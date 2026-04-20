Ten przedmiot zastąpił przysposobienie obronne. Znów zmienia nazwę

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa czekają zmiany, będzie on bardziej praktyczny. Zmieniona zostanie także jego nazwa - nowa to (prawdopodobnie) kształcenie obronne - poinformowała w poniedziałek minister edukacji Barbara Nowacka.

Kształcenie obronne - nowy przedmiot w szkołach?

Minister edukacji Barbara Nowacka na antenie radia RMF FM zapowiedziała, że przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), który w 2009 r. zastąpił przysposobienie obronne, czekają zmiany.

EDB dzisiaj jest takie bardzo, bym powiedziała, szerokie i teoretyczne. Mamy już przygotowywane podstawy programowe, które będą wzmacniały EDB

- powiedziała Nowacka.

Dodała, że zmieniona zostanie także nazwa przedmiotu - nowa to prawdopodobnie kształcenie obronne - co zdaniem szefowej resortu edukacji pokazuje, na nacisk w kształceniu uczniów będzie kładziony na umiejętności praktyczne i obronne.

W myśl nowej podstawy programowej młodzi ludzie mają się uczyć m.in. obrony przed cyberzagrożeniami oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Koszty doposażenia szkół po stronie samorządów

Minister edukacji zapytana o to, czy szkoły otrzymają odpowiednie narzędzia, m.in. fantomy, na których uczniowie mogliby ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową, odpowiedziała, że w wielu szkołach fantomy już są, a tam, gdzie ich nie ma, powinny zostać kupione przez samorządy.

Liczę na to, że samorządy, utrzymując szkoły, będą pamiętały o takich elementarnych rzeczach. Przecież to nie ministerstwo odpowiada za to, czy są fantomy. Za to odpowiada tak naprawdę organ prowadzący, czyli - w tym przypadku - samorząd. Dobrze, żeby (samorządy - PAP) były - zresztą są - współodpowiedzialne za proces edukacji

- podkreśliła ministra.

Wyjaśniła, że samorządy są także odpowiedzialne na budowę strzelnic, na których starsi uczniowie mogą w ramach edukacji dla bezpieczeństwa uczyć się strzelania.