Ten przedmiot zastąpił przysposobienie obronne. Znów zmienia nazwę

oprac. Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 10:54
Minister edukacji Barbara Nowacka/Ministerstwo Edukacji i Nauki
Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada kolejne zmiany dotyczące przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”. Zmieniona zostanie nazwa przedmiotu, spory lifting przejdzie też podstawa programowa. Nacisk ma zostać położony na praktykę.

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa czekają zmiany, będzie on bardziej praktyczny. Zmieniona zostanie także jego nazwa - nowa to (prawdopodobnie) kształcenie obronne - poinformowała w poniedziałek minister edukacji Barbara Nowacka.

Kształcenie obronne - nowy przedmiot w szkołach?

Minister edukacji Barbara Nowacka na antenie radia RMF FM zapowiedziała, że przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), który w 2009 r. zastąpił przysposobienie obronne, czekają zmiany.

EDB dzisiaj jest takie bardzo, bym powiedziała, szerokie i teoretyczne. Mamy już przygotowywane podstawy programowe, które będą wzmacniały EDB

- powiedziała Nowacka.

Dodała, że zmieniona zostanie także nazwa przedmiotu - nowa to prawdopodobnie kształcenie obronne - co zdaniem szefowej resortu edukacji pokazuje, na nacisk w kształceniu uczniów będzie kładziony na umiejętności praktyczne i obronne.

W myśl nowej podstawy programowej młodzi ludzie mają się uczyć m.in. obrony przed cyberzagrożeniami oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Koszty doposażenia szkół po stronie samorządów

Minister edukacji zapytana o to, czy szkoły otrzymają odpowiednie narzędzia, m.in. fantomy, na których uczniowie mogliby ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową, odpowiedziała, że w wielu szkołach fantomy już są, a tam, gdzie ich nie ma, powinny zostać kupione przez samorządy.

Liczę na to, że samorządy, utrzymując szkoły, będą pamiętały o takich elementarnych rzeczach. Przecież to nie ministerstwo odpowiada za to, czy są fantomy. Za to odpowiada tak naprawdę organ prowadzący, czyli - w tym przypadku - samorząd. Dobrze, żeby (samorządy - PAP) były - zresztą są - współodpowiedzialne za proces edukacji

- podkreśliła ministra.

Wyjaśniła, że samorządy są także odpowiedzialne na budowę strzelnic, na których starsi uczniowie mogą w ramach edukacji dla bezpieczeństwa uczyć się strzelania.

Źródło: PAP
||
