono także termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – również na promocję do klasy programowo wyższej.

Powiązane
Minister edukacji Barbara Nowacka
Ten przedmiot zastąpił przysposobienie obronne. Znów zmienia nazwę
Boy,Student,Learning,Online,Using,Laptop,At,Home
Egzamin ósmoklasisty 2026. Czy platformy edukacyjne zastąpią drogie korepetycje?
Edukacja zdrowotna od września obowiązkowa
Od września w szkołach obowiązkowa edukacja zdrowotna. Szefowa MEN zdecydowała
Niepokojące sygnały. To cel numer jeden Rosji. Gwałtowny wzrost ataków
Ruszają kontrole na posesjach. Nawet 5 tys. zł kary za brak umowy
Zapadła decyzja. Nowe wsparcie dla seniorów już w 2026
Dodatek do emerytury wynoszący 288 zł przysługuje seniorom dożywotnio, jednak nie każdy może na niego liczyć
